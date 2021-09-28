Валуев высказался о желании Усика привезти чемпионские пояса в Крым

Украинский боксер Александр Усик, завоевавший чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO после победы над британцем Энтони Джошуа, рассказал, что обязательно привезет их в свой родной Крым. Для «Газеты.Ru» решение спортсмена прокомментировал бывший боксер, а ныне политик Николай Валуев.

«Божий Крым»

Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу в поединке с британцем Энтони Джошуа и завоевавший чемпионские пояса по версиям четырех статусных организаций, в комментариях по итогам поединка затронул тему родного для себя Крыма (он родился в Симферополе).

Усик рассказал, что обязательно привезет свои новые чемпионские пояса в Крым, что на Украине считается едва ли не преступлением, поскольку в стране данная территория признана аннексированной.

«Праздновать? Конечно, уже начал. Друзья мои тоже уже начали. Будем вместе праздновать, стрелять?

Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький сказать спасибо тренеру, что довел меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину», — рассказал чемпион.

Впрочем, сам Усик всегда подчеркивал, что в вопросе принадлежности своей родины далек от политических противостояний. Его публичное определение в отношении Крыма звучит достаточно четко:

«Крым — Божий. Господь Бог захотел этого. Значит, так было нужно», — считает боксер.

Ранее Усика неоднократно жестко критиковали на Украине из-за его позиции по Крыму. Боксер регулярно посещает родной Симферополь и отказывается высказывать антироссийскую позицию по поводу ситуации на полуострове. Его неоднократно критиковали за интервью на русском языке, хотя Усик не раз общался с представителями средств массовой информации и на украинском.

Кроме того, после победы над Джошуа спортсмен высказался и по поводу недавних скандалов из-за совместных фотографий украинской и российской прыгуний в высоту Ярославы Магучих и Марии Ласицкене.

Магучих, напомним, была раскритикована на родине, вплоть до вызова «на ковер» в министерство обороны, из-за фотографии в обнимку после олимпийских соревнований в Токио, где украинка стала третьей, а Ласицкене завоевала золотую медаль.

После этого было еще совместное фото с другими прыгуньями в высоту (в том числе и с Ласицкене) на финале «Бриллиантовой лиги». Причем на снимке казалось, что Ласицкене даже обняла Магучих, что также вызвало шквал критики. Правда, затем выяснилось, что спортсменки просто стояли рядом, а обнимающая украинку рука принадлежит вовсе не россиянке.

«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это все хайп — люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные, — заявил Усик после своей великой победы. — Где президент Зеленский смотрел мой бой, учитывая, что его не показывали на Украине? Не знаю, не работаю в сфере трансляций, и не могу сказать что-то по этому поводу».

«Нужно принять решение»

Для «Газеты.Ru» о ситуации вокруг своего коллеги высказался бывший боксер, а ныне политик Николай Валуев.

«Я, если честно, не знаю, насколько Саша Усик привязан к Украине. Как мне известно, он очень много времени проводит за границей, но при этом представляет саму Украину и часто туда ездит.

По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все «за» и «против» и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать, — рассказал экс-чемпион мира. — Такая сейчас политика Украины, такая условная зрелость, такие там подходы и, соответственно, такая же и власть. Все одно из другого проистекает. Пусть они живут с этим. Мы так переживаем об этом, все время об этом пишем, а они делают все время по-своему. Пусть они живут как хотят, лишь бы на нас это не отражалось.

Александру Усику, как и любому человеку, придется принять решение: или учитывать эти обстоятельства, или не учитывать. На сколько процентов они влияют на его жизнь. Если влияют, то насколько ему это все дорого. Он же взрослый человек, и надо по-взрослому подходить.

Если у украинских политиков присутствует незрелость во всем, это же не значит, что таким же незрелым должен быть и Александр Усик. Он миллион очков каждому украинскому политику даст, да и не только украинскому. Зачем же на них кивать и смотреть, обращать внимание?»

Поддержка из России

По поводу успеха боксера высказывались многие российские боксеры и бойцы смешанного стиля, а также традиционно поддерживающий его форвард футбольного «Зенита» Артем Дзюба.

При этом сам Усик никогда, по крайней мере публично, даже не затрагивал вопрос возможной смены спортивного гражданства, неизменно продолжая выступать за Украину.

Хотя и на Украине спортсмена, конечно, поздравляли. Экс-боксер и политик Виталий Кличко заявил, что благодаря Александру страна вернула свое положение в боксе, ведь именно Виталий с братом Владимиром ранее владели чемпионскими поясами в тяжелой весовой категории.