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Спорт

«Украина возвращает свое»: Усик превзошел Джошуа и стал чемпионом

Усик единогласным решением победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса

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Andrew Couldridge/Reuters
Украинец Александр Усик одержал победу единогласным решением судей над британцем Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. «Газета.Ru» — о главном боксерском поединке года.

Украинский боксер Александр Усик продолжил свое победное шествие в супертяжелом весе. На этот раз в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» под его натиском не устоял британец Энтони Джошуа, потерявший четыре чемпионских пояса после поражения.

Украинец активно начал идти вперед и продемонстрировал высокую скорость в относительно новом для себя весе. Казалось, что после стартового натиска чемпион сам пойдет в атаку. И во втором раунде это действительно случилось, но дальше на первый план вновь вышел претендент, раз за разом проводя успешные удары.

Самым ярким моментом в исполнении Джошуа стал правый прямой в шестом раунде, однако единственным результатом удара стало рассечение над глазом у украинского спортсмена.

До девятого раунда представитель Великобритании еще пытался противостоять сопернику, однако его удары приходились в защиту претендента. Заключительные трехминутки прошли под полную диктовку Усика. Пассивность Джошуа создавала впечатление, что у него окончательно опустились руки.

В последнем раунде украинец показал настоящее превосходство над соперником. В заключительном отрезке поединка Усик прижал соперника к канатам и раз за разом проводил мощные удары. Если бы у претендента было чуть больше времени, бой закончился бы нокаутом, но гонг спас Джошуа.

После завершения поединка были опасения за оценки, так как британец проводил бой на родине, однако судьи все же присудили победу украинцу — 117:111, 116:112 и 115:113. После объявления оценок новый чемпион не смог сдержать слез.

Таким образом, Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Последний, пятый пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) принадлежит британцу Тайсону Фьюри.

После победы украинский боксер заявил, что бой прошел так, как он и предполагал. Он отметил, что сопернику удалось его несколько раз зажать, но это были незначительные эпизоды.

«У меня не было задачи отправить его в нокаут даже в 12-м раунде. Бывало, что я пытался, но мой тренерский штаб приводил меня в чувство», — сказал спортсмен.

Отвечая на вопрос о реванше, Усик сказал, что хотел бы провести его в Киеве на стадионе «Олимпийский».

«Решится ли Джошуа? Он боец. Думаю, Энтони попытается стать лучше... Думаю, он решится на второй бой. Хотел бы сказать ему спасибо, ведь я люблю, когда мне дают шансы», — сказал боксер на пресс-конференции.

Также украинец признался, что за время длительного тренировочного лагеря он сильно соскучился по своей семье.

«Хочу смотреть на своих детей, видеть, как они балуются, кричат, пачкают одежду», — сказал новый чемпион.

Джошуа после поединка ограничился постом в Instagram.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится у вас на глазах! Лондон, я люблю тебя и благодарю тебя каждый раз!» — написал британец.

С победой Усика поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO и WBO снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций» — написал Зеленский в Telegram-канале.

Также соотечественника поздравил мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко. Бывший спортсмен наблюдал за успехом Усика на лондонском стадионе.

«Потрясающий бой, я очень счастлив! Все украинцы тоже полны радости, целая страна сейчас взбудоражена. Саша проделал превосходную работу, продемонстрировал очень умный бокс. Это очень хороший результат», — заявил Кличко в прямом эфире.

Глава WBC Маурисио Сулейман назвал поединок между Усиком и Джошуа сенсационным. Он также отметил, что ему жаль британца, который не понял движений и ритма соперника.

«Усик заслуживает всяческого признания: тактика, техника, храбрость, уверенность — все на уровне. Это великий день для бокса — украинец продолжает удивлять мир своими результатами!» — цитирует Сулеймана РИА «Новости».

А вот бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший сказал, что результат поединка в Лондоне был для него ожидаемым.

«Не удивлен победе Усика. Я знал, что у него будут хорошие шансы. Он забирал раунд за раундом, да, некоторые раунды остались за Джошуа, но тем не менее», — сказал Джонс.

Емким оказался комментарий экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Россиянин опубликовал в сторис Instagram фото Усика с чемпионскими поясами.

«Впечатляющее выступление», — написал Нурмагомедов.

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