Украинский боксер Усик единогласным решением судей победил британца Джошуа

Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе. В интервью «Газете.Ru» известные боксеры Эдуард Трояновский, Алексей Тищенко, Валерий Брудов и Константин Цзю порадовались за Усика, назвав его победу заслуженной и убедительной.

«Джошуа нужен соперник, который стоит»

Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский отметил, что Усик был гораздо динамичнее. Джошуа, по его мнению, имел бы шансы на успех, если бы соперник оказался медленнее.

«Впечатления самые положительные. Весь мир ждал этот бой. Я до поединка говорил, что будет 12 раундов и Усик выиграет по очкам — так и получилось. Энтони ничего не смог сделать против двигающегося и техничного боксера. Усик был лучше, а Джошуа не смог ничего ему противопоставить.

Для Энтони нужен соперник, который стоит или идет — менее подвижная мишень, по которой можно попасть. А тут он был в замешательстве: вроде бы он бьет, а все удары — по воздуху, в «молоко». Он был обескуражен и так и не смог подобрать ключей к сопернику.

Александр сделал очень многое для победы, практически в одну калитку вынес. А вот чего ждал Энтони, я так и не понял. Может быть, он не хотел рисковать. Но проигрывать бой и не сделать ничего — для меня это вопрос», — сказал Трояновский.

«Считал фаворитом Джошуа — рад, что ошибся»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко признался, что был уверен в победе британца. Но итоговый исход боя заставил Тищенко порадоваться, что он ошибся в прогнозе.

«Мне очень понравился бой. Очень хороший и красивый поединок с точки зрения эстетики бокса. Я говорил, что буду болеть за Александра, но фаворитом считал Джошуа, думал, что он победит по очкам. Но в итоге я ошибся, чему могу только порадоваться. Усик показал свои лучшие качества и взял четыре чемпионских пояса, просто красавчик», — заявил Тищенко.

Бывший временный чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Валерий Брудов был краток. Он констатировал, что Усик одержал победу, использовав свои преимущества по максимуму.

«Я искренне рад за Александра. Благодаря своему мастерству и физическим возможностям он использовал все свои лучшие качества», — констатировал Брудов.

Еще лаконичнее высказался бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю. Он заметил, что удовлетворен исходом поединка.

«Если назвать по-английски мои ощущения — satisfaction. Я удовлетворен тем, что произошло», — резюмировал Цзю.

«Если бы судьи отдали победу Джошуа, они бы себя опорочили»

Эдуард Трояновский отметил, что английские судьи могли испытывать соблазн помочь своему соотечественнику и сделали для него что могли — гонг прозвучал за несколько секунд до истечения 12-го раунда. Но если бы они отдали победу Джошуа, разразился бы скандал, уверен Трояновский.

«Буквально два-три раунда Джошуа, может быть, забрал. Даже несколько секунд убрали с последнего раунда, быстрее гонг прозвучал — на своей территории судьи воспользовались этой возможностью. Но если бы они отдали победу Джошуа, они бы сами себя опорочили.

Усик реально крутой, это история. И если у него есть амбиции двигаться дальше, у него намечается много крутых боев», — заключил Эдуард.

По мнению Алексея Тищенко, Усик своим выступлением не оставил судьям выбора. И тот факт, что он победил единогласным решением, подтверждает, что он по всем статьям оказался лучше соперника.

«Бокс — очень субъективный вид спорта. Мы понимаем, что победить на территории соперника непросто. Но Александр приехал и смог не просто выиграть, но выиграть по очкам. Для этого надо быть не просто сильнее соперника, — выше его на голову. Так что здесь можно только снять шляпу, других слов нет», — считает Тищенко.

С этим мнением выразил солидарность Валерий Брудов. Он обратил внимание, что решение судей было справедливым.

«Думаю, что судьи, которые были приглашены, отдали бой Александру по справедливости. Его действий хватило для того, чтобы убедить судей в его победе», — подытожил Брудов.

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут. Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно.