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Спорт

«Девочки Тутберидзе переживают сложный год, зачем подливать масла в огонь»

Хореограф Тутберидзе сравнил фанатов Загитовой и Медведевой с лающими собаками

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Евгения Медведева и Алина Загитова

Евгения Медведева и Алина Загитова

Вeчерний Ургант/YouTube
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев скептически высказался о дикции знаменитой воспитанницы школы — Алины Загитовой, чем вызвал критику со стороны поклонников фигуристки. Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ситуацию для «Газеты.Ru», заявив, что настоящего конфликта между Загитовой и Лайшевым нет, а сама Алина за последний год заметно прибавила с точки зрения работы телеведущей.

Неосторожное замечание директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о дикции действующей чемпионки Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой после проведения праздничного концерта в Кремле, посвященного юбилею школы, вызвало шквал критики от поклонников фигуристки.

Изначально планировалось, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проведет мероприятие вместе с Загитовой, однако позже от услуг последней решили отказаться.

«Решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны», — так объяснил ситуацию Лайшев.

На следующий день Загитова, приостановившая в декабре 2019 года профессиональную карьеру, опубликовала в Instagram короткое видео, где показала фрагмент своих занятий по технике речи.

«Работаю над «московской» речью», — подписала видео спортсменка.

Фанаты Загитовой встали на защиту спортсменки, осудив слова директора «Самбо-70», как с иронией, так и серьезно.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, которая присутствовала на торжественном вечере, в комментарии «Газете.Ru» заявила, что обе фигуристки были достойны вести юбилейную церемонию.

«Тут скорее вопрос вкуса, нежели отношения к кому-либо. Я знаю, что директор «Самбо-70» хорошо относится и к Жене, и к Алине. Можно говорить, что кому-то нравится высокий тембр Жени, а кому-то, наоборот, более милый голос Алины.

При этом голос Алины подходит для Первого канала, она ведь будет уже второй сезон «Ледникового периода» вести. Я допускаю, что при выборе ведущей праздничного концерта были возможны какие-либо подводные камни.

Ну вот как быть Лайшеву, как выбирать между Медведевой и Загитовой? Они обе достойны!

Этот выбор, наверное, даже к режиссеру имеет большее отношение. Я присутствовала на этом событии, и, честно говоря, не заметила ничего, что могло бы как-то обидеть Медведеву или Загитову. Факторов могло быть много, начиная от времени репетиций», — отметила Журова.

Экс-спортсменка призвала фанатов отказаться от поисков какого-либо злого умысла в словах Рената Лайшева.

«Возможно, что Алина не смогла провести юбилей школы из-за занятости в других проектах, в то время как у Жени график был посвободнее. Тут много нюансов, а болельщики обеих фигуристок пытаются найти во всем этом какой-то злой умысел.

Видимо, они немного «поддостали» Рената Алексеевича, и ему пришлось хоть какую-то версию высказать, чтобы объяснить выбор ведущей», — заявила Журова.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, не обошел стороной тему вражды двух фанатских группировок и написал пост в Instagram, в котором сравнил их с «лающими собаками из разных районов».

«Посмотрите, что вы натворили, эта войнушка продолжается уже несколько лет. А ведь они каждая уникальна и неповторимая в своем роде, и у каждой свой путь, на олимпийской медали жизнь не заканчивается», — написал специалист.

«Девочки Тутберидзе и не только переживают очень сложный год в этом сезоне, на них лежит огромный груз ответственности, они выгорают и эмоционально, и физически, это труд, каждодневный адский труд, травмы, слезы и дикое желание победить, так зачем подливать масла в огонь борьбы», — говорится также в его сообщении.

Несмотря на то, что поклонники Загитовой и Медведевой недолюбливают друг друга, между самими спортсменками недопониманий нет. Об этом сообщил хореограф и постановщик Илья Авербух, который по совместительству являются продюсером шоу «Ледниковый период», в котором обе фигуристки примут участие.

«Никакого конфликта между ними нет. У каждой в новом сезоне проекта своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт», — цитирует Авербуха официальный сайт Первого канала.

Светлана Журова согласилась с мнением Авербуха, заявив, что за последний год 19-летняя Загитова сильно прибавила с точки зрения работы в кадре.

«Я на Загитову как на ведущую не смотрю. Я воспринимаю ее как олимпийскую чемпионку, популярную девушку, на которую смотрят миллионы поклонников. И она учится быть ведущей. Это важно, потому что когда в свое время Ирина Слуцкая начала работать в «Ледниковом периоде», к ней тоже было много вопросов от профессиональных ведущих.

Конечно, они не мастера ведения телеэфира, но зато они мастера в спорте и на льду. Все их знают и ассоциируют с фигурным катанием. И это намного важнее, чем как они в этот момент говорят. Они всему еще научатся.

К концу сезона Алина уже достаточно хорошо справлялась со своими обязанностями. Хотя, безусловно, в первый раз она очень сильно волновалась.

Они не учились этому. Ее умение вырабатывалось на практике. Мне кажется, в данный момент к Алине возникает намного меньше вопросов, чем когда она только начинала быть ведущей», — подытожила Журова.

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