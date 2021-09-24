Жулин объяснил, почему Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани

Елизавета Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани. При этом победу ей во многом обеспечило снятие Александры Трусовой с произвольной программы «по медицинским показаниям». В интервью «Газете.Ru» известный тренер Александр Жулин предположил, что Этери Тутберидзе решила поберечь свою ученицу, которая недавно выступала в США.

«Туктамышева в прекрасной форме»

Александр Жулин заявил, что Елизавета Туктамышева находится в отличной форме. По его мнению, она допустила ряд мелких ошибок в Сызрани лишь из-за недостатка концентрации. Напомним, в короткой программе фигуристка исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп (вместо 3+3), а также сделала сольный двойной флип вместо тройного, который в итоге вообще не был засчитан, поскольку сольные двойные прыжки в короткой программе запрещены.

«Туктамышева в прекрасной форме, просто в короткой программе что-то произошло. Сосредоточена была на тройном акселе, а на остальные элементы шла уже не с такой концентрацией. Но видно, что она в форме, в хорошем состоянии, в хорошем весе», — считает специалист.

При этом Жулин не сомневается, что Туктамышевой будет крайне сложно бороться за место в олимпийской сборной, куда попадут только три спортсменки из России.

«При чистых прокатах девочек с четверными Лизе будет очень тяжело, несмотря на ее аксели. Но лед скользкий — может быть, она удивит и исполнит четверной в произвольной программе, а может, и два. Я вижу, что настрой у нее совершенно другой, чем перед прошлой Олимпиадой, видно, что она действительно в хорошем состоянии», — констатировал тренер.

«Туктамышева будет бороться наравне со всеми»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова считает, что Туктамышева может составить конкуренцию более молодым спортсменкам и на равных бороться с ними за место в олимпийской сборной России. Она добавила, что фигуристка в межсезонье показала четверной прыжок и наверняка будет его исполнять на соревнованиях.

«Конкуренция будет жесткая, но мы знаем, насколько стабильно Лиза может кататься и не дрогнуть в нужный момент. Опыт должен помочь ей на самых главных стартах. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту: у нее есть и четверной в программе, мы видели это в межсезонье. Думаю, что она обязательно будет его делать. И два тройных акселя в произвольной программе — это тоже немаловажно. Для меня она наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путевку», — сказала Леонова.

Призерка чемпионата мира, как и Жулин, отметила, что Туктамышева находится в хорошей форме. Но, по словам Леоновой, пик Елизаветы в этом сезоне еще впереди.

«По тому, что я увидела на Кубке России, она в достаточно хорошей форме. Может, немного произвольная программа не задалась, потому что не хватило концентрации в начале (Туктамышева приземлилась на две ноги после сольного тройного акселя и едва не упала, а также исполнила двойной лутц вместо тройного. — «Газета.Ru»).

Может быть, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада тройной аксель + двойной тулуп. Дальше чуть не получилось, был срыв лутца, но ничего страшного в этом нет, она это делает с закрытыми глазами в пять утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо. Думаю, что ее «звенящая» форма будет чуть дальше, на главных стартах», — констатировала Леонова.

«Туктамышева заслужила путевку на Олимпиаду»

По мнению фигуристки Катарины Гербольдт, Туктамышева заслуживает того, чтобы выступить на Олимпийских играх в Пекине. Но все будет зависеть от того, сможет ли она выдержать конкуренцию с ученицами Этери Тутберидзе, которые владеют четверными прыжками.

«Думаю, что при условии чистого исполнения программ всеми другими девочками Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти. Путевку на Олимпиаду она, бесспорно, заслужила.

А насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния, вопрос открытый. Но она девушка с опытом и будет бороться и претендовать на это место», — убеждена Гербольдт.

«Решение о снятии Трусовой должен был принимать тренер»

Не в последнюю очередь победа Туктамышевой на этапе Кубка России стала возможной благодаря тому, что Александра Трусова снялась с произвольной программы. Александр Жулин, тренирующий действующих чемпионов мира в танцах на льду Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова, считает, что такое решение приняла тренер фигуристки Этери Тутберидзе. Он подчеркнул, что наставник всегда оценивает состояние своего подопечного и несет за него ответственность.

«Я считаю, что тренер должен принимать решения, потому что только он знает, в каком состоянии его спортсмен находится. Например, я попросил нашу федерацию и лично генерального директора Александр Когана, чтобы перенесли наш прокат на Кубке России из Сызрани в Йошкар-Олу. Я видел, что мы еще сыроваты и не набрали кондиций. Они пошли мне навстречу, за что я их очень уважаю и люблю. Ничего страшного в том, что мы снялись с Сызрани, нет: тренеру виднее.

Так же и здесь: возможно, Этери Георгиевна Тутберидзе подумала и решила, что незачем Сашу загонять. Может, ее нога беспокоит, может, еще что-то. Они правильно совершенно сделали, пусть Саша немного передохнет», — полагает Жулин.

«Не ожидала увидеть Трусову на этом старте»

Алена Леонова призналась, что была удивлена, что Трусова вообще решила выступить в Сызрани. У Русской Ракеты был тяжелый график перед этим этапом: ей пришлось дважды совершить перелет через Атлантику для участия в турнире US International Figure Skating Classic в Норвуде.

«Я не ожидала, что увижу Трусову на этом старте. Она летала за океан, потом обратно — действительно, какой-то сумасшедший режим.

Я была удивлена, что она куда-то еще поехала выступать. Но, видимо, так было нужно, наверное, у них был в планах этот старт. Скорее всего, ей немножко нужно выдохнуть и подготовиться к следующим соревнованиям. Вряд ли у нее какие-то проблемы, просто сказались перелет и акклиматизация», — допустила Леонова.

По мнению Катарины Гербольдт, на этапе Кубка России Трусова появилась с определенной целью.

«Скорее всего, не просто так было принято решение ехать на Кубок России и катать короткую программу. Возможно, Сашу что-то беспокоит после перелетов. Но зачем-то это выступление было нужно. Этери Георгиевна — опытный тренер, и если она так решила, значит, так было надо», — указала Гербольдт.

«Рано или поздно Трусова добьет тройной аксель»

На этапе Кубка России 17-летняя фигуристка вновь столкнулась с проблемами при исполнении тройного акселя. Она уже давно включает этот элемент в короткую программу, но еще ни разу не исполнила его чисто на официальном старте. Александр Жулин не сомневается, что рано или поздно Трусова справится с этим прыжком.

«Допустим, Трусова прыгает не тройной аксель, а двойной, и в короткой программе из-за этого проигрывает балла четыре тем, кто тройной аксель исполняет успешно. Но при условии успешного исполнения пяти четверных в произвольной программе она выиграет баллов 25.

Саша молодец: она все время идет на этот тройной аксель и, скорее всего, в конце концов его сделает. У нее есть в этом элементе небольшая ошибка, он «с зубца», сложный. Четверные ей гораздо легче даются. Но то, что она его учит и делает, — перед этим можно только снять шляпу. Судя по Сашиному характеру, у меня ощущение, что она его рано или поздно добьет», — верит Жулин.

«Упростить всегда проще»

Аналогичного мнения придерживается и Алена Леонова. Она привела в пример ситуацию Майи Хромых, которая долгое время не могла исполнить четверные прыжки на официальном турнире, а затем неожиданно сделала сразу два — тулуп и сальхов на финале Кубка России прошлого сезона.

«Я думаю, что Трусова справится с этим тройным акселем, набивая шишки. В конце концов, она должна прийти к общему знаменателю и сделать это. Я сразу вспоминаю Майю Хромых, которая, бедная, весь прошлый сезон пыталась сделать четверной тулуп, заходила на него и падала.

Все думали, что, может, стоит его убрать. А она в итоге вышла на финале Кубка в феврале и все чисто откатала. Понятно, что один раз — это мало, нужна стабильность. Думаю, что Трусова делает этот аксель на тренировках, поэтому и ставит его в программу — просто так ей бы никто его не поставил ни с того ни с сего. Просто старт — это совершенно другое состояние, это надо наработать», — заключила Леонова.

Верит в Трусову и Катарина Гербольдт.

«Думаю, что Трусова справится с этим акселем. В короткой программе он был очень хорошим. Наверное, на сегодняшний день это чисто психологический барьер, который, считаю, она сможет преодолеть. А упростить — всегда проще», — заметила спортсменка.

«Валиева — очевидный кандидат в олимпийскую сборную»

Говоря о шансах Трусовой и Туктамышевой войти в олимпийскую сборную, Алена Леонова упомянула еще одну фигуристку — 15-летнюю Камилу Валиеву, которая проводит свой первый взрослый сезон в карьере и владеет тройным акселем, а также четверными тулупом и сальховом. Леонова не сомневается, что Валиева будет представлять Россию на Олимпиаде. Кроме того, по мнению фигуристки, Валиева поборется с Трусовой за победу на чемпионате России, который пройдет 22-27 декабря в Челябинске и где развернется борьба за три путевки на Игры.

«Жду борьбу за первое место между Трусовой и Валиевой на чемпионате России. А вот Лизе Туктамышевой будет сложно побороться за победу, учитывая, с кем она будет соперничать. Другие девочки будут не один четверной прыжок делать в произвольной программе, а минимум три. Поэтому Лизе будет сложно по техническому контенту. Но зацепиться за тройку она легко может.

Что касается Валиевой, то для меня она еще с прошлого года очевидный кандидат в олимпийскую команду. Я считаю, что она достойна путевки и должна быть в этой обойме», — подытожила Леонова.