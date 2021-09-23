Елизавета Туктамышева набрала 220,07 балла за две программы на турнире в Сызрани

13:48

Долго выцеливала она заход на каскад тройной лутц + тройной тулуп, и в итоге отлично он вышел. Возникли проблемы с другим каскадом: тройной лутц + ойлер она исполнила, но не сразу смогла прикрепить второй прыжок. Но в итоге прыгнула тройной сальхов. Очень неудачно падает она с каскада двойной аксель + тройной тулуп, а при приземлении с риттбергера касается рукой льда. Чуть разладилась программа, но дальше смогла собрать себя фигуристка и показать класс — хорошо удались дорожки и вращения. Но в конце программы допускает серьезную ошибку — музыка кончается раньше, чем она завершает последний элемент.