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Спорт

Императрица в деле: Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани

Елизавета Туктамышева набрала 220,07 балла за две программы на турнире в Сызрани

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Произвольная программа на первом этапе Кубка России прошла без Александры Трусовой, которая снялась по медицинским показаниям. Соревнование выиграла Елизавета Туктамышева, сумевшая чисто исполнить тройной аксель в каскаде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин.
Трансляция
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15:20

Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России в Сызрани. Стоит признать, после того, как снялась Александра Трусова, это было весьма ожидаемо — реальных конкуренток у Лизы на этом этапе не было.

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15:15

А вот и полные результаты произвольной программы.

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15:10

Очень успешный дебют для юной спортсменки. Судьи ставят ей 123,76 балла, что дало ей 189 балла и второе место.

15:07

Двойной аксель выполнила фигуристка чисто, а вот с каскада тройной лутц + ойлер + тройной сальхов она упала, к сожалению. Зато каска тройной флип + двойной тулуп удался. В целом неплохо справилась с прыжковой частью Вероника — и лутц, и флип, и риттбергер в три оборота вышли отличными. Да и на дорожках шагов неплохо набрала фигуристка. Но в целом — отлично справилась она со своей программой.

15:03

Завершает выступления Вероника Яметова.

15:02

За свое выступление фигуристка получает 112,32 балла, что дало ей 176,77 балла — это пока только третье место.

15:01

Первый же каскад тройной лутц + тройной тулуп отлично удается Полине, а следом чисто она исполняет тройной флип и двойной аксель. Чуть более блекло смотрелась фигуристка на фоне предыдущего выступления, но нельзя не отметить — элементы она делала четко, и тройной лутц у нее вышел отличным, и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов тоже. А завершает все отлчиный каскад тройной флип + двойной тулуп.

14:56

А на льду появляется Полина Свириденко.

14:55

Ну что же, судьи ставят Императрице за произвольную 149,41 балл, что дает ей 220,07 балла в общей сумме. Она безусловный лидер.

14:53

Невероятно зажигательная финальная часть программы, с потрясающими вращениями, зал взрывается овациями.

14:53

А вот сольный тройной аксель удается не очень — совсем не вышло приземление. Да и лутц только в два оборота делает Туктамышева, бабочка, зато тройной флип в большом плюсе. Нельзя не отметить, как элегантно, как цельно смотрится Лиза со своей программой, безумно она ей подходит. Отличнейший каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов поставила она во вторую половину программы, а следом каскад тройной лутц + двойной аксель вышел без третьего прыжка к сожалению. Зато сольный тройной риттбергер удался.

14:49

Прекрасный каскад тройной аксель + двойной тулуп исполняет Лиза!

14:48

На льду Елизавета Туктамышева!

14:47

Фигуристка получает за произвольную программу 103,09 балла, что дало ей в общей сумме 162,41. Это третье место пока что.

14:45

Очень обидно падает она со второго прыжка каскада тройной лутц + тройной тулуп, следом не удалось приземление с двойного акселя. Но следом собралась фигуристка и выдала отличные дорожки и тройной сальхов, как и тройной лутц. Двойной аксель + ойлер + двойной сальхов — не самый сложный каскад, но хорошо с ним справилась спортсменка.

14:41

На льду Мария Крыжова.

14:40

118,46 балла получает Молчанова за произвольную, что дает ей 178,22 балла в общей сумме. Это пока первое место.

14:38

Чисто исполнила фигуристка первый прыжок — тройной флип, а вот выезд с каскада тройной лутй + ойлер + тройной сальхов вышел не очень удачным. Молчанова демонстрировала отличную программу, без действительно серьезных ошибок, хорошо вышли и дорожки, и вращения, также покорился ей каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Вывокие оценки за технику получает фигуристка.

14:33

Открывает разминку Станислава Молчанова.

14:27

Выходят фигуристки на разминку.

14:25

А вот кто выступит в третьей разминке. Внимание к себе приковывает, конечно же, Елизавета Туктамышева.

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14:15

Перед заключительной, третьей разминкой объявляется технический перерыв на заливку льда.

14:14

А вот так выглядит турнирная таблица прямо сейчас.

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14:13

Оценки за произвольную программу десяти фигуристок первых двух разминок.

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14:12

За произвольную программу фигуристка получает 93,60 балла, что дало ей 144,41 балла. Пока это третье место.

14:09

Тройной флип + ойлер + тройной сальхов вышел у фигуристки в плюсе, а вот лутц получился только в два оборота. Зато с риттбергером и сальховом (оба тройные) все отлично, как и с последующими дорожками шагов. Двойной лутц с недокрутом получился, но вот дорожки шагов и двойной аксель — отличные.

14:05

Арина Онищенко закроет вторую разминку.

14:05

79,91 балла — столько ставят Никоноровой за ее прокат. В общей сумме она набирает 132,74 балла. Пока это пятый результат.

13:02

Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сильно минусуют судьи, а с при приземлении с тройного флипа рукой касается льда фигуристка. На двойном акселе возник недокрут. С прыжками в этой программе у Никоноровой не заладилось (была и падение с тройного флипа, ищуего в каскаде), из-за этого программа выглядела чуть рваной. Но зато дорожки и вращения красиво удались фигуристке.

13:58

Ольга Никонорова выходит со своей произвольной программой.

13:57

Судьи оценивают прокат Морозовой в 109,92 балла. Общий результат — 165,52 балла, это первое место.

13:56

В начало программы фигуристка поставила двойной аксель и справилась с ним отлично, а вот выезд с тройного флипа вышел не очент удачным. Сложный каскад тройной флип + тройной тулуп тоже вышел неплохим. Весьма неплохо справляется фигуристка со своей программой, уверенно выглядит на льду, а дорожки шагов прекрасно дополняют программу.

13:51

А на льду тем временем Анастасия Морозова.

13:50

За свой прокат Воронина получает 88,51 балла, что дает ей в сумме 138,25 — пока это третий результат.

13:48

Долго выцеливала она заход на каскад тройной лутц + тройной тулуп, и в итоге отлично он вышел. Возникли проблемы с другим каскадом: тройной лутц + ойлер она исполнила, но не сразу смогла прикрепить второй прыжок. Но в итоге прыгнула тройной сальхов. Очень неудачно падает она с каскада двойной аксель + тройной тулуп, а при приземлении с риттбергера касается рукой льда. Чуть разладилась программа, но дальше смогла собрать себя фигуристка и показать класс — хорошо удались дорожки и вращения. Но в конце программы допускает серьезную ошибку — музыка кончается раньше, чем она завершает последний элемент.

13:43

На льду Анастасия Воронина.

13:43

Судьи оценивают прокат фигуристки 100,36 балла, что дает ей 147,99 балла — это промежуточное первое место .

13:41

Каскад двойной аксель + тройной тулуп отлично удается спортсменке, а следом хорошо она исполняет тройной флип, а тройной лутц выходит с небольшим недокрутом. Весьма уверенно чувствует себя фигуристка на льду, движения плавные, идеально вписывающиеся в музыку. С тройного риттбергера не удался у фигуристки выезд. А завершает все Губашева отличным тройным сальховом.

13:35

Открывает вторую разминку Рената Губашева.

13:31

А тем временем разминку уже начала вторая группа фигуристок.

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13:30

Итак, результаты первой разминки такие:

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13:28

Очень расстроенной уходила фигуристка со льда. Судьи оцениваю ее выступление в 73,60 балла. Общий результат 115,33 балла. Это пятое место.

13:26

К сожалению, с череды ошибок начала фигуристка: недокрут на тройном лутце, падение с тройного флипа, с каскада. Но зато следом выполнила отличную дорожку шагов. А вот с прыжками действительно были проблемы. Не смогла прицепить второй элемент к тройному лутцу в каскаде из-за падения. С дорожками и вращениями отлично все у спортсменки, но с тройного флипа (идущего в каскаде) она снова упала.

13:21

Анастасия Рябоконь из Москвы на льду.

13:21

За произвольную Пулиной ставят 96,63 балла. Это дало ей 143,98 балла — такой результат выводит ее в промежуточные лидеры.

13:19

Первый каскад двойной аксель + тройной тулуп + тройной риттбергер получился весьма неплозо, а вот с тройного лутца выехать качественно спортсменка не смогла. К каскаду тройной лутц + тройной риттебергер она не смогла прицепить третий прыжок, но стоит отметить, очень плавно по льду двигалась фигуристка, будто парила. Очень резкий переход музыки случился в программе, и каскад тройной флип + двойной тулуп отлично исполнила Мария.

13:14

На льду появляется Мария Пулина.

13:13

За произвольную программу спортсменка получила 77,89 балла, что дало ей 124,92 балла в общем.

13:11

Тяжеловато получается у нее каскад первый, а следом к тройному лутцу не смогла прикрепить она еще прыжок. Тулуп в три оборота с недокрутом вышел. Зато весьма неплохо удавались фигуристке дорожки шагов и вращения. Уже ближе к концу программы упала с тройного риттбергера фигуристка, зато двойной аксель вышел чистым.

13:06

Елизавета Шорохова в красивом черно-зеленом платье покажет свою программу.

13:06

За свой прокат Зевахина получает 85,38 балла, общий результат составил 130,49 балла.

13:04

Каскад из тройных тулупов получается достойным, а вот с лутца в три оборота приземлиться хорошо фигуристка не может — касается рукой льда. Тройной риттбергер тоже не задался — тут падение. А вот каскад двойной аксель + ойлер + двойной флип выходит в плюсе. Дорожки неплохо удаются фигуристке, но тоже не идеально, с помарками.

12:59

На лед выходит Ксения Зевахина.

12:59

Судьи оцениваю прокат фигуристки в 77,54 балла. Общий результат 120,21 балла.

12:57

Первым ставит фигуристка каскад, с которым отлично справляется. Плавно идет музыка в первой программе, и не допускает под нее серьезных ошибок спортсменка. Во второй части выступления музыка более ритмичная, но под нее начинает ошибаться Туманова — не удается выезд с прыжка.

12:52

Первой свою произвольную программу представит Полина Туманова.

12:45

Первая разминочная группа появляется на льду.

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12:40

Таким образом, лучший стала Елизавета Туктамышева. А всего произвольную программу покажут 15 фигуристок.

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12:35

Короткую программу выиграла Александра Трусова, однако вчера вечером стало известно, что фигуристка снялась с произвольного проката. Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что причиной стали медицинские показания.

12:30

В Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин.

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