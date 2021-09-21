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Спорт

В США задержали друга Макгрегора. Хабиб три года назад устроил с ним драку

Тренер Макгрегора Диллон Дэнис оказал сопротивление полиции при задержании

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Диллон Дэнис и Хабиб Нурмагомедов

Диллон Дэнис и Хабиб Нурмагомедов

@dillondanis/Twitter/Global Look Press
Скандальный боец ММА Диллон Дэнис — друг, тренер и спарринг-партнер Конора Макгрегора — был задержан полицией в Нью-Джерси. Американец оказал сопротивление правоохранительным органам, а после ареста выложил в соцсетях провокационную запись. В 2018 году на турнире UFC 229, где встретились Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, именно Дэнис спровоцировал российского бойца на прыжок из октагона, который привел к массовой драке.

На данный момент точно не известно, что послужило причиной задержания спортсмена в Нью-Джерси, однако на видео инцидента видно, как он лежит на земле, затем поднимается и безуспешно пытается вырваться из рук полицейского. Руки Дэниса уже закованы в наручники.

После задержания в Twitter бойца появилась запись с утверждением: «Вам нужны такие люди, как я».

Так американец процитировал своего друга Макгрегора, который написал эту же фразу в своем Instagram под фотографией, на которой его уносят на носилках с арены после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264.

Тогда в первом раунде ирландец сломал ногу, после чего ему было присуждено поражение техническим нокаутом.

Дэнис был не самым известным бойцом в мире ММА, однако его крепкая дружба с Макгрегором, которого он тренирует по джиу-джитсу, принесла свои плоды. Диллон Дэнис стал одним из участником потасовки во время турнира UFC 229, где ирландец бился с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок завершился уже в четвертом раунде, когда российский спортсмен заставил Макгрегора сдаться удушающим приемом.

Однако самое интересное началось после боя — Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона, что запрещено правилами, и кинулся на Дэниса. Как пояснил позже Орел, американец оскорблял его на религиозной почве.

«Кричал во время боя, что я мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», — приводил слова Нурмагомедова «Коммерсант».

Россиянин подчеркнул, что информацию об оскорблениях подтвердили журналисты, которые сидели рядом с Дэнисом во время боя. После прыжка Хабиба из октагона соперники обменялись несколькими ударами, прежде чем их разняли.

После этого на Дэниса накинулись менеджеры россиянина — Али Абдельазиз и Ризван Магомедов. Причем Магомедов нанес несколько ударов американцу по голове, напав на него сзади.

Второй акт происходил в самом октагоне. Члены команды российского бойца — Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и Эседулла Эмиргараев — попытались атаковать Макгрегора. В январе 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада вынесла наказания для всех участников драки: Нурмагомедов получил дисквалификацию на девять месяцев и штраф в $500 тыс., его брат Абубакар и Зубайра Тухугов были отстранены на год и выплатили $25 тыс. Любопытно, что о наказании Эмиргаераева, который прыгнул на Макгрегора со спины, ничего не известно.

Самого Дэниса дисквалифицировали на семь месяцев и наказали штрафом в размере $7,5 тыс.

«Семь месяцев и 7,5 тысяч долларов — что это, черт возьми, такое?! Но, по крайней мере, я встретил эту суку комбинацией левый-правый в голову, джеб в корпус, прежде чем она трусливо сбежала», — заявил после своей дисквалификации Дэнис, вспоминая о драке с Нурмагомедовым.

28-летний боец является обладателем черного пояса по джиу-джитсу. В смешанных единоборствах он провел всего два поединка, под эгидой Bellator одержав досрочные победы над Кайлом Уокером и Максом Хамфри. В последний раз американец принял участие в официальном поединке в июне 2019 года. В марте 2020-го он должен был вернуться на настил, однако получил повреждение колена и перенес операцию.

Однако без денег из-за травмы и вынужденного простоя Дэнис не остался. Он неплохо зарабатывает на рекламе: в Instagram на него подписаны 1,3 млн человек. Именно в этой соцсети Дэнис познакомился с Макгрегором, а уже в 2016 году приехал работать в его тренировочный лагерь.

«Я получаю за один рекламный пост в Instagram больше денег, чем некоторые зарабатывают за шесть месяцев. Я очень умен и знаю, как крутятся шестеренки бизнеса», — заявил Дэнис.

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