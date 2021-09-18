Александр Емельяненко одолел Артема Тарасова в бою на голых кулаках

23:15

Интересно еще вот что. Пауэрлифтер Александр Кокляев рассказал о планах по организации реванша с бойцом ММА Александром Емельяненко. В октябре 2019 года Емельяненко в бою по правилам бокса отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

«На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы еще не заявляли об этом. Скоро начнем раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся.

Думаю, все получится, вариантов ведь не так уж много, все дороги ведут ко мне, к человеку со штангой», — приводит слова Кокляева NEWS.ru.