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Спорт

Главная битва поп-ММА: Емельяненко победил Тарасова только решением судей

Александр Емельяненко одолел Артема Тарасова в бою на голых кулаках

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В главном поединке очередного вечера боев на голых кулаках промоушена «Наше дело» друг против друга сразились Александр Емельяненко и звезда российского поп-ММА Артем Тарасов. Победа единогласным решением судей досталась Емельяненко. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
23:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

23:40

Кстати, Емельяненко вышел на бой впервые больше, чем за год. Он дрался последний раз летом 2020 года — тогда он уступил Магомеду Исмаилову, который отправил соперника в нокаут в третьем раунде.

23:35

Конечно, шансов на победу у Тарасова не было — весь бой он лишь пытался не пропустить. Но при этом поднимался после нокдауна и крепких ударов, которые наносил Емельяненко.

23:33

Весьма неудивительное решение и итог этого боя: судьи единогласным решением присуждают победу Емельяненко. Но давайте отметим Тарасова еще раз — прекрасно он продержался против такого соперника.

23:31

Ну что же, не сдержал Александр Емельяненко отправить своего соперника в нокаут. Завершен поединок!

23:30

Действительно достойно держится Тарасов против очень мощного соперника. Серьезно ему прилетело, но поднялся Артем снова.

23:27

А вот второй раунд дался Тарасову уже с трудом. Но все же Артем устоял, несмотря на нокдаун. Но тут стоит вспомнить и о том, что Емельяненко соперника в нокаут в первом раунде пообещал отправить. Но и Тарасов сейчас двигается уже с большим трудом.

23:24

Ого! Очень, очень достойно продержался Тарасов в первом раунде! Полностью за ним осталась двухминутка, Дважды хорошо он попал с правой, у Емельяненко лицо уже красное. Интересно дела разворачиваются...

23:20

И стартовал главный бой, поехали!

23:18

И еще немного о прогнозах. Действующий боец UFC Лиана Джоджуа, представляющая клуб «Ахмат», сделала прогноз на бой Александра Емельяненко и Артема Тарасова. «Конечно, я думаю, что выиграет Емельяненко, не то чтобы он находится в хорошей форме, просто здравый смысл мне говорит об этом. Емельяненко намного здоровее, и, даже если он после запоя выйдет на этот бой, даже в таком случае я все равно посчитала бы, что выиграет Александр. У него хороший бокс, как говорится, мастерство не пропьешь, особенно когда речь идет о бое с Тарасовым. Он слишком маленький, и боксер он так себе. Александр Емельяненко победит», — цитирует Лиану портал mma.metaratings.ru.

23:15

Интересно еще вот что. Пауэрлифтер Александр Кокляев рассказал о планах по организации реванша с бойцом ММА Александром Емельяненко. В октябре 2019 года Емельяненко в бою по правилам бокса отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

«На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы еще не заявляли об этом. Скоро начнем раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся.

Думаю, все получится, вариантов ведь не так уж много, все дороги ведут ко мне, к человеку со штангой», — приводит слова Кокляева NEWS.ru.

23:05

Глава промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев поделился мнением о бое Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым.

«Объективно, это больше шоу. Хотя Артем успел зарекомендовать себя как человек, который не боится парней с габаритами. Он уже дрался с Кокляевым и Дациком. Но Емельяненко — это все-таки другой уровень. Он спортсмен другого класса. Поэтому Тарасову, конечно, будет очень тяжело. Безусловно, я снимаю шляпу перед Артемом. Он молодец, не боится здоровых мужиков», — приводит слова Гаджиева Sport24.

22:55

От главного поединка вечера нас отделяет всего два боя: Магомедов против Майданчука и Новоселов против Вичича.

22:45

А еще — об итогах взвешивания. Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 килограммов —124 против 86.

22:40

А теперь немного о правилах предстоящего поединка. По регламенту турнира, бойцы проведут три раунда по две минуты по правилам кулачных боев в перчатках для смешанных единоборств, и смогут бить бэкфисты.

22:35

А вот что говорил сам Емельяненко об этом бое. Александр в себе уверен.

«Бой закончится в первом раунде. Нокаутом. Как только я догоню Тарасова. Единственный его шанс — бегать от меня по октагону. Между нами разница почти 40 килограммов. У меня огромный опыт, и я яркий нокаутер. У меня длиннее руки, я выше. Не могу выделить ни одного преимущества Артема», — цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».

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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

РИА Новости
22:25

Кстати, в со-главном бое вечера Максим Новоселов выйдет против Ивана Вичича.

22:20

Емельяненко перед поединком, который быстрее все же можно назвать шоу, чем реальным боем, опубликовал фотографию в Instagram с подписью «К бою готов!».

22:10

Главный бой, начало которого запланировано на 23:30 мск, пройдет на голых кулаках.

22:00

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня в рамках промоушена «Наше дело» сразится легендарный Александр Емельяненко, противостоять которому будет звезда российского поп-ММА Артем Тарасов.

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