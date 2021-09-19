60-летний Джигурда сразится по правилам бокса с 47-летним Милоновым

Промоушен «Наше дело» анонсировал бой между артистом Никитой Джигурдой и депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Оба участника не намерены на этом останавливаться, Джигурда далее намерен подраться с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» Моргенштерну.

Промоушен «Наше дело» продолжает организовывать бои с участием как звезд единоборств, так и вообще не имеющих отношения к дракам знаменитостей. Несколько дней назад российский профессиональный боец Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым. Теперь актер и исполнитель песен Никита Джигурда встретится с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы проведут в клетке три раунда.

Тарасов против Емельяненко

Бой между Тарасовым и Александром Емельяненко проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты. Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Тарасов ведет блог о единоборствах и своей жизни, в прошлом он был чемпионом по рукопашному бою и боевому самбо. Он давно не профессиональный боец, но и назвать его совсем уж любителем тоже нельзя. Особенно если учесть тот факт, что он гораздо моложе Емельяненко, плюс всем известно, что Александр ведет такой образ жизни, который не добавляет ему много здоровья.

Тенденция

В последнее время тема решать какие-то конфликтные ситуации в ринге стала очень модной у российских знаменитостей. До боя, правда, дело доходило нечасто, но вызовы в соцсетях звучат очень часто. Например, многие хотят побить рэпера Моргенштерна, который, в свою очередь то готов выходить на ринг, то не готов.

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызывал на бой политика Алексея Навального. Против оппозиционера изъявлял желание выйти на ринг и фигурист Евгений Плющенко.

Джигурда против Милонова

Никита Джигурда уже не в первый раз вызывает кого-то на бой. Ранее он бросал вызов телеведущему Владимиру Соловьеву, но, самое интересное заключается в том, что однажды артист провел подобный бой. Было это 11 лет назад в рамках телевизионного проекта «Король ринга». Первый канал собрал известных людей, отправил их на месяц тренироваться к профессиональным тренерам, а затем выпустил на ринг. Шоу собрало хорошие рейтинги.

Артист вызвал на бой руководство газеты «Жизнь» после того, как ему не понравилась одна из публикаций издания о нем. Против Джигурды на ринг вышел заместитель главного редактора и племянник владельца холдинга Арама Габрелянова Самвел Мирзоян. Журналист простоял три раунда, но рефери присудили победу поп-звезде.

«Самвел — настоящий боец, он первый, кто не уходил от боя, стоял и рубился. Мы не осторожничали, лиц не берегли. Все по-настоящему», — сказал после поединка артист.

Тогда Джигурда начал тренировки за три недели до боя.

При этом Милонов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что уже провел боксерский бой, а в дальнейшем будет тренироваться, чтобы «набить морду» Моргенштерну.

Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал, откуда появилась идея организовать этот бой

«Хотели сделать максимально интересный хайповый бой, который бы вышел за рамки профессиональных и поп-ММА. Позвали медиазвезд с другой площадки. Никита как всегда в хорошей форме. Энергия от него прет, если можно так сказать. Он закатит хорошее, зрелищное шоу. Зритель останется доволен. Его соперник – Виталий Валентинович Милонов. Скоро будет бой, который не оставит никого равнодушным», — приводит слова Арутюняна «РБ Спорт».

Джигурда против Емельяненко

Еще Джигурда изъявил желание провести поединок с Александром Емельяненко. Он отметил, что ему надо шесть месяцев на подготовку, а бой должен пройти по правилам бокса.

«Не будем скрывать, что есть люди, которые знают, что проиграют, но им платят так, что им на лекарства и жизнь хватит, и они выходят на бой. И я готов выйти против Александра Емельяненко», — заявил Джигурда.

«Моя подготовка заключается в том, что я десять дней медитирую, а не бухаю. Я каждую рюмку выпиваю не просто ради радости, а чтобы погрузиться в состояние некоего транса», — добавил он.

Емельяненко ответил в привычной ему манере. В таком же духе боец отвечает на каждое второе предложение подраться на ринге, которое ему поступает.

«Я как-то говорил, что у Джигурды уже песок из задницы сыплется. Ему на пенсию пора, а он еще на ринг зачем-то лезет. Никита и меня на бой вызывал. Но из-за того, что я дедушек не бью, этот поединок не состоялся. Отдыхай, Никита Джигурда, уже к земле тебе пора привыкать. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Пока-пока», — сказал Емельяненко.