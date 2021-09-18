Фигуристка Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске

18 сентября юниорки выступили с произвольными программами на этапе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске. Убедительную победу на домашнем льду одержала Софья Акатьева, установившая два юниорских рекорда. При этом триумфатор соревнований осталась недовольна своим выступлением и пообещала совершенствоваться на следующих турнирах.

Главным событием прошедшего Гран-при в Красноярске стало выступление Софьи Акатьевой. Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заявила в произвольной программе четыре элемента ультра-си, что позволило по итогам второго соревновательного дня набрать 157,19 балла.

Данный результат вместе с общей суммой по итогам короткой и произвольной программ (233,08) является новым юниорским рекордом мира.

Прежнее достижение принадлежало еще одной воспитаннице Тутберидзе Камилле Валиевой (на прошлогоднем мировом первенстве она набрала 152,38 балла в произвольной программе и 227,3 балла в сумме).

«Рада, что получилось выиграть. Очень долго ждала старта юниорского сезона. А я еще и победила. Так что мне радостно вдвойне. Но произвольная программа получилась с грубыми ошибками, поэтому будем их исправлять.

Я скорее недовольна своим выступлением. Потому что в нем было допущено много ошибок. Но я готова их исправлять. Это первое соревнование в сезоне. Можно оттолкнутся от него и идти дальше.

За короткую программу я поставлю себе пятерку. А произвольная — скорее на тройку. Ну или на тройку с плюсом. На текущий момент это главная победа в моей жизни. Ведь это мой новый этап. А вообще — впереди еще очень много важных соревнований», — рассказала победительница в интервью Sport24.

Недовольна своим прокатом осталась Елизавета Берестовская. Фигуристка, тренирующаяся в школе ЦСКА, потеряла одну позицию после вчерашнего выступления, завершив этап Гран-при пятой.

«Эмоции не очень — не получилось прыгнуть тулуп. Не очень резко раскрылась во время его исполнения, медленно ехала на него, а надо было резче. И плечом сработала совсем не так, как нужно.

Вообще, волновалась из-за этого, потому что в последнее время четверной тулуп не очень получался на тренировках. Будем работать. Пока я не в форме. Быть в форме — значит, делать все прыжки. Пока этого нет.

Сейчас я делаю тулуп, если считать грубо, четыре раза из десяти. Это очень мало. Надо десять из десяти. Это все исправляется работой», — цитирует спортсменку Sport24.

Нельзя пройти стороной качественное выступление Софьи Самоделкиной — она совершила грандиозный рывок, прорвавшись в шестого места по итогам короткой программы на пьедестал почета.

Спортсменка в своей программе чисто исполнила три четверных прыжка, задав высочайший темп соперницам из финальной разминки.

«Я очень рада, что получились три четверных, потому что изначально были запланированы аксель и сальхов. После падения с акселя в короткой, мы решили взять другие прыжки — сальхов и тулуп/риттбергер или лутц, но остановились на лутце. Получится — хорошо, не получится — будем дальше работать. Я рада, что получился лутц, потому что он получался три или четыре раза из десяти.

Получилось так, что мы только усложнили этим контент. Мне некоторые зубцовые прыжки даются легче, чем аксель.

Чувствую небольшую усталость, конечно. Сегодня еще и ехала не так, как могу. Я расстроена короткой программой, потому что там жесткая ошибка была. Если бы и в короткой все было хорошо, то это был бы прямо хороший старт.

Я не выгляжу расстроенной, я просто уставшая. Соревнования — это стресс. Только сейчас стараюсь себя отпустить», — приводит слова Самоделкиной Sport24.

Елизавета Куликова, занявшая четвертую строчку по итогам Гран-при, после выступления поблагодарила публику за поддержку и заявила, что осталась недовольна технической частью собственного проката.

«Рада выступать здесь, все понравилось. Зрители поддерживали очень здорово. Сегодня могла выступить лучше, буду работать над собой.

Довольна, как откатала с точки зрения эмоций, недовольна некоторыми прыжками, особенно последним каскадом.

Немного расстроилась, что не попала на подиум. А так, вообще рада, что в принципе попала в шестерку и смогла выступить на Гран-при. Приеду домой и буду доучивать четверной лутц. Это моя цель номер один на ближайшее время. Нужно его выехать, пока были только степ-ауты. Очень хочу доучить его и вставить в программу», — цитирует Куликову Sport24.

Следующий этап Гран-при стартует уже на следующей неделе — с 23 по 25 сентября лучшие юниоры мира сразятся за победу в словенской Любляне.