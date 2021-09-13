Бетина Попова: пять четверных прыжков Трусовой перекрывают все недочеты в танцевальной подаче

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова высоко оценила образы, которые тренерский штаб Этери Тутберидзе подобрал для Александры Трусовой в олимпийском сезоне, и рассказала, как пять четверных прыжков помогают улучшить восприятие произвольной программы фигуристки в образе Круэллы. Также Попова объяснила, почему Анне Щербаковой подходит демонический образ Маргариты на балу у сатаны, как чистый тройной аксель меняет впечатление от проката Алены Косторной под «Зиму» Антонио Вивальди и почему танго Роксан из «Мулен Руж» не лучший выбор музыки для Майи Хромых.

— Начать разговор хотелось бы с Александры Трусовой, которая предстала в образе Круэллы и впервые исполнила на публике пять четверных прыжков.

— Саша Трусова — просто невероятная! Она в очередной раз вписала свою имя в историю тем, что сделала на этих открытых прокатах. Понятно, что это еще не официальные соревнования, но начинать сезон с пяти четверных — это сумасшедшая заявка. Видно, что Саша очень настроена на олимпийский сезон. Эта программа, эта музыка и весь этот образ ей идеально подходят.

У Трусовой вообще безупречно подобраны образы в этом сезоне. Она успешно их передает, и видно, что музыка в конце программы просто несет ее вперед. Если говорить именно о произвольной под «Круэллу», то для меня в этой программе все совпало — и презентация, и цвет волос, вообще все! Саша Трусова была прекрасна настолько, насколько это вообще возможно.

— Хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз отмечал, что планирует преподнести этот номер по хореографии как показ мод. Что движения Трусовой должны быть сценическими, а между прыжками должны быть такие позы, будто идет фотосессия для модного журнала. Вы заметили такие фишечки?

— В некоторых местах было видно, что Саша фиксировала какие-то позы, но сейчас программа еще, конечно, сырая. Видно, что постановка пока не особо доработана. Но то, что Саша исполняет в технической части, пока полностью перекрывает все недочеты в танцевальной подаче.

— Анна Щербакова предстала в образе Маргариты на балу у сатаны. Как оцените этот демонический образ?

— Программа Ани мне понравилась. И, наверное, для олимпийского сезона это хороший выбор — взять такую сильную музыку. Щербаковой она идет.

Правда, без ее максимальной физической формы пока сложно оценить, как эта программа будет выглядеть в итоге. Но когда Аня исполнит все прыжки — а я не сомневаюсь, что она их соберет, — и когда все будет выкатано, я думаю, это будет одна из сильнейших программ. Это очень сильная музыка, и я уверена на 100%, что Щербакова справится с ней.

— Глейхенгауз отмечал, что по сюжету программы Щербакова сначала превращается в ведьму, а затем очищается от зла и возвращается к свету. Вам удалось оценить сюжет в этой программе?

— Я, скорее, прочувствовала смену настроения. Сюжет я пока не успела разглядеть — надо будет пересмотреть и потом оценить, как эта программа будет выглядеть в сезоне. Пока что сюжет тяжело проглядывается, но именно настроение Аня передает отлично.

— Как во второй сезон смотрится «Болеро» Камилы Валиевой? Заметили какие-то изменения в подаче?

— Мне кажется, что Камила повзрослела. Она стала более осознанно выполнять некоторые движения. Когда программа уже вкатанная и спортсмен исполняет ее второй сезон, то у него появляется больше возможностей проявить себя во время выступления. Не надо постоянно думать о том, что делает твое тело, и можно наполнять смыслом каждое движение. Конечно, в этом плане хорошо, что Камила катает «Болеро» второй сезон, потому что программа выглядит полностью готовой, осознанной, и Валиева смотрится в ней органично, как и в прошлом году.

— Алена Косторная исполняет произвольную программу под «Зиму» Антонио Вивальди, и Глейхенгауз отмечал, что эту музыку выбрали еще два года назад. Это решение многих удивило, ведь Алена ассоциируется больше с чем-то современным или бунтарским. Как Косторная смотрится в этой музыке, на ваш взгляд?

— Программа мне показалась сыроватой, а вот Алена и музыка для меня совпали полностью. По переходам, по хореографическим задумкам и сюжетной линии пока судить тяжело — цельной программы я не увидела. Но именно Алена под эту музыку на льду — это красиво. Это очень хорошо смотрится. Думаю, в течение сезона эту программу накатают, доработают хореографические моменты, и все будет выглядеть куда более сильно. Но уже сейчас Алене идет эта музыка, она ее чувствует.

— Косторная смогла сделать в прокате под Вивальди чистейший тройной аксель. Это как-то повлияло на восприятие программы?

— Чистейший тройной аксель может только позитивно повлиять на восприятие программы (смеется). Особенно в начале сезона. Но я повторюсь: это открытые прокаты, не официальный турнир, и здесь еще не нужно показывать идеальное исполнение прыжков. Взять тех же танцоров: некоторые делали облегченные поддержки, кто-то два раза исполнил короткий танец (Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. — «Газета.Ru»). Ничего страшного, если на коротких прокатах кто-то находится не в звенящей форме. Пик должен приходиться на турниры, а эти прокаты — просто ступенька к тому, что будет дальше.

— Александра Трусова уже исполнила пять четверных прыжков. На ваш взгляд, это пик ее формы? И не опасно ли выходить на него так рано?

— Я бы не сказала, что у нее сейчас пик формы, потому что в прокате все-таки были помарки, и видно, что еще есть над чем работать. Но именно физическая форма у Трусовой идеальна. К сезону Саша готова превосходно, и теперь ей нужно только сохранять эту форму.

— Как оцените «Мулен Руж» в произвольной программе Майи Хромых? Многие опасались, что это слишком заезженная музыка.

— На самом деле соглашусь с тем, что «Мулен Руж» в последнее время брали очень часто и очень много. И лично для меня это все-таки более взрослая музыка: здесь нужно показывать определенные переживания. Танго — это все-таки более осознанный танец. Хотелось бы видеть этот танец в карьере Майи чуть попозже, но раз она взялась за него уже сейчас, то перед ней стоит очень тяжелая задача раскрыть этот образ и постараться вкатать программу так, чтобы донести до зрителя ту идею, которую вложили постановщики. Пока что эта музыка кажется тяжеловатой для Майи.

— Если говорить о спортивных парах, то Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокатали произвольную программу под испанскую «Малагенью». Ваши впечатления?

— «Малагенья» — вообще отличный выбор для олимпийского сезона. Это сильная испанская музыка, узнаваемая во всем мире. Классика. Эта музыка всем нравится и вызывает у людей море положительных ассоциаций с другими интересными программами. Видно, что у ребят программа пока необкатанная, но времени еще достаточно.

— Анастасия Мишина и Александр Галлямов катались под «Метель» и «Время, вперед!» Георгия Свиридова. Илья Авербух в прямом эфире Первого канала признался, что не понял этой программы и что она слишком юниорская. А у вас какое сложилось мнение?

— Мы знаем, что Мишина и Галлямов умеют кататься по-чемпионски. Какую музыку им ни включи, они по-любому смогут сделать это по-чемпионски (смеется). Мое мнение — выбранная для них музыка сильная сама по себе. Да, сейчас пока не видно до конца программу, но на этой стадии подготовки к сезону это неплохо. Даже относительно того, что они показывали раньше на мастер-классе группы Тамары Москвиной в «Игоре», уже многое стало более гладким и понятным. Я думаю, что мы привыкнем к этой программе и ребята смогут хорошо ее подать. Нужно просто дать им время.

— Наши одиночники падали чаще, чем в первый день, но Александр Самарин все равно был шикарен. Как оцените его произвольную программу?

— Саша Самарин — настоящий боец. На этих прокатах он очень приятно поразил: боролся до самого конца, хотя было видно, что ему тяжело, что он устал, но он стоял и не падал. Мне очень понравилась его программа: он смотрится в ней действительно мощно.

Самарин показал сильное, мужское катание. Единственное, что его костюм меня немного смутил. Он отвлекал. Эта повисшая рубашка создавала дополнительный объем, а мне хотелось больше смотреть на Сашу, а не на его рубашку (смеется).

— А как вам прокат Марка Кондратюка под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»?

— Когда я узнала, что он будет кататься под эту музыку, сразу поняла — будет бомба, и я хочу смотреть это на повторе постоянно (смеется). И он меня не разочаровал. Эта программа будет суперской, когда Марк ее вкатает. Она уже сейчас выглядит классно, стильно и сильно. Последняя часть мне очень понравилась: это не просто концовка, которую у нас обычно делают, — два вращения и финальная поза. Кондратюк заканчивает более танцевально. Он мне в целом нравится, и программа замечательная.

— Убедил ли вас Михаил Коляда в образе Оскара Шиндлера?

— Я уже почитала некоторые комментарии, в которых пишут, что надо вернуть прошлогоднюю программу (в образе Рудольфа Нуреева. — «Газета.Ru»). Но я считаю, что нужно дать новой программе Коляды время, чтобы она могла накататься и раскрыться. В исполнении Миши что угодно может стать шедевром (смеется). А здесь еще есть великая музыка, которую очень любят болельщики фигурного катания и которая не раз звучала на Олимпиадах и чемпионатах мира. Я уверена, что Миша сможет передать этот образ так, что все будут плакать и аплодировать стоя, — просто нужно дать ему время это сделать.

— Что еще вы могли бы выделить из прокатов мужчин?

— Сегодня мне запомнился еще Евгений Семененко (катался под саундтрек Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита». — «Газета.Ru»). Он был убедителен в своей программе и, как любитель Корнелюка, видимо, очень сильно чувствует его музыку и умеет хорошо ее показать (смеется). На него прямо хотелось обращать внимание: за ним следишь, и его программа захватывает. Мне показалось, что у Жени произошла какая-то заминка с костюмом, будто что-то должно было трансформироваться в середине программы — там было какое-то странное движение руки. Но катался он хорошо. Мне очень нравится, как он растет и развивается. Женя большой молодец.

Если говорить о танцах на льду, то мне очень понравились Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — их произвольный танец под «Ромео и Джульетту». Возможно, на этой стадии в программе пока недостаточно показаны взаимоотношения в паре, но постановка очень воздушная и легкая. Прямо порадовали ребята.

— А как вам программа Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которую они катают второй год под танго Роксан?

— Я уже эту программу знала, видела раньше, поэтому не смотрела с каким-то эффектом «вау». Эту программу мы знаем вдоль и поперек, и в целом тут обсуждать нечего. Я не раз смотрела это выступление Дэвис и Смолкина и могу сказать, что это сильная программа, которая отлично подходит ребятам. И они это знают, и судьи это знают. Они откатались очень энергично, катание у них было очень хорошее, и ребята мне во всем понравились.

— Как в целом оцените новые произвольные программы наших фигуристов? После коротких прокатов вы практически про всех отмечали, что ребята создали настоящие шедевры, но после произвольных больше обращаете внимание на то, что многие программы пока сырые.

— Это естественно. Короткая программа намного короче и ее легче и быстрее можно накатать. Произвольная программа очень сложна физически во всех видах: в ней есть очень тяжелые элементы. Поэтому было много срывов и недоработок. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, по-моему, делали с облегченной поддержкой вторую часть программы.

Процесс накатывания произвольных идет медленнее, но это нормально, так всегда происходит. Не зря произвольная программа в фигурном катании всегда была решающей. В олимпийский сезон это особенно большой груз ответственности и для постановщиков, и для спортсменов. Нужно выбрать такой образ, который попадет прямо в сердце зрителям.

Но по некоторым программам уже видно, что это попадание на 100% и осталось только накатывать. А по некоторым складывается впечатление, что еще нужно посмотреть, оценить, как ребята будут менять все это в течение сезона, что будет с элементами. Но я могу сказать сейчас точно, что с образами Саши Трусовой, например, попали полностью. Осталось только накатывать.

— Трусова действительно едва ли не единственная фигуристка, чей прокат не вызвал вопросов.

— Когда Саша закончила свою программу, там от восторга встали не только зрители, но и официальные лица, и представители федерации фигурного катания. Она реально подняла весь зал своим катанием. И это первое выступление сезона! Так что да: Трусова явно была героем дня.