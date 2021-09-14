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Спорт

«Наших спортсменов не пускают на турниры в США — это просто безобразие»

Депутат Свищев: Ласицкене совершенно верно выбрала соревнования вместо встречи с Путиным

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила отказ от похода в Кремль на встречу с Владимиром Путиным тем, что должна была выступать на соревнованиях, а также пожаловалась на сложности, связанные с получением визы в США для участия в чемпионате мира — 2022. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» похвалил Ласицкене за решение пропустить награждение в Кремле ради новых побед и обвинил американские власти в создании препятствий для олимпийской чемпионки из России по политическим причинам.

О церемонии награждения в Кремле

«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последними стартами для легкоатлетов, сезон только перевалил за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень многое было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца», — приводит слова Марии Ласицкене ТАСС.

Также поступила российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — серебряная призерка Игр в Токио.

«Мы даже это не обсуждали. Соревнования в календаре есть — значит нужно ехать. Если бы их не было, подумали бы, а так — даже не пришлось», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Газетой.Ru» также поддержал Ласицкене, которая вместо церемонии награждения в Кремле отправилась на соревнования.

«Мария совершенно верно поступила, выбрав участие в турнирах. «Бриллиантовая лига» — одно из самых знаковых соревнований в карьере любого легкоатлета. Если они получают право там выступать, то просто обязаны присутствовать на данных соревнованиях.

От того, что она не смогла посетить церемонию награждения в Кремле, мы не станем ее меньше любить, уважать и ею гордиться.

В любом случае награда найдет своего владельца. То, что Ласицкене показала очень достойный результат на соревнованиях в Швейцарии, лишь еще раз подтверждает то, что награда была ей совершенно справедливо присуждена. Не нужно переживать, что она не побывала на мероприятии с президентом. В ее жизни будет еще множество подобных приятных моментов», — заявил депутат.

О проблемах с американской визой

В следующем году чемпионат мира по легкой атлетике состоится в американском Юджине. Из-за проблем с получением визы Ласицкене уже пропустила в этом году этап «Бриллиантовой лиги», проходивший в США. Теперь олимпийская чемпионка опасается, что могут возникнуть проблемы и с участием в мировом первенстве, которое пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

«Тревога однозначно присутствует. Но мы хотим намного раньше начать готовиться к старту и заняться в том числе и визовыми вопросами.

Намерена обратить внимание Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), министерства спорта и министерства иностранных дел. Это все-таки не какой-то там коммерческий турнир, пропускать чемпионат мира не хочется. Мы рассчитываем на реальную помощь, а не на заявления в СМИ», — сказала Ласицкене.

Дмитрий Свищев, комментируя «Газете.Ru» сложную ситуацию с визами, упрекнул американскую сторону в отсутствии заинтересованности участия сильнейших атлетов мира в соревнованиях, проходящих на ее территории.

«То, что нашим атлетам не разрешили участвовать в турнирах на территории США — это просто безобразие. Здесь я вижу чистую политику. Я сам провожу много соревнований в России и знаю, как порой бывает тяжело добиться для разных стран визовой поддержки. Но при желании организаторов любой вопрос можно решить. Любой. И не надо ссылаться на какие-либо сложности, коронавирус, еще что-то.

Когда вмешиваются политики в спорт, начинает происходить ахинея какая-то. И, к сожалению, наши ребята стали заложниками вот этой всей ахинеи. Пусть недопуск Ласицкене до участия в этапе «Бриллиантовой лиги» останется на совести американских организаторов и американского госдепа. Если там дали такое распоряжение, а потом стали ссылаться на какие-то документы, стали придумывать какие-то причины, это все филькина грамота.

Мы знаем, как делать визы, знаем, как можно включить дипломатическую поддержку, было бы желание. Этого желания от американской стороны мы не увидели, поэтому Ласицкене не смогла получить визу.

Такие спортсменки, как Мария, украшают любое соревнование, поднимают его статус. Это привлекает и спонсоров, и зрителей, и рекламодателей. На самом деле американцы сами себе наступили на грабли. Как можно не дать ведущей спортсменке мира в прыжках в высоту не дать визу? И кто там выступал? Второсортные спортсмены, которые уступают ей? Тогда какой смысл в турнирах? Ради чего все это делается?

Я очень надеюсь, что здравый смысл победит, и организаторы спортивных соревнований поменяют свое отношение», — добавил Свищев.

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