«Поднялась шумиха, что девчонок засудили»: Загитова — о скандалах и Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова откровенно ответила на вопросы поклонников и поставила точку в разговорах о ее возможном участии в Играх-2022 в Пекине, назвала свою самую запоминающуюся победу в карьере, рассказала о том, как ее «трясло» во время общения с певицей Ольгой Бузовой, и прокомментировала предстоящее выступление на шоу совместно с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала одним из гостей фестиваля «Таврида», который стартовал 8 сентября в Крыму.

Одной из тем общения с поклонниками стало возможное участие спортсменки в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в феврале в Пекине. Ранее Загитова не попала в состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22, а глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявлял, что фигуристка пропустит соревнования в китайской столице.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать», — приводит слова Загитовой сайт kp.ru.

Спортсменка отметила, что за оставшееся время у нее не получится подготовиться к Олимпиаде и заработать необходимый рейтинг. При этом фигуристка подчеркнула, что об ее уходе из спорта говорить все же не стоит.

«Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — напомнила Загитова.

Вспоминая Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане, чемпионка пожаловалась, что не успела тогда прочувствовать атмосферу Олимпиады.

«Мы были на сборах в Японии, сразу по приезде отправились на соревнования. В самой деревне мы не пожили, на открытии не были…» — отметила фигуристка.

После триумфа на Олимпиаде Загитова неожиданно провалилась на чемпионате мира — 2018 в Милане. Тогда фаворитка соревнований не справилась с эмоциями и трижды упала в произвольной программе, а после выступления расплакалась. По словам фигуристки, о том, что она стала пятой, она узнала лишь через год после соревнований.

«Я специально не смотрела результаты: если я мимо пьедестала, зачем мне знать, какое место я заняла? Эмоционально это меня сильно подкосило», — призналась олимпийская чемпионка.

При этом спортсменка отметила, что уже на следующем чемпионате мира, который прошел в японской Сайтаме, она завоевала золото. Эту победу она назвала самой запоминающейся в своей карьере.

После финала Гран-при сезона-2019/20, на котором Загитова заняла последнее, шестое место, фигуристка приняла решение приостановить спортивную карьеру. На встрече с поклонниками она сказала, что не скучает без соревнований, так как теперь у нее началась более разнообразная жизнь.

«Не только тренировки, но и университет, занятия по речи, уроки английского, участие в шоу. А вечером даже остается немного времени на себя — на всякие девичьи уходы», — сообщила спортсменка.

После приостановки карьеры Загитова в качестве ведущей приняла участие в телепроекте Первого канала «Ледниковый период». Она заявила, что на съемках первых выпусков шоу ей приходилось очень трудно, так как у нее отсутствовал опыт работы на телевидении. Также фигуристка призналась, что испытывала трудности в общении с участниками, так как является довольно закрытым человеком.

«Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя», — сказала олимпийская чемпионка.

Фигуристка отметила, что между съемками программы она занималась с педагогом и продолжала развиваться, поэтому со временем ей удалось улучшить свои навыки речи.

25 сентября в Москве на «ЦСКА Арена» состоится шоу «Влюбленные в фигурное катание» с участием именитых фигуристов. Помимо Загитовой, на нем также выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Поклонники олимпийской чемпионки не оставили без внимания предстоящую встречу двух бывших соперниц, однако спортсменка заявила, что даже не знала список всех участников мероприятия.

«Я вообще не смотрела, кто там участвует. Если мне интересно предложение, то я соглашаюсь», — подчеркнула Загитова.

Участники беседы на фестивале «Таврида» уделили внимание не только фигурному катанию, но и художественной гимнастике. Загитову попросили поделиться мнением о скандале, который произошел на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, что победу в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, уронившая ленту в заключительном выступлении. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, а ее сестра Арина стала четвертой.

Загитова отметила, что никогда не оценивает работу судей.

«Поднялась шумиха, что девчонок засудили, но результат от этого не поменялся. Конечно, неприятно. Я очень болела за девочек, мы с ними хорошо общаемся, и мне было обидно, что так вышло. Но я не берусь судить», — подытожила фигуристка.