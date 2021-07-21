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Спорт

Неизвестные злоумышленники попытались сорвать шоу Навки с участием Загитовой

Спектакль Навки «Руслан и Людмила» оказался под угрозой отмены

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sochipark/instagram.com
Ледовый спектакль олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Руслан и Людмила» с Алиной Загитовой в главной роли едва не был сорван злоумышленниками. Неизвестные попытались вывести из строя машину, необходимую для заливки льда, а также повредили провод от аккумулятора, что едва не привело к возгоранию.

Шоу «Руслан и Людмила» стартовало 1 июля в «Сочи Парке» и продлится до 30 сентября. В нем принимают участие ведущие фигуристы России. Так, роль Людмилы в ледовом спектакле исполняют сразу четыре олимпийские чемпионки — Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Алина Загитова и сама Татьяна Навка, совмещающая актерскую деятельность с работой продюсера.

Однако недавно проведение спектакля оказалось под угрозой срыва.

Неизвестные повредили оборудование для заливки ледового покрытия, без которого выступление фигуристов становится невозможным.

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«3 июля на площадке кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на ледозаливочном комбайне. После данной комбинации комбайн переходит в аварийный режим и не заводится, ошибку приходится сбрасывать. А 20 июля комбайн вообще замкнуло», — цитирует Sport24 заявление пресс-службы «Navka Show».

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что замыкание произошло из-за действий злоумышленников. Неизвестные лица поместили провод, идущий от аккумулятора, на глушитель, который разогревается до очень высоких температур во время работы ледозаливочного комбайна. В результате провод расплавило, и произошло замыкание.

«К счастью, это не привело к возгоранию и провод удалось вовремя заменить», — отметили в пресс-службе «Navka Show».

В заявлении подчеркивается, что расплавленный провод изначально располагался очень далеко от места нагревания и никак не мог оказаться там случайным образом. Кто-то должен был переместить его на место возможного возгорания.

Организаторы шоу сделали логичный вывод, что технику пытались вывести из строя специально. В «Navka Show» проводят внутреннее расследование произошедшего.

«Данные ситуации могут приводить к срыву всего мероприятия, а если человек, который производит данные действия, захочет сделать что-то с ледовым полем или холодильным оборудованием, последствия могут быть гораздо серьезнее, — отмечается в заявлении на официальном сайте шоу.

— Выступления фигуристов на ледовой арене во многом зависят от покрытия, а за него отвечают ледовары. Мало кто замечает ту усердную работу, которая проделывается до выхода на лед. Но эта работа крайне важная и крайне ответственная.

Мы очень благодарны всем сотрудникам, благодаря бдительности и ответственности которых наша сказка состоялась. Обещаем, что все злоумышленники будут пойманы».

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Поломка ледозаливочного комбайна могла бы дорого обойтись организаторам шоу. Чтобы избежать катастрофического ухудшения состояния льда, необходимо было бы срочно приобрести машину, которая стоит от 3 до 5 млн рублей, если поступает с завода, и от 1 млн до 2,5 млн рублей, если уже была в употреблении.

В любом случае прерывать шоу, куда люди попадают за 2 800 рублей, отданные за билет в «Сочи Парк», и где задействованы столько титулованных фигуристов, которые получают гонорары за каждый день своей работы, было бы крайне невыгодно.

Произошедший инцидент участники шоу пока не прокомментировали. В интервью изданию Teleprogramma.pro Навка отметила, что при организации спектакля ей приходилось решать и другие проблемы.

«Основные ограничения связаны с допуском зрителей: зал загружен лишь на 50%, присутствующие должны находиться во время мероприятия в масках. Но это все не ново. В Москве в декабре мы примерно в таких же условиях откатали шоу на ура.

Тот опыт показал, что, стоит свету в зале погаснуть и раздаться первым звукам музыки, как люди моментально забывают о том, что на них надета маска, а руки покрыты санитайзером. Искусство тем и сильно, что отодвигает бытовые вещи на второй план», — заявила Навка.

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