Как сборной России пробиться на мундиаль

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и игрок сборной России Алексей Ионов (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Сборная России по футболу в своем первом матче под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией в «Лужниках». Ситуация в отборочной группе Н после четвертого тура стала только запутаннее. «Газета.Ru» рассказывает, что нашей национальной команде нужно сделать, чтобы попасть в Катар, и каковы шансы на удачный для россиян исход группового турнира.

Достойная премьера

Первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина в столичных «Лужниках» завершился нулевой ничьей против Хорватии.

Хозяева показали вполне достойный футбол и показали как минимум не отрицательный результат, но при этом новый наставник национальной команды несколько неожиданно попал под волну критики.

Сразу несколько экспертов и журналистов упрекнули команду в вялой игре в атаке и удовлетворенности ничейным исходом, вспомнили отсутствие Артема Дзюбы в первом созыве Карпина и отданный на откуп тренеру голкиперов Виталию Кафанову вратарский вопрос.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев также припомнил, что хорваты в этом цикле уступили на выезде словенцам (0:1) и находятся не в оптимальном составе и не в лучшей форме.

Однако, даже не рассматривая вопрос качества игры, на эту ситуацию вполне можно посмотреть и под другим углом:

в первом же матче под руководством Карпина сборная России играла с вице-чемпионами мира и главным фаворитом предельно сложной группы. До начала встречи именно хорваты занимали первую строчку, правда, опережая российскую команду лишь по разнице мячей. И этот относительно престижный статус-кво удалось сохранить.

Вся борьба за выход на ЧМ-2022 в Катар еще впереди.

Помощь конкурентов

Пожалуй, неверно будет рассматривать результат игры в «Лужниках» вне контекста всей турнирной борьбы. А здесь большим подспорьем для нового тренерского штаба сборной России стали проходившие параллельно матчи остальных соперников.

Борьба с Хорватией очень важна, но претендентов на поездку в Катар в подгруппе Н гораздо больше двух, и их нужно учитывать. В частности, Словения со Словакией тоже разошлись миром, правда, обменявшись голами — 1:1.

Благодаря этому словацкая команда, которая вела в счете по ходу матча, упустила возможность выйти на первое место в секстете и по-прежнему отстает от хорватов и россиян на одно очко, имея в активе шесть баллов.

Словенцы вообще лишь второй раз набрали очки после стартовой виктории над Хорватией — теперь у них четыре пункта.

Так что статус-кво сохранился между всеми четырьмя главными претендентами на выход из группы.

Но и это еще не все. Очень бодро отборочный турнир начал Кипр, который дома сыграл вничью со Словакией и обыграл Словению, уступив лишь хорватам на «Максимире», и то минимально.

Так вот, киприоты свой матч четвертого тура проводили на Мальте и по всем раскладам должны были сравниваться с разошедшимися миром лидерами по очкам: при условии крупной победы они могли даже подняться на первую строчку.

Однако мальтийцы уже не в первый раз в этом цикле показали себя очень крепкой командой в родных стенах и смогли разгромить оставшегося по ходу встречи в меньшинстве соперника — 3:0.

Сложные расклады

В итоге сейчас ситуация в группе Н такова, что первое и последнее места разделяют всего три балла, и буквально все участники могут назвать себя соискателями путевки в Катар.

Но напрямую туда попадет только победитель группы, а тот, кто финиширует вторым, отправится в стыковой раунд, где команды будут разбиты на четверки, которые разыграют еще три путевки от Европы в режиме мини-турниров с полуфиналами и финалами в один матч.

Объективно, Кипр и Мальта не кажутся реальными претендентами на итоговые позиции в топ-2, но еще могут потрепать нервы кому-то из фаворитов.

И хотя Карпина упрекали за ничью с Хорватией в том числе и из-за выезда в последнем туре на «Максимир», безусловно, очень сложного, для российской сборной ситуация сейчас благоприятная и по календарю. Уже в этом слоте главная команда страны сыграет с Кипром (на выезде) и Мальтой (дома).

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Понятно, что здесь необходимо брать шесть очков. Но это те две победы, на которые нужно закладываться, если решать серьезные задачи.

В то же время конкуренты будут рубиться между собой, причем хорватов ждет и попытка реванша у Словении, и вояж в Словакию.

Кажется, что при стопроцентном результате команды Карпина в ближайших играх, она возглавит группу Н, причем единолично. Дальше к этому преимуществу нужно будет отнестись максимально бережно.

Ключевым отрезком, вероятно, станет октябрьский слот сборных, когда российским футболистам нужно будет провести домашний матч против Словакии и отправится на выезд в Словению.

Но легко в это время не будет и хорватам, которые сначала поедут на Кипр, а затем будут принимать тех же словаков.

Ну а в ноябре до очной дуэли в Загребе, которая завершит групповой этап отбора, Россия сыграет дома против Кипра, а «шашечные» слетают на Мальту.

Если команда Карпина обойдется без ненужных осечек на ровном месте, она просто за счет более удобного календаря сможет в последнем туре играть в Хорватии вничью и выходить на чемпионат мира напрямую. А то и вовсе решит все вопросы заранее.

Такой расклад, безусловно, оптимистичен, но основан он на сложившемся турнирном положении и расписании оставшихся встреч. Ну а с точки зрения класса в группе Н сейчас даже хорваты не выглядят очевидно сильнейшими. Это максимально равная группа, где все решат детали.