Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет 22:27
В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты 22:19
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 22:18
Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм 22:10
Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы 22:09
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства 21:58
В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета 21:57
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив» 21:45
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью 21:38
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак 21:37
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Как сборной России пробиться на мундиаль

Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре

close
100%
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и игрок сборной России Алексей Ионов (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и игрок сборной России Алексей Ионов (справа) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Сборная России по футболу в своем первом матче под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией в «Лужниках». Ситуация в отборочной группе Н после четвертого тура стала только запутаннее. «Газета.Ru» рассказывает, что нашей национальной команде нужно сделать, чтобы попасть в Катар, и каковы шансы на удачный для россиян исход группового турнира.

Достойная премьера

Первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина в столичных «Лужниках» завершился нулевой ничьей против Хорватии.

Хозяева показали вполне достойный футбол и показали как минимум не отрицательный результат, но при этом новый наставник национальной команды несколько неожиданно попал под волну критики.

Сразу несколько экспертов и журналистов упрекнули команду в вялой игре в атаке и удовлетворенности ничейным исходом, вспомнили отсутствие Артема Дзюбы в первом созыве Карпина и отданный на откуп тренеру голкиперов Виталию Кафанову вратарский вопрос.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев также припомнил, что хорваты в этом цикле уступили на выезде словенцам (0:1) и находятся не в оптимальном составе и не в лучшей форме.

Однако, даже не рассматривая вопрос качества игры, на эту ситуацию вполне можно посмотреть и под другим углом:

в первом же матче под руководством Карпина сборная России играла с вице-чемпионами мира и главным фаворитом предельно сложной группы. До начала встречи именно хорваты занимали первую строчку, правда, опережая российскую команду лишь по разнице мячей. И этот относительно престижный статус-кво удалось сохранить.

Вся борьба за выход на ЧМ-2022 в Катар еще впереди.

Помощь конкурентов

Пожалуй, неверно будет рассматривать результат игры в «Лужниках» вне контекста всей турнирной борьбы. А здесь большим подспорьем для нового тренерского штаба сборной России стали проходившие параллельно матчи остальных соперников.

Борьба с Хорватией очень важна, но претендентов на поездку в Катар в подгруппе Н гораздо больше двух, и их нужно учитывать. В частности, Словения со Словакией тоже разошлись миром, правда, обменявшись голами — 1:1.

Благодаря этому словацкая команда, которая вела в счете по ходу матча, упустила возможность выйти на первое место в секстете и по-прежнему отстает от хорватов и россиян на одно очко, имея в активе шесть баллов.

Словенцы вообще лишь второй раз набрали очки после стартовой виктории над Хорватией — теперь у них четыре пункта.

Так что статус-кво сохранился между всеми четырьмя главными претендентами на выход из группы.

Но и это еще не все. Очень бодро отборочный турнир начал Кипр, который дома сыграл вничью со Словакией и обыграл Словению, уступив лишь хорватам на «Максимире», и то минимально.

Так вот, киприоты свой матч четвертого тура проводили на Мальте и по всем раскладам должны были сравниваться с разошедшимися миром лидерами по очкам: при условии крупной победы они могли даже подняться на первую строчку.

Однако мальтийцы уже не в первый раз в этом цикле показали себя очень крепкой командой в родных стенах и смогли разгромить оставшегося по ходу встречи в меньшинстве соперника — 3:0.

Сложные расклады

В итоге сейчас ситуация в группе Н такова, что первое и последнее места разделяют всего три балла, и буквально все участники могут назвать себя соискателями путевки в Катар.

Но напрямую туда попадет только победитель группы, а тот, кто финиширует вторым, отправится в стыковой раунд, где команды будут разбиты на четверки, которые разыграют еще три путевки от Европы в режиме мини-турниров с полуфиналами и финалами в один матч.

Объективно, Кипр и Мальта не кажутся реальными претендентами на итоговые позиции в топ-2, но еще могут потрепать нервы кому-то из фаворитов.

И хотя Карпина упрекали за ничью с Хорватией в том числе и из-за выезда в последнем туре на «Максимир», безусловно, очень сложного, для российской сборной ситуация сейчас благоприятная и по календарю. Уже в этом слоте главная команда страны сыграет с Кипром (на выезде) и Мальтой (дома).

<3

Понятно, что здесь необходимо брать шесть очков. Но это те две победы, на которые нужно закладываться, если решать серьезные задачи.

В то же время конкуренты будут рубиться между собой, причем хорватов ждет и попытка реванша у Словении, и вояж в Словакию.

Кажется, что при стопроцентном результате команды Карпина в ближайших играх, она возглавит группу Н, причем единолично. Дальше к этому преимуществу нужно будет отнестись максимально бережно.

Ключевым отрезком, вероятно, станет октябрьский слот сборных, когда российским футболистам нужно будет провести домашний матч против Словакии и отправится на выезд в Словению.

Но легко в это время не будет и хорватам, которые сначала поедут на Кипр, а затем будут принимать тех же словаков.

Ну а в ноябре до очной дуэли в Загребе, которая завершит групповой этап отбора, Россия сыграет дома против Кипра, а «шашечные» слетают на Мальту.

Если команда Карпина обойдется без ненужных осечек на ровном месте, она просто за счет более удобного календаря сможет в последнем туре играть в Хорватии вничью и выходить на чемпионат мира напрямую. А то и вовсе решит все вопросы заранее.

Такой расклад, безусловно, оптимистичен, но основан он на сложившемся турнирном положении и расписании оставшихся встреч. Ну а с точки зрения класса в группе Н сейчас даже хорваты не выглядят очевидно сильнейшими. Это максимально равная группа, где все решат детали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
В «Мужском государстве» заявили о задержании своего лидера Позднякова
Natura Siberica обещает возобновить производство косметики
Мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции
Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия
Новости и материалы
Virgin Galactic Брэнсона запретили устраивать полеты в космос
Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет
В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм
Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства
В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
У российской гимнастки мошенники сняли все деньги
В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы коронавируса не распространяются в России
Жириновский считает, что надо отменить оценки в школе
Канье Уэст показал финал последней презентации «Donda»
«Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2»
Малафеев оценил дебют Карпина на посту главного тренера сборной России
Туристам рассказали о новых ограничениях по COVID-19 в Турции
Все новости
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
Улицы-реки и машины в море. Последствия ливней в Испании
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Миграционный кризис довел до режима ЧП
Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
«Подростковые истории любви никогда не устареют»
Интервью звезд фильма «После» Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях