«Заболотный на одном уровне с Дзюбой»

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Мнение Карпина

Валерий Карпин признался, что первый матч в качестве главного тренера сборной России его не очень порадовал:

«Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Есть удовлетворение: окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту (матчи с ними состоятся 4 и 8 сентября соответственно. — «Газета.Ru»)».

Также Карпин объяснил, почему натурализованный бразилец Маринато Гильерме занял место на воротах, выиграв конкуренцию у Александра Максименко, Юрия Дюпина, Сергея Песьякова и Андрея Лунева. Этот выбор единолично сделал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«Я не спрашивал у Кафанова объяснений, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что играть будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но, насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей», — цитирует тренера Sport24.

Специалист раскрыл и свои тактические планы на игру.

«Мы решили сыграть с ложной «девяткой», чтобы за Алексеем Миранчуком (который номинально занял позицию центрфорварда. — «Газета.Ru») выдергивались центральные защитники сборной Хорватии. В это время мы должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками соперника. Однако получилось осуществить не все задуманное.

Во втором тайме я заменил Миранчука на Антона Заболотного, а не на Федора Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что дальше придется непросто», — отметил Карпин.

Тренер высоко оценил дебют за национальную сборную 18-летнего хавбека Арсена Захаряна и 23-летнего защитника Ильи Самошникова.

«Захарян для своих 18 лет сыграл более чем достойно. Пока не кончились силы, выглядел хорошо, не выпадал из игры, не показывал растерянности, не тушевался. Да, допускал потери мяча, но они случались не только у него. Тем более что это все происходило от большого желания.

Самошников тоже вышел очень прилично. Как и Захарян, не стушевался. Сыграл на своем хорошем уровне. Почему он сначала убежал на правый фланг, хотя должен был играть на левом? Сделал это в запаре, да и я тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию».

Моя вина в том, что не сказал четко: выходишь налево. Думал, что он понимает: если тренируется в сборной слева, то туда и выходит. Но Илья убежал направо, а потом я увидел и поменял их местами с Вячеславом Караваевым. В общем, я виноват», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напоследок главный тренер сборной России оценил атмосферу на матче в «Лужниках».

«Атмосфера обалденная. Спасибо болельщикам. Давненько мы в такой обстановке не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда сил было мало. Шарфы с моим изображением продают по 900 рублей? Ну, если бы мне по соточке с каждого отстегивали, то вообще нормально было бы.

Не надо культивировать мой образ — это все искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной. Об этом я и думаю, чтобы за нее хотелось болеть», — подытожил Карпин.

Журналисты проводили его с пресс-конференции аплодисментами.

Мнение хорватов

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что ничья с Россией его расстроила, и признался, что Карпин сумел удивить его тактическими решениями.

«Я доволен всем, кроме одного очка. Мы хорошо играли, проявили характер, но нам немного не хватило точности в атаке. У нас также было много проблем с составом.

Чем удивил меня Карпин? Тем, что выпустил Миранчука на позиции ложной «девятки». Я думал, что там выйдет Смолов.

Когда на замену вышел Заболотный, стало еще интереснее: это высокий и мощный форвард. Россия сыграла в этом матче отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру», — подчеркнул Далич.

Мнение игроков

18-летний Арсен Захарян остался доволен тем, как прошел его дебют за сборную.

«Эмоции у меня хорошие. Хотя хотелось одержать победу над хорватами, но я думаю, матч получился неплохой, поэтому доволен.

Мой супермомент на 15-й минуте? Да, действительно был хороший шанс, я убрал мяч под правую убрал и пробил, но немного не исполнил. Надо было действовать более хладнокровно. Но надеюсь, у меня еще будут моменты в следующих матчах: надо будет их реализовать», — цитирует Захаряна Sports.Ru.

Вышедший на замену Антон Заболотный остался удовлетворен ничьей.

«У меня сейчас хорошее настроение: на стадионе была отличная атмосфера, в команде все здорово. Мы довольны ничьей. Естественно, хотели победить, старались, но результат такой, какой есть. Будем готовиться и восстанавливаться, чтобы побеждать в следующих играх», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Голкипер Гильерме признался, что не уверен в своем постоянном месте на воротах.

«Я не считаю, что являюсь вратарем номер один в сборной России. Свой уровень нужно доказывать каждый день. Игра с хорватами — уже прошлое.

Уже через два дня мы будем играть с Кипром, а до этого будут тренировки. Мне нельзя расслабляться. Знаю, что вместе со мной в сборной есть много хороших вратарей, которые ждут своего шанса», — подытожил Гильерме.

Мнение экспертов

Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч в «Лужниках». Больше всего ему понравился по игре юный Захарян, а Заболотного он считает равным по уровню с Артемом Дзюбой, который не получил вызов в сборную.

«Команда свежая. Много новых игроков. Захарян был лучшим футболистом для меня в этой встрече. Также понравился Гильерме, который пару раз спас команду, да и в целом уверенно играл.

Лучше ли эта команда, чем та, которая была у Станислава Черчесова на Евро-2020? С Саламычем мы дружим, так что эти провокационные вопросы оставьте.

Думаю, можно было бы выпустить на замену Смолова, а также привлечь хавбека Дениса Макарова. Но игра все равно была хорошей.

Стоило ли вызывать Дзюбу? Заболотный такой же, как и Дзюба, по уровню. Может ли эта команда выйти на чемпионат мира? Спокойно. Будет тяжело, но возможно», — передает слова Нурмагомедова Sport24.

Футбольные эксперты также поддержали сборную России и Карпина лично. Так, бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил, что «наши парни» навязали Хорватии серьезную борьбу и показали весьма энергичный футбол, который выглядит перспективно.

«Карпин однозначно выдержал первый экзамен. Команда играла неплохо — старалась или победить, или добиться ничьей.

На протяжении всего матча сопернику не давали спокойно принимать мяч: кто-то обязательно оказывался рядом с хорватскими футболистами даже в те отрезки, когда гости контролировали ход игры. Все 90 минут сборная показывала хорошую физическую готовность, хорошее движение и активность, которая, думаю, перейдет в еще более интересную игру.

Желание играть в футбол — главное отличие команды Карпина от команды Черчесова? Конечно. Ребята старались держать мяч, атаковать на скоростях. Если один уходил с поля, то вышедший на замену обязательно добавлял. Мы увидели хорошую командную игру, сборной можно поставить хорошую отметку», — подытожил Гамула.

Следующий матч Россия проведет на выезде против Кипра 4 сентября. Игра начнется в 19.00 мск.