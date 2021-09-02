«Странно, что Россия играла без нападающих»

Игрок сборной Хорватии Марсело Брозович, игрок сборной России Александр Головин и игрок сборной Хорватии Марио Пашалич (слева направо) в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина, у команд стало по семь очков в отборочной группе ЧМ-2022. В интервью «Газете.Ru» известные тренеры Сергей Ташуев и Игорь Колыванов выразили удивление стартовым составом российской команды, а экс-форвард сборной Дмитрий Булыкин отметил, что по матчу было видно, какой игры добивается Карпин.

«Изменения в сборной России, конечно, есть»

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, известный по работе в «Краснодаре» и «Кубани», отметил, что изменения в игре сборной России уже заметны. При этом он подчеркнул, что старался проанализировать футбол, который показывает наша национальная команда, и увидел ряд недочетов.

«Говорить, понравилась игра или не понравилась, по отношению к тренерам, наверное, неправильно — мы делаем анализ, смотрим, как играла команда раньше и как сейчас. Хорватия — сборная достаточно сильная, здесь важен результат. Если говорить об изменениях по сравнению с предыдущей сборной России, они, конечно, есть. Команда постаралась в начале матча играть в высокий прессинг, но хорваты очень хорошо владеют мячом», — считает Ташуев.

Специалист выделил отдельную группу в составе хорватской сборной – Марцело Брозовича, Марио Пашалича, Ивана Перишича и Матео Ковачевича. По его словам, они были хороши в контроле мяча, и во многом из-за них у российских футболистов не получалось перевести игру под свой контроль. Вместе с тем, констатировал Ташуев, и сама атакующая игра россиян была не на высоком уровне, что, вероятно, связано с новым составом и новой расстановкой команды.

«Не хватало давления впереди. Баланс вроде был, в целом, неплохой, потому что не давали возможностей подхода к нашим воротам – как, в частности, было в матче предыдущей сборной с Бельгией, когда вроде бы мы и оборонялись, а бельгийцы делали, что хотели. То есть, здесь оборонялись, страховали, давали пространство, зоны, из которых забиваются голы, были под хорошим контролем. Но атакующих действий было маловато.

Атака была, когда Миранчук включился с фланга в диагональ, Захарян получил передачу, пробил — вратарь, уже повалившись в угол, успел кончиками пальцев перевести на угловой. Если бы он не коснулся мяча, был бы гол. Но этого мало. Понятно, что есть определенное направление, тренерский штаб ищет, как сбалансировать игру в атаке и обороне», — считает Ташуев.

«Агрессии как таковой не было»

Экс-наставник юношеской сборной России Игорь Колыванов признал, что ход матча не слишком отличался от его ожиданий. Он согласился с Ташуевым в том, что в атаке российская команда выглядела не лучшим образом. И не обошелся без сравнения команды Карпина со сборной его предшественника Станислава Черчесова.

«Впечатления не сказал бы, что двоякие — я представлял, что игра будет примерно по такому сценарию. Конечно, хотелось бы больше агрессии впереди, чтобы ударов по воротам было больше и моменты создавались. Понятно, тактический рисунок поменялся: при Черчесове старались больше играть в контратаку и сыграть на ноль, а сейчас команда поменяла лицо. Видно и по составу, что ребята играющие.

Наверное, не все находились в оптимальной форме, иногда складывалось впечатление, что и Хорватию, и нас ничья устраивала. Агрессии как таковой не было. Но, в любом случае, считаю, что для первого матча приемлемо», — сказал Колыванов.

«Игра без нападающих — выбор Карпина»

В стартовом составе сборной России действительно не оказалось номинальных форвардов. Это стало неожиданностью для бывшего нападающего национальной команды Дмитрия Булыкина, хотя он заметил, что становится понятно, в какой футбол собирается играть команда Карпина.

«Ничего не изменилось после этого матча, но мы увидели первую игру сборной Карпина, увидели, как он хотел прессинговать на чужой половине поля и как он сыграл без привычных нам форвардов. В следующих играх, думаю, мы получим больше пищи для размышлений.

Наши быстрые нападающие и Головин с Миранчуком должны были прессинговать на чужой половине — не совсем грамотно у них это получалось, но мы увидели, что они этого хотели.

То, что не было номинальных нападающих, меня, как нападающего, удивило. Но, в то же время, это решение Карпина — посмотрим, как он будет действовать в следующих играх», — высказался Булыкин.

Он также коснулся вратарской темы: перед игрой оставалось интригой, кто из пяти вызванных голкиперов займет место в старте. Как и предполагал Булыкин, в основе вышел Гильерме. Экс-форвард сборной подчеркнул, что не сомневался в этом выборе тренерского штаба, поскольку натурализованный бразилец является самым опытным из всех пяти вызванных вратарей на уровне сборной.

«Непонятно, почему не играл Смолов»

При отсутствии в стартовом составе номинальных нападающих и при выходе на замену во втором тайме Антона Заболотного у экспертов остался один вопрос: почему не получил шанс лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ Федор Смолов. Сергей Ташуев считает, что выход Заболотного не отвечал тому футболу, в который играла сборная России.

«Уже второй большой турнир работал Черчесов и взял трех больших нападающих, но не взял Смолова. Сейчас Карпин вызвал Смолова, но почему-то выпустил Заболотного, а команда играет на быстрых атаках, в основном. Заболотный игрок штрафной — давление, игра головой. Вот этот момент я не понял, Смолов в очень хорошей форме.

Мы говорили о том, что нам не хватает креативных игроков, более техничных и комбинационных, и опять выходит большой нападающий, силовой. Этого я не понял, честно. Я не против Заболотного, но я за Смолова», — заявил Ташуев.

Игорь Колыванов в свою очередь высоко оценил атакующие действия юного динамовца Арсена Захаряна, который дебютировал в национальной команде и имел реальные возможности отличиться.

«Захарян, считаю, очень здорово сыграл. Достойно выступил для первого матча, и забить мог, и остроту создавал впереди. Не знаю, почему Смолов, который сейчас лучший бомбардир чемпионата, не вышел — это взгляд главного тренера, он состав собирал.

Не хватало, чтобы игроки цеплялись за мяч — было много потерь после отборов. Команда меняется, поэтому сразу ждать какого-то всплеска, чтобы было по семь-восемь моментов, пока не приходится. Тем более, впереди матчи с Кипром и Мальтой, где нужно шесть очков набирать», — полагает Колыванов.

«Должны показать, кто в доме хозяин»

4 сентября сборной России предстоит сыграть на выезде с Кипром, 7 сентября — дома с Мальтой. Дмитрий Булыкин убежден, что подопечные Валерия Карпина должны будут действовать первым номером против этих соперников. Каким же будет состав команды и ее тактическая схема, решит главный тренер, считает Булыкин.

«Все зависит от отдельного матча — думаю, Карпин разбирал игры и готовился к каждой по-своему. И в следующем матче мы увидим другую тактику. Все-таки Кипр и Мальту мы должны обыгрывать, поэтому, думаю, уже выйдут нападающие — мы должны будем забивать. Но прессинг на чужой половине никуда не денется, и это, на самом деле, очень действенное оружие, если его правильно применять. Наши ребята должны сразу показать, кто в доме хозяин, и атаковать на чужой половине», — уверен экс-нападающий.

Сергей Ташуев, основываясь на собственном опыте, предостерег российских футболистов от снисходительного отношения к предстоящим оппонентам. Он обратил внимание, что сборная России действует недостаточно агрессивно, что может стать проблемой, когда надо забивать первыми.

«Мы, конечно, сильнее Кипра и Мальты. Но футболисты этих команд играют в основном дома. Команды сыгранные, сбитые и могут дать бой. Нельзя говорить, что это слабые коллективы.

Я с солигорским «Шахтером» играл против мальтийского «Хибернианса» в Лиге Европы — выиграли два раза по 1:0, но игры были очень непростые. Тогда же мальтийская «Валетта» играла против хорватского «Хайдука», победила и вышла в следующий раунд. «Хайдук» — это же уровень, по сравнению с Мальтой, но он проиграл. Так что здесь нельзя расслабляться, надо понимать, что команды качественно играют в обороне. Самое главное — забивать голы. У нашей сборной сегодня низкий уровень давления на ворота соперников, эту проблему надо решать каким-то образом — без голов побед не будет. А они пока тяжело даются. Очень важен момент баланса — забивать и сохранять свои ворота. Надо забивать первыми, конечно — и чем быстрее, тем лучше», — не сомневается Ташуев.

По мнению Колыванова, плотность расположения в нашей отборочной группе дает шансы на высокое место всем командам, и потому России не стоит ожидать легкой игры против Кипра и Мальты.

«От первого места до последнего разница три очка. У лидеров по семь очков — у всех сейчас есть шансы, все будут зубами грызть. На Кипре будет непросто, там проблематично для всех играть. Команда с огромными эмоциями — не грубая, но бьется до последнего и всегда создает проблемы. Шансы у нас хорошие, если выигрываем эти два матча. Потом в октябре будет домашняя игра — будем надеяться, что все будет благополучно», — заключил Колыванов.