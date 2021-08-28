Паралимпиада в Токио. Пятый соревновательный день. LIVE

Немного отвлечемся от Паралимпиады и вспомним момент, который привел к скандалу...

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Немного отвлечемся от Паралимпиады и вспомним момент, который привел к скандалу на Олимпиаде — объятиям Марии Ласицкене и Ярославы Могучих. Вот так объяснил все украинский комментатор Виталий Волочай.

«Шведка еще была, и только после нее судьи собрали всех призеров вместе, потому что это протокольная штука. И именно после этого Ярослава Могучих обняла и поздравила Ласицкене. Через три секунды после этого нашумевшего кадра Ласицкене обняла австралийка, после чего обняла также Ярославу, с которой ещё где-то секунд 20 общалась. Об этом люди вообще не говорят.

Вырвали из контекста один небольшой момент, где Ярослава стояла с Ласицкене в тот момент, когда судья вел австралийку к ним. К ребенку прицепились на ровном месте», — заявил он.