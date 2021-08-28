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Олимпиада 2020

Паралимпиада в Токио. Пятый соревновательный день. LIVE

Паралимпийские Игры в Токио. Все медали россиян 29 августа. ОНЛАЙН

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В Токио продолжаются Паралимпийские игры. После четырех соревновательных дней сборная России на третьем месте в зачете. В копилке российских спортсменов 40 наград: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Паралимпиады.
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05:15

Сборная России пока достаточно уверенно выступает на Паралимпиаде и бьет различные рекорды. К примеру, пловец Андрей Граничка выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Он побил мировой рекорд, показав время 1 минута 25,13 секунды.

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Андрей Граничка

Андрей Граничка

Илья Питалев/РИА «Новости»
04:55

Немного отвлечемся от Паралимпиады и вспомним момент, который привел к скандалу на Олимпиаде — объятиям Марии Ласицкене и Ярославы Могучих. Вот так объяснил все украинский комментатор Виталий Волочай.

«Шведка еще была, и только после нее судьи собрали всех призеров вместе, потому что это протокольная штука. И именно после этого Ярослава Могучих обняла и поздравила Ласицкене. Через три секунды после этого нашумевшего кадра Ласицкене обняла австралийка, после чего обняла также Ярославу, с которой ещё где-то секунд 20 общалась. Об этом люди вообще не говорят.

Вырвали из контекста один небольшой момент, где Ярослава стояла с Ласицкене в тот момент, когда судья вел австралийку к ним. К ребенку прицепились на ровном месте», — заявил он.

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Dylan Martinez/Reuters
04:40

Сегодня российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта.

Легкая атлетика 100 м Т12 мужчины Роман Тарасов

100 м Т34 (T33/34) женщины Вероника Доронина

100 м Т63 (Т42/63) мужчины Антон Прохоров

1500 м Т11 мужчины Фёдор Рудаков

200 м T36 женщины Елена Иванова

400 м Т36 мужчины Евгений Швецов

400 м Т53 мужчины Виталий Гриценко

400 м Т54 мужчины Алексей Быченок

Прыжки в высоту Т47 (Т45/46/47) мужчины Георгий Маргиев

Прыжки в длину T37 женщины Анна Сапожникова

Толкание ядра F20 женщины Антонина Баранова Александра Зайцева

Толкание ядра F40 мужчины Дмитрий Душкин Денис Гнездилов

Академическая гребля

Одиночки мужские (Pr1M1X) Алексей Чувашев

Распашная четверка с рулевым (Pr3mix4+) Екатерина Мошковская Анна Пискунова Евгений Борисов Антон Воронов Евгений Терехов

Бочча

Личные соревнования, класс ВС1 Ольга Долгова

Михаил Гутник

Личные соревнования, класс ВС2 Диана Цыплина

Дмитрий Козьмин

Личные соревнования, класс ВС3 Александр Легостаев

Личные соревнования, класс ВС4 Сергей Сафин

Волейбол сидя Женщины Ольга Арбатская Светлана Чуракова Алёна Дмитриева Анна Годовицына Татьяна Иванова Марина Карасева Елизавета Кунстман Юлия Медникова Екатерина Окорокова Ирина Панина Любовь Пермякова Ирина Смирнова

Мужчины Александр Байчик Андрей Лавринович Виктор Миленив Владимир Панкратов Сергей Поздеев Александр Резниченко Александр Савичев Денис Шестаков Алексей Волков Евгений Волосников Ильнар Зиннатуллин Анатолий Крупин

Голбол

Женщины Ирина Арестова Анастасия Чудина Арина Герасимова Юлия Храпкова Анастасия Мазур Евгения Семина

Дзюдо

Женщины до 70 кг Ольга Забродская

Мужчины до 90 кг Владимир Федин

Мужчины свыше 100 кг Анатолий Шевченко

Конный спорт Командный приз

Настольный теннис

Личные соревнования MS1 (муж.) Дмитрий Лавров

Личные соревнования MS2 (муж.) Расул Назиров

Личные соревнования WS4 (жен.) Александра Васильева

Личные соревнования WS6 (жен.) Маляк Алиева Раиса Чебаника

Личные соревнования WS7 (жен.) Виктория Сафонова

Пауэрлифтинг

женщины до 73 кг Хеда Бериева

женщины до 79 кг Вера Муратова

Плавание

100 м брасс SB14, женщины Валерия Шабалина Ольга Потешкина

100 м брасс SB14, мужчины Михаил Кулябин

100 м брасс SB4, мужчины Дмитрий Черняев Александр Мольков

200 м вольный стиль S2, мужчины Владимир Даниленко Никита Казачинер

400 м вольный стиль S7, мужчины Андрей Гладков

50 м вольный стиль S13, женщины Анна Крившина Мария Латрицкая Дарья Пикалова

50 м вольный стиль S9, мужчины Богдан Мозговой Александр Скалиух Денис Тарасов

50 м на спине S3, женщины Зоя Щурова Юлия Шишова

50 м на спине S3, мужчины Александр Беляев

Эстафета 4x100м вольный стиль 34 рoints женщины

Стрельба из лука

микст Блочный лук Степанида Артахинова Баир Шигаев

Теннис на колясках

Одиночные соревнования женщин Людмила Бубнова Виктория Львова

Парные соревнования женщин Людмила Бубнова Виктория Львова

Триатлон PTS5 (жен.) Анна Бычкова

Фехтование на колясках

Командные соревнования рапира (жен.) Алёна Евдокимова Юлия Майя Ирина Мишурова

Командные соревнования рапира (муж.) Альберт Камалов Никита Нагаев Артур Юсупов

04:25

В пятый соревновательный день будет разыграно 62 комплекта наград.

В легкой атлетике определятся имена 20 паралимпийских чемпионов и призеров в беге, прыжках в высоту, прыжках в длину, толкании ядра, метании диска и метании копья. 14 комплектов наград будут разыграны в плавании.

В финальных турнирах по настольному теннису разыграют восемь комплектов медалей, еще пять — в дзюдо. По четыре комплекта будет разыграно в гребле, пауэрлифтинге и паратриатлоне. Финал командных соревнований пройдет в стрельбе из лука и фехтовании на колясках, еще по одному комплекту наград разыграют в конном спорте и регби на колясках.

04:15

Накануне сборная России завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей. Обладателями золотых наград стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1 500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 м комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 м брассом).

04:05

Сборная России осталась на третьем месте в медальном зачете по итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Токио.

В копилке российских спортсменов 40 наград: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей. Лидером зачета остался Китай, в активе которого 79 наград (31-22-26). Вторую строчку занимает Великобритания (16-12-15).

04:00

Доброе утро! На Паралимпийских играх в Токио проходит пятый соревновательный день. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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