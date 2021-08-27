Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает итальянский «Ювентус» и возвращается в английский «Манчестер Юнайтед», в котором выступал на протяжении шести лет после отъезда из родной страны и стал звездой мирового футбола.

История со сменой клуба португальского форварда Криштиану Роналду завершена. 36-летний нападающий был твердо намерен покинуть туринский «Ювентус», за который выступал на протяжении трех последних сезонов, и сделал это, вернувшись в «Манчестер Юнайтед».

Вечером 27 августа «МЮ» официально объявил о договоренности о трансфере. «Добро пожаловать домой, Криштиану», — написал официальный твиттер клуба. Сами англичане не назвали сумму выкупа, а также контрактные данные, но есть информация от инсайдеров.

«Ювентус» получит от «Манчестер Юнайтед» €25 млн, что для туринцев в итоге окажется вполне приемлемой компенсацией, а игрок будет зарабатывать порядка €28 млн в год и потеряет в окладе совсем немного.

Португалец накануне сообщил о своем желании уйти и главному тренеру Массимилиано Аллегри, и клубному руководству, и партнерам по команде. И даже забрал свои вещи из ящика в раздевалке, раньше всех покинув утреннюю тренировку.

Более того, инсайдеры сообщили, что футболист днем и вовсе покинул Турин, улетев из Италии на частном самолете. Направление рейса не сообщалось, но все предполагали, что речь идет о Манчестере.

Наибольший интерес к суперзвезде мирового футбола проявлял «Манчестер Сити». Наставник команды Хосеп Гвардиола после ухода Серхио Агуэро на правах свободного агента в «Барселону» остался только с одним центрфорвардом — бразильцем Габриэлом Жезусом.

Большую часть лета руководство «горожан» пыталось подписать Харри Кейна из «Тоттенхэма», однако президент «шпор» Дэниел Леви отклонил все предложения, и на днях сам капитан сборной Англии объявил, что проведет нынешний сезон в родном клубе.

По информации британских журналистов, Гвардиола не был уверен в том, насколько быстро и успешно Криштиану сможет адаптироваться в команде, но предпочел бы начать сезон с ним, чем с единственным натуральным нападающим на острие атак.

Авторитетный инсайдер в мире футбольных трансферов Джанлука ди Марцио сообщал, что клуб и игрок уже провели предварительные переговоры, и они прошли гладко. Называлась даже сумма контракта — €15 млн в год.

При этом камнем преткновения было желание «Ювентуса» выручить за трансфер €35 млн, в то время как «Сити» якобы был готов оформить переход только бесплатно, что все равно значительно разгружало платежную ведомость «Старой синьоры», которая платит игроку €31 млн.

Когда форвард уже был в самолете на пути к Туманному Альбиону, появилась информация, что клубы обо всем договорились, и «Ман Сити» заплатит €25 млн.

Однако в последние часы ситуация изменилась кардинально. Не менее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вдруг сообщил, что в «Сити» Роналду не будет.

По его информации, чемпионы Англии вышли из переговоров, не сумев договориться с «Ювентусом». Более того, по его словам, и по контракту между «горожанами» и нападающим никаких договоренностей не было. Хотя последнему можно и не верить, поскольку официально «Сити» действительно еще не имел права договариваться с футболистом, но на практике это правило зачастую обходят.

Так или иначе, но Гвардиоле, похоже, придется обойтись одним только Жезусом, либо найти кого-то еще.

Но в Манчестер Роналду отправился все равно не зря. В борьбе за игрока активизировался другой клуб города — «Юнайтед», который в итоге и победил в этой гонке.

«Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы здесь, — приводит Романо слова главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера.

— Криштиану – легенда «МЮ», лучший игрок всех времен, если вы меня об этом спрашиваете. Мне повезло играть с ним. Я тренировал его. Посмотрим, что произойдет».

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из родного лиссабонского «Спортинга». В составе «МЮ» он провел в АПЛ 196 матчей, забив в них 84 мяча, трижды выиграв АПЛ и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги.

В 2008 году, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», форвард завоевал свой первый «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.

После этого футболист перебрался в мадридский «Реал» за рекордные на тот момент €94 млн и за годы, проведенные в «королевском клубе», выиграл два чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, а заодно еще четыре «Золотых мяча».

Последние три сезона он провел в «Ювентусе», но там отметился успехами лишь на внутренней арене, завоевав два чемпионских титула, два Суперкубка страны и один Кубок Италии.

При этом Роналду становился лучшим бомбардиром Серии А и признавался ее лучшим игроком. В свои 36 лет он пока не думает о завершении карьеры и планирует играть на самом высоком уровне еще несколько лет.

Также претендентом на португальца называли «Пари Сен-Жермен», находящийся на грани продажи Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», но инициатива оказалась не на стороне французов.