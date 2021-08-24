«Дело не в интервью Мамаева»: что говорят об уходе Нобеля с «Матч ТВ»

Скандальный уход Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ» вызвал большой общественный резонанс. Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Андрей Ухов заявил, что теперь журналист может стать пресс-атташе российской сборной по футболу.

«Странная ситуация»

Уход Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ» из-за передачи «Мамаева любовь», для съемок которой он ездил в командировку в Ростов-на-Дону, где полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказывал о своей личной жизни и разводе с бывшей супругой Аланой, вызвал большой отклик.

В разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Андрей Ухов предположил, что та самая передача вряд ли послужила реальной причиной ухода Арустамяна.

«Для меня это несколько странно, что журналист едет в командировку, не зная предмета командировки и какое ему задание дали. Вы когда едете в командировку, ваш руководитель объясняет, что делать? — рассказал Ухов.

— Во-вторых, странная позиция «Матч ТВ». Главный редактор телеканала по существу ничего не сказала. Он сказал, что желает творческих успехов и так далее, и тому подобное. В этой ситуации обе стороны занимают для меня достаточно странную позицию. Думаю, что напрямую эта ситуация с тем, что говорит футболист Мамаев, не связана.

А теперь самое важное: думаю, в самое ближайшее время мы увидим Нобеля Арустамяна на позиции пресс-атташе сборной России по футболу, которую возглавляет Валерий Карпин».

Правда, если это и случится на самом деле, то не в ближайшее время, посколько 24 августа Российский футбольный союз объявил, что на должность пресс-атташе в национальной команде назначен главный редактор Sport24 Самвел Авакян.

Также ответил первый вице-президент Федерации спортивных журналистов и на вопрос, насколько уход Арустамяна станет серьезной потерей для «Матч ТВ»:

«Потеря хорошего журналиста для любой редакции серьезна. Но, знаете, в журналистике, как и в армии, говорят, что на место одного бойца придет другой. И, может быть, он окажется еще лучше чем тот, кто по каким-либо причинам покинул поле боя».

«Незаменимых нет»

Что касается упомянутых слов главного редактора «Матча» Александра Тащина, то он в своем Telegram-канале подчеркнул, что именно телеканал поспособствовал Арустамяну в обретении популярности, пожелал бывшему сотруднику удачи и еще раз прорекламировал то самое интервью с Мамаевым.

«Нобель – один из тех, чье имя прочно ассоциируется с «Матч ТВ». За последние годы он достиг больших высот, несколько раз признавался лучшим спортивным журналистом страны по версии различных премий и форумов, успешно запустил свой проект на YouTube, — написал Тащин.

— Но незаменимых людей нет – и мы желаем ему удачи во всех начинаниях. Наш канал будет двигаться дальше и реализовывать свои проекты и идеи с новыми людьми. Удачи и всегда на связи, Нобель! И, конечно, не пропустите то самое интервью с Мамаевым в эфире «Матч ТВ»!»

Интересно, что за годы существования телеканала его покинула целая плеяда довольно известных тележурналистов и комментаторов.

Первой звездой, чья карьера на федеральном телеканале не задалась, стал Василий Уткин, чей «Футбольный клуб» в 90-е и 2000-е был главной передачей о российском футболе, а голос плотно ассоциировался с репортажами с матчей всех самых важных турниров.

После него были Владимир Стогниенко, сейчас босс комментаторов в «Окко», Роман Гутцайт (его заместитель), Алексей Андронов и Кирилл Дементьев (уволены без объяснения причин), Павел Занозин (перешел на Первый канал), Михаил Моссаковский (уехал работать в футбольный клуб «Пафос» на Кипре), Александр Елагин, Геннадий Орлов, Владислав Батурин (все были выведены из эфира), Филипп Кудрявцев и Михаил Мельников (как и Елагин, комментируют на «Окко»).

Нынешняя главная звезда телеканала Дмитрий Губерниев оценил уход коллеги как большую потерю.

«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал комментатор и ведущий в своем Telegram-канале.

«Все знают профессионализм Нобеля»

Интересно, что Арустамяна уже поддержал как минимум один из российских футбольных функционеров, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, даваший журналисту большое интервью чуть меньше года назад в бытность гендиректором московского «Спартака».

Кстати, во многом тот выпуск шоу Нобеля и стал роковым для Газизова как для функционера красно-белых.

«Я понятия не имею, почему случился конфликт. Все знают профессионализм Нобеля. Я уверен, что он неспроста ушел. Он очень принципиален в таких вещах, ни с кем заигрывать точно не будет. Если ушел – значит, на то была причина. Я всегда буду рядом с ним, буду его поддерживать», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Предполагается, что именно личный проект теперь и будет развивать Арустамян, хотя его появление на каком-то из каналов или сервисов трансляций в качестве комментатора тоже выглядит вполне вероятным.