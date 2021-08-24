«Не копаюсь в грязном белье»: Арустамян — об уходе с «Матч ТВ»

Известный тележурналист и комментатор Нобель Арустамян покинул телеканал «Матч ТВ», написав заявление по собственному желанию. Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, куда Арустамян был отправлен редакцией. Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки осудила поступок журналиста.

24 августа стало известно, что Нобель Арустамян, известный как тележурналист, комментатор, Youtube-блогер и инсайдер российского футбола, покидает телеканал «Матч ТВ», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я решил покинуть «Матч ТВ». Спасибо каналу за эти шесть лет – это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе.

Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым, то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду», — написал Арустамян.

В тексте его публикации также говорится, что он пытался до последнего убедить руководство телеканала не выпускать интервью в эфир, однако не нашел взаимопонимания. Программа «Мамаева любовь» выйдет на «Матч ТВ» 24 августа в 21.00 мск.

«Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов, — продолжил комментатор.

— Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра – чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее».

В конце Арустамян отвечает, что для телеканала такое интервью «согласно новым приоритетам стало безусловной победой и удачей», однако сам он с таким подходом согласиться не может, из-за чего и уходит.

Ситуацию уже прокомментировала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она в том числе вспомнила об интервью Арустамяна с новым главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным — журналист опубликовал его на своем канале в YouTube.

«С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i. Для меня – ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера – неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира, — написала в своем Telegram-канале Канделаки.

— Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного канала.

На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, – одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал».

Канделаки подчеркнула, что она все усилия направляет на работу «Матч ТВ», а рассказ о личной жизни спортсменов, как в случае с Мамаевым, рассказавшим в интервью о разводе со своей бывшей супругой Аланой, является частью актуальной повестки, интересной зрителям.

«Задачи «копаться в грязном белье» не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной, — отметила продюсер.

— Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Оставаться лидером только спортивной аудитории – это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи».

В то же время коллеги Арустамяна, остающиеся на телеканале, уже выразили сожаления из-за его ухода.

«Нобель шокировал этим заявлением. Нет слов. «Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть», — написал Константин Генич.

«В шоке, честно говоря. Наш друг и коллега Нобель не склонен к необдуманным действиям. А значит, он сто раз все взвесил, — отметил Тимур Журавель.

— Очень-очень жаль, что тут еще скажешь… Надеюсь, худшие опасения Нобеля не сбудутся. А сам он найдет дело по душе».

В анонсированной накануне телеканалом передаче «Мамаева любовь» Павел Мамаев рассказывает Нобелю Арустамяну о разводе со своей бывшей женой, называя Алану «дьяволом» и говоря, что «хочет просто играть в футбол» и «пусть она заберет все что хочет».

Пока нет информации, как дальше будет развиваться карьера Арустамяна. Появится ли он на каком-либо сервисе в качестве комментатора, либо же продолжит развивать исключительно собственный бренд, сосредоточившись исключительно на интервью и эксклюзивных инсайдах.