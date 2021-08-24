«Украинцы сидели рядом с россиянами»: Губерниева назвали сказочником

Паралимпиада в Токио начинается со скандала. Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире заявил, что руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить со стадиона после парада спортсменов, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами во время церемония открытия. Слова комментатора опроверг исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Что произошло

В прямом эфире «Матч ТВ» во время трансляции церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Токио комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинским паралимпийцам приказали уйти со стадиона сразу после парада спортсменов, чтобы не сидеть рядом с российскими спортсменами во время продолжения церемонии.

«Дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?» — сказал Губерниев.

Комментатор позднее добавил, что украинцы все равно остались на своих местах и сидят рядом с россиянами.

Реакция на Украине

Известный украинский журналист Артем Франков заявил, что Губерниев зря поднял эту тему в прямом эфире, но не осуждает российского комментатора.

«Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. И Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение», — сказал Франков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Реакция в России

В России реакция более эмоциональная.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев похвалил спортсменов и резко раскритиковал украинских чиновников.

«Спортсмены – молодцы, а политики от спорта… Это даже не политики, а функционеры. Это просто подопечные политиков, это было видно и раньше. В этой истории надо смотреть на поведение спортсменов. Оно, чаще всего, гораздо благороднее и лучше, чем вся эта организационная… Так хочется обозвать их, но не буду», — приводит слова Валуева «Чемпионат».

Депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина никого критиковать не стала.

«Очень хорошо, замечательно, что они ушли! Я считаю, это гениально! Пускай уходят, чтобы рядом с нами не стоять. Если у них все плохо с головой, если они не читают Олимпийскую хартию и не понимают, что это международный крупнейший спортивный форум, ну значит их место под трибуной», — сказала Роднина Metaratings.ru.

А вот депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что эта ситуация — спланированная провокация.

«Эта ситуация — спланированная провокация. Очень надеюсь, что это не так, но все идет к этому. Зная, как развиваются отношения между странами поставить их рядом — безумие. Но это пол беды. Можно еще сказать про руководителя делегации. Не понятна его мотивация. Может, он испугался последствий от руководства Украины, вспоминая ситуацию Магучих и Ласицкене. А может, просто трус и глупец. Его точно надо наказать в соответствии с Олимпийской хартией — это прямое ее нарушение», — заявил Свищев в интервью Sport24.

Опровержение

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков опроверг слова Губерниева и заявил, что никаких проблем на церемонии открытия Игр не было.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают». — приводит слова Рожкова «Р-спорт».

Скандал с Магучих

Совсем недавно, во время Олимпиады в Токио, уже произошел похожий скандал. После соревнований по прыжкам в высоту победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Магучих поздравили друг друга и вместе сфотографировались с флагами.

Фотография вызвала скандал на Украине, Магучих вызывали для воспитательной беседы и в конце концов не только заставили извиниться за эти снимки, но и произнести достаточно обидные слова в адрес российских спортсменов. Впрочем, Ласицкене на это отреагировала очень спокойно, заявив, что главное в этой ситуации то, чтобы у Магучих и других украинских спортсменок все было хорошо, чтобы они чувствовали себя спокойно, остальное — не имеет значения.