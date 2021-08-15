15 августа 2021, 16:52 Фоторепортажи Умер Герд Мюллер

Легендарный немецкий футболист родился 3 ноября 1945 года. Профессиональную карьеру он начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 год пополнил стан мюнхенской «Баварии». За 15 лет выступления в ее стане Мюллер провел 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.



В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добить бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея.



После завершения профессиональной карьеры футболист впал депрессию, от которой у него начались проблемы с алкоголем. Последние годы жизни Мюллер провел в доме престарелых, где боролся с болезнью Альцгеймера.