Олимпиада-2036 может пройти в России

Санкт-Петербург и Казань готовят заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с «Газетой.Ru» оценили готовность страны принять летнюю Олимпиаду впервые с 1980 года.

В Ростовскую область 13 августа с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров. В ходе общения с победителями и призерами Олимпийских игр 2020 года министр объявил о намерении некоторых российских городов побороться за право стать организаторами Олимпиады 2036 года.

«В данный момент рассматривается возможность проведения Олимпийских игр 2036 года в России. И готовятся заявки нескольких городов. Совершенно точно Санкт-Петербург, еще Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

В ходе Игр в Токио об этом же говорил министр спорта Олег Матыцин.

«Пока рано рассуждать, но, думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения столь масштабного мероприятия.

Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные спортивные события: чемпионаты мира и Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже присутствует. Россия была и остается надежным партнером олимпийского движения.

Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому Россия в ближайшие два года не сможет принимать или претендовать на проведение международных состязаний.

При этом те из них, которые были запланированы на 2021 и 2022 год и которые не могут быть перенесены в другое место, состоятся в России. А соревнования, что должны состояться в 2023 году и позже, пройдут согласно установленным срокам. Поэтому на данный момент выдвижению заявки на Игры-2036 ничего не препятствует.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что у спортивных чиновников РФ существует богатый опыт проведения различных международных соревнований, поэтому проблем с организацией Игр не возникнет.

«Все реально, если мы рассматриваем 2036 год, то к тому моменту в нашей стране можно будет провести все что угодно – не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО.

Другое дело, что мы на сегодняшний день не были в курсе, что есть такое мнение нашего министра. Если оно существует и есть поддержка от Международного олимпийского комитета, то мы Олимпиаду, конечно, проведем», — сказал Тягачев.

По его словам, на данный момент эта информация неофициальная, и в Олимпийском комитете России разговоры на тему возможного проведения летних Игр через 15 лет не ведутся.

«То, что заявки можно представлять – это нормально. По тому, что сказал наш министр, это возможно, потому что заявки представлять города могут.

Главное, что Лавров – профессионал, был президентом Федерации гребного слалома России и знает олимпийское движение не только как министр, но и как руководитель Федерации. Поэтому он знает по всем позициям, что это возможно и реально. А наша страна может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю», — добавил Тягачев.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что на протяжении долгого времени желала, чтобы Россия провела на своей территории летние Игры.

«Наконец-то, хоть какие-то голоса зазвучали! Как раз мой младший сын подготовится, попадет в сборную команду по спортивной гимнастике и будет выступать, ура! В каждой шутке есть доля правды, но если говорить серьезно, я давно ждала, когда все-таки мы услышим такие слова, заявления или просто мнения. Спасибо Сергею Викторовичу.

Я буду с нетерпением ждать и готовить наших детей. Хоть я сейчас и работаю в клубе ЦСКА, но вместе с тем, буду искать самых талантливых, красивых, умных – бойцов с характером, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в 2036 году.

Конечно, я очень хочу, чтобы мы приняли летнюю Олимпиаду, потому что с 1980 года много времени прошло», — заявила Хоркина.

Экс-гимнастка отметила, что готова участвовать в заявочной кампании от страны и сделать все возможное, чтобы через 15 лет Игры прошли в России.

«В свое время я участвовала в мероприятиях, которые были направлены на продвижение нашей заявки на проведение Олимпиады, выступала перед членами Международного олимпийского комитета – Виталий Смирнов тогда был президентом ОКР. Тогда было интересное предложение использовать водные ресурсы Санкт-Петербурга для передвижения без пробок.

Так что у нас есть наработки, и такую возможность, высказанную Сергеем Викторовичем, я готова всесторонне поддержать. Мы, «летники», заждались», — сказала Хоркина.