«Могли выиграть больше золота»: эксперты подвели итоги Игр в Токио

В минувшее воскресенье завершились XXXII Летние Олимпийские игры. 16-дневный соревновательный марафон принес России 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» высказали свое мнение о выступлении российских атлетов на Играх в Токио, рассказали о самых ярких впечатлениях и оценили перспективы национальной команды на ближайшую летнюю Олимпиаду в Париже.

По итогам соревнований в Токио российская сборная завоевала 71 медаль, превзойдя таким образом результаты трех предыдущих Игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. По общему числу медалей национальная команда заняла третью строчку, уступив лишь сборным Китая и США.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что отечественным спортсменам было под силу добыть еще несколько наград высшей пробы.

«Вы знаете, я никогда не строю никаких планов, поэтому не могу сказать, хорошо мы выступили или плохо, завоевав 20 золотых медалей. Конечно, мы могли выиграть больше, но что есть, то есть.

Хочу поблагодарить наших потрясающих девушек и парней, которые одержали две победы в командном многоборье в спортивной гимнастике. Спасибо им за то счастье, что они подарили нам.

Загадывать про Париж-2024 я ничего не буду. Но скажу одно — если продолжать так относиться к тренерской профессии и к тем спортсменам, которые штурмуют олимпийский пьедестал, мешать им работать, то ничего хорошего из этого не выйдет», — заявила Тарасова.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что его прогноз по числу побед на Олимпиаде полностью сбылся.

«20 золотых медалей — маловато. Я перед стартом Игр примерно так и предполагал, но все-такие свое не добрали немного. Не взяли медалей в гребле. У нас что, гребных каналов нет? В борьбе немного не добрали. Безусловно, мы ослаблены в легкой атлетике.

Шубенков, я уверен, сачканул. А Ласицкене — сколько над ней издевались? Вот я считаю, что Мария — настоящий герой России. Она целиком и полностью заслужила свою золотую медаль. Это 100%», — заявил Тихонов.

Прославленный биатлонист не смог обойти стороной скандал, случившейся вокруг совместной фотографии Ласицкене с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих. После того, как изображение попало в сеть, бронзовую призерку Олимпиады в Токио вызвали в министерство обороны на разговор.

Девушка из Украины, которая с ней сфотографировалась — ее сейчас в родной стране чуть ли не врагом народа объявили. Идиоты. Не все, а вот эта верхушка правящая, вместе с клоуном Зеленским. Это мое мнение.

Я вспоминаю один момент, не буду называть вид спорта. Сборная собиралась на Дальний Восток, чтобы акклиматизироваться перед Олимпиадой. Государство выделило спортсменам по три тысячи рублей на размещение и питание. Это нормально? Трепать нервы команде, тренерам, президенту федерации.

Если у нас будет другая идеология, если детско-юношеский спорт перестанет быть торговой лавкой, если мы сделаем хорошее финансирование детских школ, если наши спортсмены не разбегутся по другим странам, то, вполне возможно, что в Париже мы наши результаты улучшить сможем», — заявил Тихонов.

Президент Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков, подводя черту под выступлением российских олимпийцев, отметил особый вклад тхэквондистов, стрелков, пловцов и гимнастов в итоговый результат сборной.

«Наши парни и девушки героически сражались с соперниками, а порой кому-то и с судьями приходилось бороться.

Каждый, кто выступил на Олимпийских играх — настоящий герой. Очень рад за Марию Ласицкене — как уже неоднократно говорилось, она прошла долгий и тернистый путь к победе.

Желаю всем нашим спортсменам, которые остановились в шаге от золотого пьедестала, сделать этот шаг в Париже. Кроме этого, и волейболистам, и гандболисткам, и рапиристам желаю через три года взять реванш у команды Франции на их домашних аренах», — отметил Поздняков.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поблагодарил спортсменов за подаренные ими эмоции и выразил уважение всем, кто смог попасть в призы на Играх.

«Хочу, чтобы сегодня мы все подумали о том, какой труд стоит за каждой из этих медалей. Сколько сил, терпения, нервов вложено. Сколько бесконечных часов отдано тренировкам.

Не важно сегодня, сколько медалей завоевано. Важно, что каждая завоевана честным трудом. Каждая из этих медалей бесценна!» — написал Немов в Instagram.