«Должны наказать по полной программе». Российский олимпиец попался на допинге

Международной союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, проходившего на предолимпийском сборе во Владивостоке, российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.
В его крови был найден рЭПО — компонент, использующийся как стимулятор для более качественной доставки кислорода к мышцам.
Информация об этом поступила в Международный союз от аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории 5 августа.
На Олимпийских играх в Токио Полянский в индивидуальных соревнованиях занял 43-е место. В смешанной эстафете сборная России, в составе которой выступал атлет, показала 14-е время.
Согласно правилам, Полянский имеет право оспорить решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросить вскрытие пробы Б.
Триатлонист на российских соревнованиях представляет Красноярский край. Министр спорта этого региона Павел Ростовцев в Instagram заявил о нулевой терпимости к допингу и приверженности честному и открытому спорту.
В Федерации триатлона России отметили, что проведут дополнительное расследование в отношении Полянского и что уже по результатам вскрытия первой допинг-пробы было принято решение о его отстранении от состязаний.
Спортивный юрист Алексей Карпенко считает, что российский спорт не понесет ущерба из-за ситуации с Полянским.
«Думаю, что это повлечет дисквалификацию на тот или иной срок конкретного спортсмена, но вряд ли будут применены санкции в целом к российскому спорту или к Федерации триатлона России.
Масштабные санкции WADA и Международный олимпийский комитет вводили в отношении России и отдельных ее федераций несколько раз, но тогда речь шла о системном применении допинга спортсменами и о выявлении фактов манипуляций пробами на уровне лабораторий, которые находятся в России.
Когда же речь шла об отдельных случаях применения допинга представителями различных видов спорта, как правило, вводились индивидуальные санкции. Думаю, что и в этом случае наказан будет конкретный спортсмен, но вряд ли это будет касаться российского триатлона и российского спорта в целом.
Усиленные проверки и дополнительные тестирования наших спортсменов, безусловно, могут быть. Это может стать поводом для ужесточения проверок – хотя не знаю, куда уже больше», — рассуждает эксперт.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что за ситуацию с допингом Полянского должен нести ответственность сам спортсмен.
«У нас недоброжелателей нет, мы виноваты во всем сами. Если он попался на допинге, если он совершил преступление, значит, его должны судить. И при чем здесь недоброжелатели? Если допинг доказан и против российского спорта применят новые санкции, то, я считаю, они будут правы.
У нас дисквалифицировали легкую атлетику. Биатлон – самый популярный зимний вид спорта – выгнали из международной федерации. Запретили проводить соревнования в России до 2027 года. Пять спортивных комплексов категории «А» и семь комплексов категории «В» — больше, чем в любых странах, и все бездействует. Это из-за санкций или из-за более чем 30 случаев допинга в одном виде спорта? Почему мы все время ссылаемся на кого-то?
Санкции? Да правильно делают! У нас в Госдуме сидят 24 олимпийца – а закон принят? Уже 13 лет я пытаюсь с ними воевать, и не только я. У нас отняли гимн, отняли флаг, президента страны не пускают на Олимпийские игры – а что сделано в ответ? Ничего», — заявил Тихонов.
В качестве примера биатлонист вспомнил историю из своего вида спорта, когда представительница Германии сдала положительный допинг-тест, по результатам которого в ее крови был обнаружен минимальный процент запрещенного вещества.
«Ей даже не предъявили ничего. Но у них принят закон – сразу тюрьма, за допинг – пять лет. И никто не колется. А мы все говорим про санкции. Но мы сами себе враги.
Я считаю, правильно нас накажут, и надо по полной программе. Послушать наши верха, правительство – мы победители, мы заняли пятое место. У нас еще в Советском Союзе было: считаем по золотым медалям. Не проходим – тогда по серебряным, снова нет – тогда по бронзовым. Не получается по медалям, считаем по очкам, чтобы мы все равно были лучшими. Но кому мы врем-то? Сами себе.
Есть правила – так давайте их придерживаться. Уже более двух тысяч случаев допинга в стране – что нам еще нужно? Правда по жизни всегда виновата», — сказал Тихонов.