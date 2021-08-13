Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФАС заявили, что «Магнит» препятствует проведению антикартельной... 14:42
Лукашенко рассказал, какой может быть смена власти в Белоруссии 14:41
Талибы* подошли к Кабулу и обесточили город 14:40
Ребенок Эминема заявил, что его гендерная идентичность — небинарная 14:40
Агент о вылете «Рубина» и «Сочи»: позор, скоро скатимся... 14:39
«Хочет обнять детей»: директор МакSим — о том, чем певица займется... 14:32
Камчатскому депутату Редькину предъявлено обвинение 14:25
В Госдуме призвали дополнять фильмы о пандемии дисклеймерами... 14:24
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить свою роль в сериале «Слуга народа» 14:24
В России не продлили рабочую визу журналистке «Би-Би-Си» 14:21
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

«Должны наказать по полной программе». Российский олимпиец попался на допинге

У триатлониста Полянского обнаружили в крови рекомбинантный эритропоэтин

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Российский триатлонист Игорь Полянский, принимавший участие в Олимпийских играх 2020 года, сдал положительный допинг-тест перед Играми в Токио. В его крови нашли эритропоэтин. Спортивный юрист Алексей Карпенко и экс-биатлонист Александр Тихонов рассказали «Газете.Ru» о возможных последствиях очередного допинг-скандала для спортсмена и оценили вероятность введения новых санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Международной союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, проходившего на предолимпийском сборе во Владивостоке, российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.

В его крови был найден рЭПО — компонент, использующийся как стимулятор для более качественной доставки кислорода к мышцам.

Информация об этом поступила в Международный союз от аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории 5 августа.

На Олимпийских играх в Токио Полянский в индивидуальных соревнованиях занял 43-е место. В смешанной эстафете сборная России, в составе которой выступал атлет, показала 14-е время.

Согласно правилам, Полянский имеет право оспорить решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросить вскрытие пробы Б.

Триатлонист на российских соревнованиях представляет Красноярский край. Министр спорта этого региона Павел Ростовцев в Instagram заявил о нулевой терпимости к допингу и приверженности честному и открытому спорту.

В Федерации триатлона России отметили, что проведут дополнительное расследование в отношении Полянского и что уже по результатам вскрытия первой допинг-пробы было принято решение о его отстранении от состязаний.

Спортивный юрист Алексей Карпенко считает, что российский спорт не понесет ущерба из-за ситуации с Полянским.

«Думаю, что это повлечет дисквалификацию на тот или иной срок конкретного спортсмена, но вряд ли будут применены санкции в целом к российскому спорту или к Федерации триатлона России.

Масштабные санкции WADA и Международный олимпийский комитет вводили в отношении России и отдельных ее федераций несколько раз, но тогда речь шла о системном применении допинга спортсменами и о выявлении фактов манипуляций пробами на уровне лабораторий, которые находятся в России.

Когда же речь шла об отдельных случаях применения допинга представителями различных видов спорта, как правило, вводились индивидуальные санкции. Думаю, что и в этом случае наказан будет конкретный спортсмен, но вряд ли это будет касаться российского триатлона и российского спорта в целом.

Усиленные проверки и дополнительные тестирования наших спортсменов, безусловно, могут быть. Это может стать поводом для ужесточения проверок – хотя не знаю, куда уже больше», — рассуждает эксперт.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что за ситуацию с допингом Полянского должен нести ответственность сам спортсмен.

«У нас недоброжелателей нет, мы виноваты во всем сами. Если он попался на допинге, если он совершил преступление, значит, его должны судить. И при чем здесь недоброжелатели? Если допинг доказан и против российского спорта применят новые санкции, то, я считаю, они будут правы.

У нас дисквалифицировали легкую атлетику. Биатлон – самый популярный зимний вид спорта – выгнали из международной федерации. Запретили проводить соревнования в России до 2027 года. Пять спортивных комплексов категории «А» и семь комплексов категории «В» — больше, чем в любых странах, и все бездействует. Это из-за санкций или из-за более чем 30 случаев допинга в одном виде спорта? Почему мы все время ссылаемся на кого-то?

Санкции? Да правильно делают! У нас в Госдуме сидят 24 олимпийца – а закон принят? Уже 13 лет я пытаюсь с ними воевать, и не только я. У нас отняли гимн, отняли флаг, президента страны не пускают на Олимпийские игры – а что сделано в ответ? Ничего», — заявил Тихонов.

В качестве примера биатлонист вспомнил историю из своего вида спорта, когда представительница Германии сдала положительный допинг-тест, по результатам которого в ее крови был обнаружен минимальный процент запрещенного вещества.

«Ей даже не предъявили ничего. Но у них принят закон – сразу тюрьма, за допинг – пять лет. И никто не колется. А мы все говорим про санкции. Но мы сами себе враги.

Я считаю, правильно нас накажут, и надо по полной программе. Послушать наши верха, правительство – мы победители, мы заняли пятое место. У нас еще в Советском Союзе было: считаем по золотым медалям. Не проходим – тогда по серебряным, снова нет – тогда по бронзовым. Не получается по медалям, считаем по очкам, чтобы мы все равно были лучшими. Но кому мы врем-то? Сами себе.

Есть правила – так давайте их придерживаться. Уже более двух тысяч случаев допинга в стране – что нам еще нужно? Правда по жизни всегда виновата», — сказал Тихонов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Отмена удаленки и открытие зоопарков: какие карантинные меры сняли в столице
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
Лежит на глубине 110 м. Спасатели нашли затонувший вертолет на Камчатке
Обнаружено тело первой жертвы крушения Ми-8 в Курильском озере
ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях
В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19
Стали известны утвержденные кабмином суммы вознаграждений за медали на Олимпиаде
Певицу МакSим выписывают из больницы
Новости и материалы
В ФАС заявили, что «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки
Лукашенко рассказал, какой может быть смена власти в Белоруссии
Талибы* подошли к Кабулу и обесточили город
Ребенок Эминема заявил, что его гендерная идентичность — небинарная
Агент о вылете «Рубина» и «Сочи»: позор, скоро скатимся к Люксембургу и Мальте
«Хочет обнять детей»: директор МакSим — о том, чем певица займется после выписки
Камчатскому депутату Редькину предъявлено обвинение
В Госдуме призвали дополнять фильмы о пандемии дисклеймерами про художественный вымысел
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить свою роль в сериале «Слуга народа»
В России не продлили рабочую визу журналистке «Би-Би-Си»
Почетный президент ОКР: Россия может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю
В Госдуме отвергли возможность признания талибов*
На Урале женщина пыталась убить двухлетнего сына из-за «вселившихся в него бесов»
Маркетолог объяснила, как на репутации Natura Siberica скажется скандал в компании
Акции ритейлеров падают на фоне проверок ФАС
Тимановская рассказала, как обратилась к полиции в токийском аэропорту
Житель Иркутской области взял в плен школьницу и убил двоих человек
Талибы* отвергли предложение Афганистана о совместном управлении государством
Все новости
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
Империя на травах: как росла Natura Siberica
Что делят наследники Андрея Трубникова
Много брака: почему сына экс-губернатора не допустили к выборам
Хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации кандидатом в Годуму
В пандемию рождаются дети с низким интеллектом
Ученые рассказали о последствиях ограничений в пандемию для мозга новорожденных
Неестественное землетрясение: почему в Кемеровской области произошли толчки магнитудой 5,4
Геофизик заявил о техногенной природе землетрясения в Кузбассе
Бритни Спирс свергла родителя
Отец Бритни Спирс отказывается от опеки над дочерью
Плейлист недели: Tayöka и IOWA, Карди Би, Loboda и Slava Marlow
Tayoka и IOWA спели о насилии под музыку Скриптонита
«Русские в силах это сделать»: как Запад смирился со строительством Берлинской стены
60 лет назад началось возведение Берлинской стены
Не сошлись во вкусе: покупателей сети супермаркетов не устроила цена
Сделка по покупке «Яндексом» сети «Азбука вкуса» сорвалась
Отрезанное ухо, усыновление, выстрел в президента: на что фанаты идут ради звездных кумиров
Самые дикие выходки фанатов Пугачевой, Канье, Курниковой и других знаменитостей
От «Бригады» до «Бати»: лучшие роли Владимира Вдовиченкова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях