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Олимпиада 2020

Борец заявил, что получил от депутата $1 млн. Но позже удалил эту информацию

В Госдуме назвали личным делом Гаджиева подарок Садулаеву в $1 млн

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Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг)

Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг)

Leah Millis/Reuters
Из публикации в Instagram олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева исчезла информация об $1 млн, который он получил в подарок от депутата Магомеда Гаджиева. Представитель парламентария сообщение о таком дорогостоящем презенте опровергал. Депутат Госдумы Игорь Лебедев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что любой человек имеет право делать такие подарки, если деньги заработаны не преступным путем.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев удалил из своего Instagram-аккаунта информацию о том, что депутат Государственной Думы Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн. Эта запись появилась у борца вольного стиля 11 августа, однако через несколько часов была отредактирована.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», — изначально написал Садулаев в своей публикации, однако на сегодняшний момент в посте отсутствует фраза про подаренный миллион. При этом борец добавил, что без внимания не остался тренер Шамиль Омаров.

В своем посте спортсмен также поблагодарил Гаджиева за поддержку, которую тот оказывает ему на протяжении всей его карьеры.

«Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», — написал он.

Представитель Гаджиева в комментарии РБК опроверг информацию о том, что депутат каким-то образом вознаградил спортсмена за победу на Олимпийских играх, заявив, что борца пригласили в гости только для того, чтобы поздравить его с золотой медалью Токио.

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев в комментарии «Газете.Ru» заявил, что делать такие презенты – это личное дело каждого человека. Если эти деньги были заработаны законным путем, а не преступным, то человек имеет право распоряжаться ими так, как пожелает.

«Депутаты – это не чиновники. Это лицо, избранное народом и своими избирателями. По статусу, по материальному положению, по поликлинике, по обслуживанию – да, депутаты приравнены к чиновникам. Но юридически нет. Это его личное дело, если эти деньги у него официально задекларированы, уплачены налоги. Какое наше с вами дело, почему мы вообще должны это обсуждать? Он что, их украл, убил кого-то? Или еще что-то? С чего у всех такой интерес? Миллион подарил, да имеет право человек дарить все, что считает нужным, если это не добытое преступным путем. Поэтому молодец он, я полностью его поддерживаю, правильный поступок сделал.

Его соратник, человек, с которым он вырос в одной республике, одной национальности. Выиграл Олимпийскую медаль. Он взял и сделал ему подарок, и правильно сделал. Государству надо брать пример с таких поступков, а не осуждать и не обсуждать.

Чего это обсуждать, это сопли и слюни. Было, не было. Подарил, и молодец. Опроверг, значит, опроверг, наплевать. Я не понимаю, неужели больше не о чем поговорить? В стране ничего не происходит больше? У нас вон люди с голоду умирают, нищее положение у граждан, а тут подарил миллион, не подарил миллион… Да наплевать», — заявил Лебедев.

Согласно опубликованной декларации, Гаджиев заработал за 2020 год 9,11 млн рублей, в то время как возможный подарок Садулаеву по курсу ЦБ составляет порядка 74 млн рублей. Депутат, избравшийся в Думу впервые в 2003 году от партии «Единая России», несколько раз переизбирался в нижнюю палату парламента и продолжает работу в ней.

Садулаев – один из самых титулованных действующих борцов в мире. На его счету две золотые медали Олимпийских игр – в нынешнем году в Токио (весовая категория до 97 кг) и в 2016 – в Рио-де-Жанейро (до 86 кг).

Четыре раза Садулаев поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира – в 2015 и 2016 годах в весе до 86 кг, а в 2018 и 2019 годах – в категории до 97 кг. Лишь в 2017 году он выиграл серебряную медаль, это был первый год, как борец сменил весовую категорию. А вот на чемпионатах Европы спортсмену не было равных – четыре раза он брал золотые награды.

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