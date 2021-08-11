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Олимпиада 2020

«Постараемся держать планку»: депутат подарил борцу $1 млн за золото Олимпиады

Садулаев получил $1 млн от депутата Госдумы за победу на ОИ в Токио

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@sadulaev_abdulrashid/Instagram
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выигравший в Токио свои вторые Олимпийские игры и ставший первым дагестанским знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады, получил в подарок от депутата Госдумы $1 млн.

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, вернувшийся в страну после триумфальной Олимпиады, где он выиграл турнир в категории до 97 кг, а потом был знаменосцем команды Олимпийского комитета России, рассказал, что получил в подарок $1 млн.

Столь щедрый подарок, по словам спортсмена, сделал депутат Государственной думы Магомед Гаджиев.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», — рассказал Садулаев в своем Instagram.

Также он ответил, что его личный тренер Шамиль Омаров «не остался без внимания» депутата, вероятно, тоже получив в подарок крупную денежную сумму.

Магомед Гаджиев, избравшийся в Думу впервые в 2003 году от партии «Единая России», всякий раз переизбирался в нижнюю палату парламента и продолжает работу в ней.

Интересно, что по декларации за 2020 год Гаджиев заработал 9,11 млн рублей, в то время как только подарок Садулаеву по курсу ЦБ составляет порядка 74 млн рублей, а был еще презент в адрес тренера спортсмена.

При этом прошлый год в финансовом плане оказался для Гаджиева особенно удачным, так как в предыдущие годы он зарабатывал от четырех до семи миллионов рублей.

До избрания в Госдуму Гаджиев был заместителем руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам по Южному федеральному округу.

Что касается Садулаева, то он является одним из самых титулованных действующих борцов в мире. Успех он праздновал и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад, выступив там в категории до 86 кг.

Кроме того, дагестанский борец четырежды выигрывал чемпионат мира (по два раза в категориях до 86 и до 97 кг), а также имеет в активе одну серебряную медаль — в весе до 97 кг на своем первом ЧМ после перехода в эту категорию.

Четыре раза Садулаев выигрывал чемпионат Европы, а еще дважды завоевывал золотую награду Европейских игр.

В результате глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков еще до окончания Олимпиады объявил, что именно Абдулрашид будет знаменосцем сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр.

«Я готов, это большая ответственность. Да, немного нервничаю, но готов к этому. Флаг не особенно тяжелый. И я взял с собой медаль», — цитировал тогда ТАСС самого спортсмена.

В свою очередь, резидент России Владимир Путин 11 августа подписал указ о награждении Садулаева Орденом почета. Это второй по статусу орден, какими глава государства отметил российских олимпийцев за Токио-2020.

Только синхронистки Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Александра Пацкевич получат Орден Александра Невского.

Орденом почета вместе с Садулаевым будут награждены спортивный гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова и синхронистки Мария Шурочкина, Светлана Колесниченко и Валада Чигирева.

Уже после своего второго олимпийского триумфа сам Садулаев в интервью Youtube-каналу «Ушатайка» заявил, что останется в вольной борьбе и не станет уходить в смешанные единоборства.

«В ММА переходить не собираюсь. Нет у меня в мыслях такого – мне голова еще нужна. Хабиб не хочет со мной бороться из-за разницы в весовых категориях? Он умный парень – знает, что говорит. Но, думаю, мы с ним еще поборемся», – рассказал Садулаев.

В финале олимпийского турнира в Токио Садулаев со счетом 6:3 победил американца Кайла Снайдера, чемпиона Рио-2016 в этой весовой категории и двукратного чемпиона мира. Борцы сходились также на двух чемпионатах мира в финале, и если в 2017 году сильнее оказался Снайдер, то год спустя Садулаев взял реванш.

«Нет ничего лучше соперничества США и России. Два чемпиона мира и Олимпийских игр на пике карьеры. Какой это был матч по борьбе! Поздравляем Абдулрашида Садулаева с тем, что он стал двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира!» — написал в своем Twitter после олимпийского финала чемпион UFC в двух весовых категориях, а также олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо.

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