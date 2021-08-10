Карточки оценивания закрыты: что говорят судьи о скандале с Ашрам и Авериной

Продолжается горячее обсуждение судейства на олимпийском турнире по художественной гимнастике. В России считают, что у Дины Авериной отобрали заслуженную золотую медаль в пользу представительницы Израиля Линой Ашрам. Эмоций вокруг этой ситуации очень много, поэтому «Газета.Ru» собрала вместе все то, что говорили о скандале в финале Игр профессиональные судьи по художественной гимнастике.

Россия впервые с 1996 года осталась без наград высшей пробы в художественной гимнастике на Играх. Россиянка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Затем сборная России по художественной гимнастике боролась за золото с Болгарией в многоборье в групповых упражнениях, но снова проиграла при спорном судействе.

После окончания выступлений с российской стороны было много разговоров о несправедливом судействе.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, например, заявляла, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой и многих болельщиков и экспертов, россиянок в Токио засудили.

Эти разговоры, причем очень агрессивные, с угрозами и оскорблениями в соцсетях, продолжаются по сей день. В них очень много эмоций, но очень мало профессионального разбора ситуации. А оценок от профи всего по сути два. От украинской судьи международной категории, чье выступление спровоцировало громких скандал, и ее российской коллеги.

Судья из Украины считает, что Ашрам победила по делу

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная, чью экспертизу на своей странице в Facebook опубликовала бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова, считает, что Ашрам выиграла справедливо. И объяснила свою позицию.

«Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.

А эта разница произошла в том, что раньше Линой крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 балла за него, А здесь — в булавах хороший ракурс был — было видно, насколько четко она скрутила на полупальце четыре оборота, и сразу получила целый балл. Сразу ее оценку на 0,4 в каждом виде выросла.

Если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 (ей засчитали все, что она сделала), то Линой получила 5,5. Сразу 0,7 только в булавах», — сказала Виноградная.

Позже Виноградная в интервью Sport24 отметила, что по правилам, которые были с 2013 по 2016 год, россиянки выиграли бы золото. По ее словам, теперь судьи не обращают внимание на проблемы в техническом исполнении.

«Для меня удивительно, что российская делегация хотела открыть оценку за трудность. Она добилась своего, тем самым снизив влияние исполнения на оценку. Именно из-за этого сестры Аверины проиграли. Вот такой парадокс.

В финале Ашрам потеряла ленту, но получила меньше сбавок, чем Арина Аверина, которая ее заменила. И это не судейская придирка к россиянке. Замена предмета — не так страшно. Важна причина его замены. У Арины не в первый раз возникают сложности именно в упражнении с лентой: у нее уже были и узлы, и палочка отрывалась от ленты», — сказала Виноградная.

Российская судья убеждена, что выиграть должна была Аверина

Затем российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева, подробно разобрала победное выступление Ашрам в многоборье.

«В течение олимпийского цикла правила претерпели изменения. Это связано с тем, что большинство сильнейших тренеров мира просили, чтобы гимнастика имела открытую оценку сложности, то есть это именно тот фактор, который выводит художественную гимнастику из разряда таких танцев с предметом в серьезнейший вид спорта. Когда важным становится олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее». Когда гимнастка должна обладать не только прекрасными внешними данными и красотой, но и совершенными скоростью, сложностью, координацией.

За последние два-три года гимнастки начали существенно усложнять свои упражнения. Линой Ашрам имеет сложнейшую программу. Такую же сложную, как у наших гимнасток. Я не говорю, сложнее или не сложнее. Сложнейшую. В некоторых аспектах — сложнее, чем у россиянок. Например, в некоторых элементах трудности тела. В некоторых рисках. В некоторых элементах мастерства предмета.

В системе открытого судейства видны все погрешности, неточности. Судьи все учли, всю сложность ее выступления. Но в выполнении некоторых критериев, например, ловить нужно точно в наклоне, а не брать палочку впереди и потом переходить в наклон, какие-то такого рода мелкие вещи, они как раз и позволили получить определённого рода разницу. Что касается потери Линой Ашрам, да, она сделала серьезную ошибку, допустила потерю…

Сложность программы Дины и Арины Авериных высочайшая. Дина выполнила свои упражнения очень качественно. За сложность она должна была получить оценку выше, чем получила. Какую именно, это уже решат судьи при детальном просмотре соревнований.

Что касается Линой Ашрам, то она допустила потерю на 0,7 балла. По одной бригаде, которая называется «техника исполнения», мы легко можем увидеть, что она сделала два больших шага и взяла палочку. Но эта потеря влечет не только потерю 0,7 балла, но и другие ошибки по другим бригадам. Потенциально ей не засчитали трудности элементов, которые она не сделала. Мы не знаем, какие это трудности элементов. Гимнастка может изменять свое упражнение по ходу. Мы видим, что она не выполнила высокий бросок. Имея большой опыт, можно предположить, что это был бы высокий бросок и потом ловля, что стоит очень дорого. Она этот элемент не выполнила.

Помимо этих крупных ошибок, которые зрители видят сразу, на раз, есть еще ошибки, которые отвечают за качество, которое присуще работе наших гимнасток. Это оттянутые стопы, колени, совершенная выразительность. По моему мнению, Дина Аверина должна быть олимпийской чемпионкой», — рассказала Николаева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Вывод

Два судьи международной категории, работающих в поле и зачастую решающие судьбу спортсменок на различных турнирах, согласны друг с другом по многим пунктам, но их выводы кардинально различаются. Это означает, что правила в современной художественной гимнастике сейчас таковы, что могут допускать различные трактовки эпизодов даже внутри одной судейской бригады. И речь не о предвзятости, о чьем-то злом умысле и всемирном заговоре, а всего лишь о человеческом факторе.

Стоит заметить, что когда судья выставляет свою оценку, то он не знает оценки других рефери. Все оценки вместе, а также сумму видит и озвучивает президент технического комитета. В данном случае это была представительница России.

Это означает, что правила в художественной гимнастике надо менять, а систему судейства реформировать в более открытую и понятную для всех участников и болельщиков. Сейчас карточки оценивания соревнований не публикуются, поэтому узнать сколько, в каком моменте и за что арбитры снизили баллы Авериной и добавили баллов Ашрам не может никто. В том числе, и тренерский штаб сборной России.