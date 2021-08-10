«Можно только смеяться»: в России ответили на публикацию о наказании за допинг

Норвежское издание опубликовало статью, в которой заподозрило россиян в применении допинга на Играх-2020. В интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал это признаком беспомощности соперников, комментатор Дмитрий Губерниев призвал относиться к таким публикациям с юмором, бывший генсек ВФЛА Михаил Бутов напомнил, что Россия признала заслуженным наказание за создание допинговой системы, а пловец Евгений Коротышкин заявил, что нужно решить миром конфликт в олимпийской семье.

С чего все началось

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, которая посвящена успеху российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Материал вышел под названием: «Россия смеется над наказанием».

«В течение пяти лет после разоблачения олимпийского мошенничества, организованного российским государством, она была главным символом стремления мирового спорта покончить с этим обманом. Ничего удивительного, что в конечном итоге россиянам остается только посмеяться над международными санкциями.

Для многих представителей властей в России международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой все дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем.

Какой эффект будет иметь успех российских олимпийцев на этой Играх-2020, мы пока не знаем. Мировая легкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в России происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придется дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — написал журналист.

«Признание собственной беспомощности»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что подобные публикации свидетельствуют о беспомощности недоброжелателей против очевидных успехов российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Свищев подчеркнул также, что наложенные на российский спорт санкции бессмысленны, поскольку из-за них пострадало множество невиновных атлетов.

«Все эти подколки и глупые статьи глупых людей — это их признание собственной беспомощности и бесполезности санкций. Они должны применяться против спортсменов, запятнавших свою честь употреблением запрещенных препаратов. Мы всецело признаем главенство кодекса WADA, который одинаково относится ко всем спортсменам, вне зависимости от их национальности, цвет кожи, вероисповедания. Поэтому если спортсмен употребляет препараты, его однозначно поймают и накажут.

Но спортсмены, которые доказали свою непричастность к этому зелью, не могут быть подвержены наказанию, санкциям и ущемлениям. А наши спортсмены, которые сейчас выступали на Олимпийских играх, были как раз под таким прессингом. Я считаю, что это именно прессинг — когда их пугают тем, что они могут не поехать на Олимпиаду, когда у них отнимают флаг, отнимают возможность говорить и мыслить на русском языке.

Конечно, это не идет на помощь в подготовке к участию в Олимпийских играх. Они не должны страдать», — убежден парламентарий.

«Это гавканье надолго»

Свищев не сомневается, что в ближайшее время отношение к российскому спорту на Западе не изменится. Но при этом за рубежом не могут не признавать, что российские спортсмены показали высокие результаты на Играх.

«Наши зарубежные коллеги сейчас, конечно, бесятся. Потому что даже при этих санкциях и давлении наши ребята и девчонки все-таки показали совершенно феноменальные результаты. Да, может быть, мы не набрали столько золотых медалей, сколько нам хотелось бы. Да, мы потеряли медали в традиционных для нас видах спорта — точнее, их у нас украли. Но все же общекомандный результат — очень классный, учитывая, что количество спортсменов в легкой атлетике и других видах спорта у нас было очень ограничено. Все равно это хороший результат, который говорит о том, что спорт в Российской Федерации любят, понимают, и он развивается.

А что касается этого гавканья — оно будет происходить, судя по всему, еще долго. Никому не нужна сильная спортивная держава, никому не нужны наши успехи в экономике, в обороне и в том числе в спорте. Стабильность и социальная сторона жизни в любом государстве — это, в том числе, и спортивные результаты», — заявил депутат.

«Россия сама признала, что наказана заслуженно»

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов рассмотрел ситуацию с позиции именно легкой атлетики. Этот вид спорта очень серьезно пострадал из-за санкций в отношении спортсменов.

«Если говорить о прошедших годах, для того, чтобы судить о том, каковы изменения и что произошло в легкой атлетике, достаточно посмотреть на результаты чемпионатов страны за последние годы, сравнить их с 2012, 2013 годами. То же самое можно сделать по итогам Олимпийских игр. Поэтому говорить о том, что все осталось по-прежнему, и при этом уровень результатов свалился настолько, что некого посылать на Олимпиаду, — думаю, это действительно домыслы. Изменения есть, изменения существенные. Трудно спорить с теми, кто не оперирует фактами. Пусть предъявляют. Это если говорить даже о неких простых формальных показателях», — заметил Бутов.

Функционер также высказался о критике в адрес известного журналиста и телеведущего Владимира Познера, который заявил, что Россия была наказана заслуженно. Бутов признался, что не понимает, почему вокруг слов Познера возник такой ажиотаж, так как наказание наша страна признала.

«Наказание признали мы все. Я не знаю, почему так придрались к словам Познера. Мы согласились выплачивать определенные штрафы, нести плату за те нарушения, которые были сделаны — мы же с этим согласились, раз мы платим за это деньги. Во-вторых, само выступление страны без национального флага и гимна — это тоже в определенном смысле принятие наказания. И на самом высоком уровне было признано, что институциональные проблемы такого рода были. Поэтому я не очень понимаю ажиотажа вокруг слов Познера, который я вижу. Другое дело, насколько адекватно это наказание.

Я всегда считал, что наказание, которое понесла ВФЛА и конкретные спортсмены, было чрезмерным. Всего того же самого можно добиваться, и не наказывая чистых спортсменов. Но что есть, то есть. Надо достойно через это пройти, что наши спортсмены сейчас и продемонстрировали. Да, наказание есть, большинство из них с этим не согласно, и это понятно. Но не знаю, вокруг чего тут можно дискутировать. Есть наказание, российская легкая атлетика его несет и старается выйти из этой тяжелой ситуации», — сказал Бутов.

«Нельзя все красить в черное и белое»

Михаил Бутов подчеркнул: не стоит обращать внимания на одну статью, поскольку даже на Западе существуют полярные мнения в отношении российского спорта. Кроме того, достижения отдельных спортсменов убедительно доказывают, что нельзя чесать всех под одну гребенку.

«С точки зрения каких-то комментариев и высказываний — они очень разные. Я, например, читал и совершенно другие. Поэтому каждый находит то, что хочет. Есть и довольно злопыхательские, есть критические, а есть и вполне доброжелательные. Думаю, что спортивная карьера Ласицкене, Сидоровой настолько убеждают, что нельзя черным и белом цветом все красить, что нормальные и доброжелательные люди, даже не сведущие в спорте, все правильно понимают», — резюмировал Бутов.

«Сторонам нужно примирение»

Серебряный призер Лондона-2012 пловец Евгений Коротышкин рассмотрел ситуацию через призму международных отношений. Он сделал акцент на том, что внутри олимпийской семьи существует конфликт, и необходимо примирение.

«Этот шлейф, который идет от допинговых скандалов, будет тянуться долгое время. Это все равно, что межличностные ссоры в семье. Можно провести аналогию с большой олимпийской семьей. Мы все радеем за развитие наших видов спорта и за олимпийское движение. Так как принято считать, что Олимпиада — это венец карьеры спортсмена, Олимпийские игры — это те соревнования, к которым все страны готовятся, не жалея бюджетных средств и собственных сил. Эта концентрация как раз и дает такой эффект: по Олимпийским играм оценивают не только результаты, но и экономику стран, кто-то пытается политические взгляды притянуть. И члены этой олимпийской семьи находятся в ссоре друг с другом.

Чтобы исчерпать конфликт, который в этой семье произошел, сторонам нужно примирение. Чтобы это остановить, что-то должно произойти, иначе конфликт будет продолжаться из года в год — и на следующей Олимпиаде, и через одну, и через десять лет. Все будет то же самое, потому что культура передается из поколения в поколения. Этот распиаренный вопиющий случай приводит к неприятию нас как спортивной страны в обществе», — указал Коротышкин.

«Надо показывать зубы»

Атлет в то же время призвал не оставлять безнаказанными оскорбления и обвинения в адрес наших спортсменов. Как считает Евгений Коротышкин, необходимо давать адекватные ответы.

«Хоть мы и были воспитаны в такой парадигме, что спорт вне политики, спорт настолько политизирован, что, наверное, другой такой отрасли нет. Он политически зависимый. Что должно произойти? Какие-то локальные методы воздействия должны происходить. Я говорил, что как только кто-то начинает заикаться о том, что Россия под допингом, на этого спортсмена должны быть поданы иски. Если на Олимпийские игры допустили наших спортсменов, значит, юридически и физически люди чисты и вправе выступать. Они должны быть оправданы.

В их адрес не должно звучать никаких обвинительных фраз. Раз они звучат, надо показывать зубы. Если этого не делать, нас и дальше будут смешивать с грязью. Сейчас мы съели высказывания в сторону наших спортсменов — о том, что они под допингом. Что произошло потом? Российской спортсменке не дали золотую медаль только потому, что посчитали, что надо еще показать. Что происходит сейчас: это уничтожение олимпийского движения внутри страны.

Допустим, родитель, который отдает ребенка в спорт, адекватно понимает: мой ребенок будет всю жизнь посвящать себя спорту, ломаться, тратить время и силы, чтобы забраться на олимпийский пьедестал. Но зачем упираться, если в конечном итоге моего ребенка могут отстранить из-за того, что у страны политические взгляды не совпадают с другими? Из-за каких-то других спортсменов, которые были пойманы на допинге, дисквалифицируют и чистых атлетов», — напомнил пловец.

«Судебные разбирательства давно в порядке вещей»

Коротышкин уверен, что честь российских спортсменов можно и нужно отстаивать в суде. Он привел в пример ситуацию с американцем Райаном Мерфи, который после заплыва на Олимпиаде в Токио, который выиграл россиянин Евгений Рылов, намекнул на «нечистые» соревнования. В подобных ситуациях, считает Коротышкин, следует подавать иски.

«Нужен комплекс решений, которые позволят нам не просто показывать зубы, но наказывать зарубежных спортсменов за подобные высказывания. Мы живем в эпоху, когда судебные иски и разбирательства — всего лишь рабочий процесс, не более того. Это не какой-то мегаскандал. У нас в стране, допустим, приняты законы, что за какие-то репосты и высказывания граждане могут понести ответственность. Так же, наверное, мы должны относиться и к тем людям, которые против нашей страны и наших спортсменов допускают оскорбительные высказывания. Надо обращаться в международный спортивный суд, в CAS, для того, чтобы все-таки бороться со спортсменами и специалистами, к которым прислушиваются.

Допустим, высказывание того же Райана Мерфи в сторону Евгения Рылова — это же было конкретно сказано на пресс-конференции. Потом это попытались быстро замять и подать под тем соусом, что якобы это касалось не Жени, а общей ситуации, без конкретных лиц. Да, но это было в том месте и в то время, когда мы просто должны радоваться медалям. А тут надвигается тень сомнения, что это было проделано честно.

Как только эти специалисты и спортсмены начнут бояться того, что на них будут поданы иски, тогда они просто прекратят допускать заявления в сторону наших атлетов. А пока мы будем терпеть все эти оскорбления еще долгие годы, и наши медали не будут признавать», — подытожил спортсмен.

«Над этим можно только смеяться»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что на заявления, подобные написанным в статье норвежского журналиста, стоит реагировать исключительно с юмором. Он призвал не забывать, что в каждой стране есть достойные спортсмены, а реакция Запада — бессилие перед очевидными успехами россиян на Олимпиаде.

«В связи с непростой международной обстановкой, конечно, все это будет продолжаться. Если люди выглядят или идиотами, или чудаками на букву М — с учетом того, что мы не провалили ни одного допинг-теста, мы абсолютно чистые, — можно только смеяться. Как, например, я смеюсь в ответ на решение Министерства культуры Украины. Ко мне подходят украинские спортсмены, просят сфотографироваться, и украинские болельщики, украинские тренеры по синхронному плаванию, прыжкам в воду, гребле. Благодарят за поддержку. И в то же время я попал на Украине в какие-то списки…

Есть много вещей, которые выглядят странновато. Поэтому когда я читаю какие-то высказывания о том, что пройдут годы и русских поймают, можно отвечать жестко, можно посылать. Но хочется им сказать: вы просто воете от бессилия. Ну вот, какие-то норвежские издания высказываются. У них же прекрасная команда! Они же не только зимники, но еще летники прекрасные. Я, например, дружу не только с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, многочисленными лыжниками и биатлонистами, но еще я часто общаюсь с Олафом Туфте — это двукратный олимпийский чемпион по академической гребле. Он на этой Олимпиаде тоже был. Феноменальный человек: у него своя линия одежды есть, он и фермер, и пожарный. В общем, настоящая многогранная личность», — отметил комментатор.

Он напомнил, что в спорте необходимо соблюдать уважительное отношение. Говоря о возможной реакции на уколы извне, Губерниев добавил, что нужно развивать российский спорт и сохранять нулевую терпимость к допингу.

«Я в своих репортажах, как человек мира, отдаю должное и норвежцам, и украинцам, и белорусам, и кенийцам, и ямайцам. И сейчас я просто смеюсь: ребята, все, что вам остается — это смотреть на командный зачет, где мы действительно выступили здорово. Конечно, я надеялся, что золотых медалей будет больше, я надеялся на 22-23. Но мы же знаем виды спорта, где мы эти медали потеряли — это не только художественная гимнастика, но и спортивная ходьба, где дисквалифицировали Васю Мизинова.

Реагировать на это воинственно совсем неохота. Для нас, мне кажется, лучшая реакция — наметить какие-то болевые точки. Построить легкоатлетический стадион в Москве, потому что олимпийский стадион теперь футбольный, там дорожек нет. Поддержать детских тренеров, смотреть, что происходит на местах. И через три года будет результат этой работы. Надо по-прежнему проявлять нулевую терпимость к допингу. И потом просто продолжать этим ребятам мылить шею, чтобы они продолжали чесаться от бессилия и писать какие-то статеечки», — сказал Губерниев.