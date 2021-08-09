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Олимпиада 2020

«Познер и спорт — несовместимые вещи»: спортсмены ответили на критику журналиста

Журова и Лебедев оценили заявление Познера о заслуженном наказании России за допинг

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РИА «Новости»
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Россия заслужила наказание за употребление спортсменами допинга. В интервью «Газете.Ru» гимнастки Яна Батыршина и Ульяна Донскова, а также конькобежка и депутат Светлана Журова не согласились с этим тезисом, отметив, что невиновные спортсмены не должны страдать. А парламентарий Игорь Лебедев и гимнаст Антон Голоцуцков добавили, что чиновники, ответственные за допинг, должны быть наказаны.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер подвел итоги Олимпиады в Токио. Он также прокомментировал высказывания американских спортсменов о допинге в России. Познер напомнил, что когда нашу страну обвиняли в существовании допинговой системы, многие чиновники врали и уходили от ответа, так что наказание в отношении наших спортсменов выглядит логичным. И журналист считает, что санкции являются заслуженными, а ответственность за это лежит именно на чиновниках.

«Я думаю [мы это] заслужили. На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», — сказал Познер в интервью «Матч ТВ».

«Познер и спорт — несовместимые вещи»

Слова Познера вызвали много критики. Знаменитая гимнастка, серебряный призер Олимпиады-1996 в Атланте Яна Батыршина считает, что люди должны высказываться о том, в чем они компетентны.

«Владимир Познер — конечно, уважаемый человек. Пускай на меня сейчас накинутся, но Владимир Познер и спорт — несовместимые вещи. Скажем, я могу четко ответить про художественную гимнастику, потому что я в этом понимаю и разбираюсь в этом. Я этим живу всю сознательную жизнь и работаю на спортивном телевидении. Каждый должен заниматься своим делом», — уверена Батыршина.

Она подчеркнула, что не согласна с позицией Познера, поскольку страдает не страна, а спортсмены.

«Я абсолютно не согласна с Владимиром Познером. Спортсмены не должны страдать из-за отдельных атлетов, которые были уличены в допинге. Почему нас тогда не наказали в 2016 году в Рио? Да, тогда не поехала в полном составе команда по легкой атлетике, но мы выступили очень неплохо. А сейчас мы даже превзошли результат Олимпиады в Пекине в 2008 году по золотым медалям. Это уже не стыкуется со словами Владимира Познера. А в художественной гимнастике никогда не было случая употребления допинга, он нам не нужен», — заключила Батыршина.

«Олимпиада доказала, что в России нет государственного подхода к допингу»

Разделяет эту точку депутат Госдумы, чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова. Она напомнила об Олимпийской хартии и подчеркнула, что атлеты не должны подвергаться санкциям.

«Не могу согласиться, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны. Там так и написано. Поэтому если мы говорим, что пострадала страна, то почему должны страдать ни в чем не повинные спортсмены? Это нарушение основного закона Олимпийских игр.

Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чем. Они выступали достойно и сделали все, что смогли», — заметила Журова.

Депутат удивлена словам Познера. По мнению Журовой, журналист лишь высказал свое личное мнение, однако при этом он не знает всех подробностей темы, которую он затронул.

«Думаю, это частное мнение. Кстати, Владимир Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за наших спортсменов. И для меня удивительно, что он так высказался. Я знаю, что многих чиновников все-таки наказали, их поснимали с разных постов — Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали.

В чем вина? Даже сейчас Олимпиада доказала: где государственный подход к допингу, который приписывали России? Чистые спортсмены выступают лучше, чем когда якобы употребляют допинг — медалей-то мы больше завоевали, в общей сложности», — обратила внимание Журова.

«Россию уже достаточно наказали»

Ее коллега по Госдуме депутат Игорь Лебедев указал, что российские спортсмены завоевали большое количество медалей в Токио. Важно, что должны быть наказаны именно чиновники, уверен парламентарий.

«Если бы, как считает господин Познер, Россию хотели наказать, наказав при этом спортсменов, то думаю, что мы бы не смогли завоевать то количество медалей, которое завоевали на этой Олимпиаде.

Нас и так уже достаточно наказали, лишив флага, гимна, формы, запретив любое упоминание страны. Надо чиновников наказать — это да», — считает Лебедев.

«Спортсмены не должны отвечать за ошибки чиновников»

Категорически высказывается олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Ульяна Донскова. Она выступила в защиту спортсменов, которых, на ее взгляд, необходимо оградить от последствий ошибок чиновников.

«Я не считаю, что спортсмены должны быть наказаны, если чиновники допустили какие-то ошибки в прошлом. Спортсмены ни в коем случае не должны быть в это втянуты. Так что я не могу с этим согласиться», — заявила Донскова.

«Почему мы до сих пор обсуждаем допинг?»

Отчасти согласился с Познером двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков. Он выразил удивление тем, что тема допинга до сих пор обсуждается — особенно сейчас, когда Игры только закончились, и спортсмены радуются достигнутым результатам.

«Начнем с того, что после драки кулаками не машут. Во-вторых, допинг – настолько заезженная тема. Я, честно говоря, не знаю, по каким причинам это до сих пор вспоминают. Мне кажется, лучше сейчас радоваться тем медалям, которые у нас есть.

Я сейчас был на телеэфире — там как раз обсуждали, что наших бьют, у нас такое обостренное чувство этого. Я с этим согласен — наших не то, чтобы бьют, но сильно щипают.

Наверное, если рядом с человеком, который читает книгу, включить громкую музыку или начать баловаться со светом, он будет отвлекаться от чтения. Потеряет строчку, смысл книги. То же самое и здесь: когда спортсмен, который работает на пике, готовится к соревнованиям — как нашим девочкам-синхронисткам включили чужую музыку, — настрой, естественно, сбивается. И нас пытаются вот этими мелочами задеть. Где-то нас ущемили, и это сильно сказывается на наших спортсменах. Когда я тренирую детей в академии, всегда говорю: чтобы не было вопросов, вы всегда должны быть на голову выше. Тогда, как бы к вам ни придирались, вы будете лидерами.

Не надо обращать внимания на щипки и непонятные ужимки, нужно делать свою программу. Пусть политикой занимаются политики, а спортсмены занимаются спортом высших достижений и отстаивают честь нашей страны мирным путем на международной арене», — убежден Голоцуцков.

«Познер имеет право на свое мнение»

Вместе с тем знаменитый гимнаст заметил, что мнение Познера отличается от точки зрения атлетов, которые занимаются спортом высших достижений. Однако Голоцуцков разделяет убеждение журналиста об ошибках чиновников.

«У каждого есть свое мнение, и Владимир Познер имеет на это право, и я, и остальные. Он очень опытный человек, но мнение спортсменов, мне кажется, будет слегка другим. Он сказал не про саму Россию, а про чиновников — и, с одной стороны, он действительно прав. Но я высказываюсь как спортсмен, как человек, который сегодня развивает массовый спорт и спортивную гимнастику. А если брать каких-то чиновников, здесь действительно очень много дыр, и с этим я согласен», — резюмировал Голоцуцков.

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