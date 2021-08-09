«Дело не в исполнении»: украинская судья объяснила оценки Авериной на Играх

Художественная гимнастика — не всегда понятный обывателю вид спорта. Разобраться во всех тонкостях и нюансах судейства крайне трудно — у спортсменок есть всего 90 секунд, чтобы показать свое мастерство на ковре с предметом, и за столь короткий промежуток времени арбитрам необходимо уловить все детали и выставить максимально объективную оценку.
Первое за 25 лет поражение россиянок как в личном, так и в командном многоборье стало трагедией для отечественных поклонников этого вида спорта.
Расстроенные серебром Дины Авериной болельщики обвинили победившую израильтянку Линой Ашрам в нечестной борьбе и призвали ее в социальных сетях вернуть «украденное» золото.
Однако на защиту 22-летней новоиспеченной чемпионки Игр встала украинская судья международной категории Лидия Виноградная, чью экспертизу на своей странице в Facebook опубликовала бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова.
«Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.
А эта разница произошла в том, что раньше Линой крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 балла за него, А здесь — в булавах хороший ракурс был — было видно, насколько четко она скрутила на полупальце четыре оборота, и сразу получила целый балл. Сразу ее оценку на 0,4 в каждом виде выросла.
Если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 (ей засчитали все, что она сделала), то Линой получила 5,5. Сразу 0,7 только в булавах», — сказала Виноградная.
Она подчеркнула, что «дело не в исполнении, не в работе с предметом, не в артистизме и даже не в потере» — только в сложности.
«За потерю ей сняли, и разница в исполнении — больше балла», — добавила судья.
Свою позицию по вопросу судейства высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, не согласившись с выводами профессионального арбитра.
«Мы сидели и обсуждали с главой федерации художественной гимнастики в Белоруссии, у меня есть знакомые мастера спорта международного класса. Мы об этом говорили, видели множество повторов.
Скажу так — этих судей нужно гнать в шею. Просто взять их, поднять и близко к художественной гимнастике не подпускать.
Винер-Усманова абсолютно права — это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу.
В России до сих пор не могут смириться с тем, что золото Олимпийских игр в художественной гимнастике принадлежит теперь зарубежным спортсменкам. Так, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Игоря приняла участие в флешмобе, выразив поддержку завоевавшей серебро Дине Авериной хэштегом #динанашезолото.
А заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает эпизод с победой Линой Ашрам самым большим разочарованием от всей Олимпиады.
«Самым большим впечатлением от прошедшей Олимпиады, безусловно, являются соревнования по художественной гимнастике, когда у нас по сути отобрали золотые медали.
Вместо того, чтобы остались в памяти великолепные выступления наших пловцов, где мы 25 лет ничего не выигрывали, стрелков и других спортсменов, запомнится судейский произвол в художественной гимнастике.
Я считаю, что на этих Олимпийских играх произошла большая несправедливость. Послевкусие от этих Игр горькое», — сказала Тарасова.
Сама 22-летняя Дина Аверина в интервью агентству ТАСС выразила благодарность президенту Федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой за поддержку после выступления на Олимпиаде.
«Ирина Александровна сравнила произошедшее с тем, как на Играх в Афинах засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на теплые слова поддержки», — заявила гимнастка.
К сожалению, с большой долей вероятности ни Дина, ни Арина не получат возможности побороться за золото Игр в Париже. Конкуренция в сборной России насколько велика, что даже считающейся на данный момент самой перспективной российской гимнастке Лале Крамаренко не гарантирована путевка во Францию.