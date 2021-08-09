«Дело не в исполнении»: украинская судья объяснила оценки Авериной на Играх

В Токио уже погас огонь Олимпийских игр, но споры вокруг результата соревнований в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, где россиянка Дина Аверина уступила золотую медаль израильтянке Линой Ашрам, не утихают. Украинская судья международной категории Лидия Виноградная встала на защиту арбитров, пояснив, что судьбу золота решила сложность программы израильской спортсменки. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» в свою очередь раскритиковали судейство.

Художественная гимнастика — не всегда понятный обывателю вид спорта. Разобраться во всех тонкостях и нюансах судейства крайне трудно — у спортсменок есть всего 90 секунд, чтобы показать свое мастерство на ковре с предметом, и за столь короткий промежуток времени арбитрам необходимо уловить все детали и выставить максимально объективную оценку.

Первое за 25 лет поражение россиянок как в личном, так и в командном многоборье стало трагедией для отечественных поклонников этого вида спорта.

Расстроенные серебром Дины Авериной болельщики обвинили победившую израильтянку Линой Ашрам в нечестной борьбе и призвали ее в социальных сетях вернуть «украденное» золото.

Однако на защиту 22-летней новоиспеченной чемпионки Игр встала украинская судья международной категории Лидия Виноградная, чью экспертизу на своей странице в Facebook опубликовала бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова.

«Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.

А эта разница произошла в том, что раньше Линой крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 балла за него, А здесь — в булавах хороший ракурс был — было видно, насколько четко она скрутила на полупальце четыре оборота, и сразу получила целый балл. Сразу ее оценку на 0,4 в каждом виде выросла.

Если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 (ей засчитали все, что она сделала), то Линой получила 5,5. Сразу 0,7 только в булавах», — сказала Виноградная.

Она подчеркнула, что «дело не в исполнении, не в работе с предметом, не в артистизме и даже не в потере» — только в сложности.

«За потерю ей сняли, и разница в исполнении — больше балла», — добавила судья.

Свою позицию по вопросу судейства высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, не согласившись с выводами профессионального арбитра.

«Мы сидели и обсуждали с главой федерации художественной гимнастики в Белоруссии, у меня есть знакомые мастера спорта международного класса. Мы об этом говорили, видели множество повторов.

Скажу так — этих судей нужно гнать в шею. Просто взять их, поднять и близко к художественной гимнастике не подпускать.

Винер-Усманова абсолютно права — это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу.

В России до сих пор не могут смириться с тем, что золото Олимпийских игр в художественной гимнастике принадлежит теперь зарубежным спортсменкам. Так, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Игоря приняла участие в флешмобе, выразив поддержку завоевавшей серебро Дине Авериной хэштегом #динанашезолото.

А заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает эпизод с победой Линой Ашрам самым большим разочарованием от всей Олимпиады.

«Самым большим впечатлением от прошедшей Олимпиады, безусловно, являются соревнования по художественной гимнастике, когда у нас по сути отобрали золотые медали.

Вместо того, чтобы остались в памяти великолепные выступления наших пловцов, где мы 25 лет ничего не выигрывали, стрелков и других спортсменов, запомнится судейский произвол в художественной гимнастике.

Я считаю, что на этих Олимпийских играх произошла большая несправедливость. Послевкусие от этих Игр горькое», — сказала Тарасова.

Сама 22-летняя Дина Аверина в интервью агентству ТАСС выразила благодарность президенту Федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой за поддержку после выступления на Олимпиаде.

«Ирина Александровна сравнила произошедшее с тем, как на Играх в Афинах засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на теплые слова поддержки», — заявила гимнастка.

К сожалению, с большой долей вероятности ни Дина, ни Арина не получат возможности побороться за золото Игр в Париже. Конкуренция в сборной России насколько велика, что даже считающейся на данный момент самой перспективной российской гимнастке Лале Крамаренко не гарантирована путевка во Францию.