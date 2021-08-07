За кого болеть на Играх, последний день: гандболистки, гимнастки и велотрек

Российские спортсменки поборются за золото в групповых соревнованиях в художественной гимнастике, Мария Новолодская в женском омниуме и Денис Дмитриев в мужском кейрине имеют шансы на медали в велотреке, а гандболистки сразятся в финале с француженками. «Газета.Ru» рассказывает за кого болеть в последний день Олимпиады в Токио.

Гандбол

Последний день Олимпийских игр по традиции дарит медальные поединки в женском гандболе. И, как и пять лет назад в Рио-де-Жанейро, это событие очень важно для нас, ведь играть за золото будет сборная России!

Путь нашей сборной очень похож на тот, что был на предыдущей Олимпиаде. По крайней мере, начиная с плей-офф. Тогда, выйдя с первого места после пяти побед, в четвертьфинале россиянки разбили Анголу. В этот раз выход был со второй позиции, но все равно против андердога, в роли которого на этот раз выступила Черногория.

Тогда в полуфинале россиянки остановили великих норвежек в валидольнейшем сражении в овертайме (38:37). Теперь скандинавская сборная очень хотела взять реванш на той же стадии, но снова уступила в один мяч, пусть и в основное время (29:28).

И вот опять финал против Франции. В Рио россиянок после виктории над норвежками было уже не остановить — 22:19.

В Токио команды уже встречались на групповой стадии. Для России это был фактически матч жизни и смерти: наша команда начала с ничьей против Бразилии (24:24), а затем потерпела унизительное поражение от Швеции (24:36).

В игре с Францией подопечные Алексея Алексеева ушли в отрыв, но разбазарили преимущество и даже отпустили соперника вперед по ходу второго тайма, но смогли вернуться (28:27). Эта победа стала второй подряд после успеха против венгерок.

Но именно в матче с «трехцветными» началось настоящее победное шествие нашей сборной в финал. Теперь до золота остается один шаг, и его надо сделать. Все начнется в 9.00 по московскому времени.

Художественная гимнастика

Еще раньше начнутся финальные групповые соревнования по художественной гимнастике. Сборная России летела в Токио за двумя золотыми наградами в этом виде, но в личном первенстве проиграла впервые с Атланты-1996.

Победа уронившей ленту израильтянки Линой Ашрам над выступившей безошибочно Диной Авериной получилась максимально скандальной. Арбитры, как кажется (в том числе и специалистам) занижали оценки российским гимнасткам, сестрам Авериным, и завышали конкуренткам.

Последнее выступление закрывавшей соревнования Дины оценивали на протяжении пяти минут, и по итогу она проиграла жалкие 0,15 балла...

К чему это все? В группе у нашей сборной тоже проблемы. Причем безо всякого судейского вмешательства. В личных соревнованиях сестры Аверины лидировали после квалификации достаточно уверенно.

А вот Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко уже в квалификации проиграли сборной Болгарии около трех баллов (очень много). Причем уступили они и в упражнениях с пятью мячами, и с тремя обручами и двумя парами булав.

Из хорошего: в финале, который стартует в 5.00 мск, борьба пойдет с нуля, и у наших девушек будет возможность реабилитироваться. Кроме того, они будут выступать последними и в первой, и во второй ротации, а значит, будут знать оценки кокуренток. Остается только переживать.

Велотрек

Еще есть шанс на медали у России в велотреке, где будет разыграно три комплекта наград. Правда, в женском спринте россиянки до полуфинальной стадии не добрались, так что здесь ждать нечего.

Зато в омниуме — велотрековом многоборье — выступит наша надежда Мария Новолодская.

Молодая спортсменка является чемпионкой Европы 2020 года в категории U-23, а также бронзовым призером взрослого ЧЕ того же года.

В омниуме гонки пройдут в 4.00 мск, в 4.45, в 5.26, а также 6.25, когда в гонке на очки спортсменки разыграют медали.

Кроме того, до четвертьфинала в кейрине добрался Денис Дмитриев. 35-летний российский гонщик уже занял в Токио четвертое место в спринте и очень постарается все же завоевать олимпийскую медаль.

Его четвертьфинальный заезд состоится в 4.34 по московскому времени, и там нужно пробиться в четверку из шести участников. После этого полуфиналы пройдут примерно через полчаса, и там уже надо быть в топ-3.

Ну а ровно в шесть утра по Москве мужчины разыграют медали в финальной гонке в кейрине.