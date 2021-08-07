«Россию наказывают за допинговое прошлое»: почему Аверина не стала чемпионкой

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. При этом взявшая золото израильтянка Линой Ашрам допустила грубую ошибку в заключительном упражнении и все равно стала первой. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» возложил вину за этот инцидент на Виталия Мутко и обвинил ОКР в трусости и бездействии.

С чего все началось

Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье с общим результатом 107,650 балла. Она совсем немного уступила Линой Ашрам, чья итоговая оценка составила 107,800 балла. Однако Ашрам уронила ленту в заключительном упражнении — подобная ошибка неизбежно ведет к снижению оценки. И тем не менее Ашрам дали первое место.

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку — это позор. Кроме этого, на всех упражнениях наши гимнастки получали около балла меньше за трудность, чем вчера в квалификации.

Технический комитет должен был сказать свое резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери — можно было бы что-то вякать, но это потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства. В художественной гимнастике должны превалировать красота, искусство, но все превратилось в кошмар и полное отсутствие художественной гимнастики.

Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии Олимпийского комитета», — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в интервью »Чемпионату».

Пример Немова

Неслучайно Винер-Усманова вспомнила Алексея Немова. Наш прославленный спортсмен пострадал на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда судьи явно занизили ему оценку. И это при том, что Немов, несмотря на травму, полученную перед Играми, исполнил свою программу, насыщенную сложнейшими элементами, идеально.

Трибуны пришли в негодование — почти 10 минут они аплодировали россиянину. И впервые за всю историю Олимпийских игр судьи изменили оценку — впрочем, она все равно не принесла Алексею золота. Сам же Немов все это время успокаивал зрителей. Как знать, возможно, если бы в Токио болельщики были на трибунах, ситуация так же могла бы измениться.

«Это наше допинговое прошлое, куда делся Мутко?»

Эмоционально на оценку Авериной отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он считает, что такое отношение судей является прямым следствием растянувшихся на несколько лет допинговых скандалов, в которых, по мнению Тихонова, виноват экс-глава Минспорта Виталий Мутко.

«Думаю, что нас стараются наказать. Полагаю, это так. Я это предсказывал, это следствие прошлого — сочинская Олимпиада, множество допинговых историй. Куда Мутко делся? Я же ему говорил, другим министрам: уделите внимание допингу, мы на грани страшного скандала! Какая реакция? Ноль!

Вот сейчас это следствие всего. Американцы кричали, что Россию вообще стоит отстранить от Токио из-за допинга — а реакции никакой», — заявил Тихонов.

Прославленный атлет предположил что в такой ситуации, если уж так важно было дать золото Ашрам, можно было вручить две золотые медали. Тихонов был шокирован тем, что гимнастка, уронившая ленту, завоевала первое место.

«В конце концов, можно было дать две золотые медали. Отставание 0,15. Спортсменка роняет ленту и становится олимпийской чемпионкой — ну не может такого быть! Плохо мы за себя стоим», — констатировал Александр Тихонов.

«МОК дискредитирует себя, Поздняков и Бах — трусы»

Легендарный биатлонист также припомнил историю Алексея Немова. Тихонов убежден, что такие инциденты дискредитируют Международный олимпийский комитет (МОК). Он предложил пожизненно отстранить судей, оценивавших выступление Авериной, а также обеспечить им видеопомощь, чтобы прозрачность вынесения решений не вызывала сомнений.

«Я своими глазами видел, когда 12 минут аплодировали Алексею Немову, теперь — Авериной. Я созванивался со своими друзьями, компетентными в художественной гимнастике.

Вопиющее безобразие и бесконтрольность со стороны МОК! Это страшно. Вот в фигурном катании сделали просмотр на экране для судей, и после этого они дают окончательные оценки. Почему это не сделано в художественной гимнастике? Этим самым МОК дискредитирует себя.

Есть дисциплинарная комиссия, которая могла бы все просмотреть и навсегда исключить из судейства этих персонажей, чтобы впредь такого не повторялось. Там, где судят люди, не может быть объективности. Но когда возмущен весь спортивный мир, это безнаказанно не проходит», — обратил внимание Тихонов.

Он раскритиковал руководство МОК и Олимпийского комитета России (ОКР). По мнению Тихонова, глава ОКР Станислав Поздняков должен быть более активен в вопросах защиты интересов российских спортсменов.

«Почему зубы не показывает наш Станислав Поздняков, президент ОКР? Вместо крови адреналин! Вы же с Томасом Бахом занимались одним спортом, фехтованием — так сядьте, договоритесь. Трусы, я прямо скажу! А сейчас уповают на то, что у нас много медалей. Так это вопреки всей организации Олимпийских игр», — заключил Тихонов.

«Мы все время под прицелом»

В интервью «Газете.Ru» Алексей Немов не исключил преднамеренной судейской ошибки в отношении Дины Авериной. Он констатировал, что к российским спортсменам уже очень давно приковано особое внимание.

«Естественно, я, как и все российские болельщики, на стороне Дины. На мой взгляд, она сделала все, что нужно было, идеально. А почему такие низкие оценки, надо к судейской бригаде предъявлять вопросы. Я очень сожалению, что у нас происходят проблемы с судейством, это очень нехорошо.

К нам и в советское время было очень повышенное внимание. И в этой ситуации все возможно. Но я бы не стал этому придавать такое значение, потому что все-таки это спорт. Опять же, надо посмотреть на судейскую бригаду — кто судил и по каким причинам они поставили Дине такую оценку. Я бы перевел разговор в эту плоскость. А то, что мы постоянно под прицелом, — это факт. Здесь нам ничего не остается, как только быть быстрее, выше и сильнее», — считает Алексей Немов.

«Дина на самом деле была лучше»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина предпочла воздержаться от обсуждения судейства. Вместе с тем, она подчеркнула, что Аверина, по ее мнению, действительно была лучше израильской спортсменки. Мустафина призналась, что не понимает, как золото может взять девушка, допустившая такую ошибку.

«Засудили Дину или не засудили, я не берусь говорить. Да, мне показалось очевидным, что ей ставили низкие оценки. Но я не знаю всех правил — не люблю говорить о том, чего не знаю. Мне показалось, что Дина на самом деле была лучше.

Линой Ашрам, как минимум, потеряла ленту. Человек, который выиграл с потерей… Мне кажется, Дина должна была победить», — считает Мустафина.

ОКР не оставит инцидент без внимания

Едва ли Поздняков успел ознакомиться со мнением Тихонова. Тем не менее, уже после того, как знаменитый биатлонист высказался, последовала официальная реакция президента ОКР. Станислав Поздняков пообещал, что ситуация вокруг Дины Авериной получит продолжение, и российская сторона будет добиваться объективности в этом вопросе.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов.

Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.