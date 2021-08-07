Израильская гимнастка, победившая на Олимпиаде, осталась довольна судейством

Израильская гимнастка Линой Ашрам, победившая в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде, высказалась о судействе, передает Sport24.

«Думаю, что судейство сегодня было отличным. Лично у меня никаких вопросов к оценкам нет. И своими выступлениями я довольна, больше всего — мячом», — сказала Ашрам.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.