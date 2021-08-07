Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тихонов: Аверину засудили из-за допингового прошлого России, куда делся Мутко? 16:10
Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде 16:00
Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России 15:59
Врач поделилась способами похудения без физической нагрузки 15:55
Россия уступила Франции в первом сете финала волейбольного турнира 15:52
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1500 человек 15:42
В Госдуме предложили раздать российские паспорта всем желающим на Украине 15:41
Тихонов призвал отстранить судей за оценку Дине Авериной и назвал трусами глав МОК и... 15:40
Глава Федерации профсоюзов заявил, что идею увеличить рабочую неделю продвигают «жлобы» 15:36
Синхронистка Ищенко о победе россиянок: это космос, фантастический и недосягаемый 15:30
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Израильская гимнастка, победившая на Олимпиаде, осталась довольна судейством

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС

Израильская гимнастка Линой Ашрам, победившая в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде, высказалась о судействе, передает Sport24.

«Думаю, что судейство сегодня было отличным. Лично у меня никаких вопросов к оценкам нет. И своими выступлениями я довольна, больше всего — мячом», — сказала Ашрам.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Судьи — твари, устроили беспредел»: Россия проиграла золото в гимнастике впервые с 1996 года
Сестры Аверины заняли второе и четвертое места в индивидуальном многоборье Олимпиады
Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX
Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship
«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта
Адвокат рассказала последние подробности дела о расчленении Энди Картрайта
Глава Федерации профсоюзов заявил, что идею увеличить рабочую неделю продвигают «жлобы»
Тихонов призвал отстранить судей за оценку Дине Авериной и назвал трусами глав МОК и ОКР
Летучая мышь пролетела более 2000 км от Лондона до России и погибла от лап кошки
Британский пенсионер увидел Лох-Несское чудовище и нарисовал его
Новости и материалы
Тихонов: Аверину засудили из-за допингового прошлого России, куда делся Мутко?
Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде
Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России
Врач поделилась способами похудения без физической нагрузки
Россия уступила Франции в первом сете финала волейбольного турнира
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1500 человек
В Госдуме предложили раздать российские паспорта всем желающим на Украине
Синхронистка Ищенко о победе россиянок: это космос, фантастический и недосягаемый
Дина Аверина думала о протесте после скандального судейства на Олимпиаде
На Москву надвигаются грозовые ливни
Уильям и Кейт поделились новой фотографией принцессы Шарлотты
Немов не исключил, что судьи намеренно занизили оценку Дине Авериной
Российский борец Садулаев выиграл золото Олимпиады
Отец Бритни Спирс хотел снова отправить звезду в психиатрическую больницу
Бари Алибасов рассказал, чем занималась Бузова на заре своей карьеры
Российские синхронистки выиграли Олимпиаду в соревнованиях групп
У Великобритании был действенный план борьбы с пандемией, но им не воспользовались
Мустафина: не берусь говорить о судействе, но Аверина была лучше Ашрам
Все новости
От паразитов и COVID-19: найдено лекарство от коронавируса
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Финал мечты: Испания отыгралась у Бразилии в матче за золото Игр. LIVE
Токио-2020. Футбол. Финал. Бразилия – Испания. Онлайн
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн
В CloudPayments рассказали, кому и сколько россияне оставляют чаевых
Вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса
Стало известно, как один человек заразил полторы тысячи россиян
«Небольшой кусочек». В Киеве снова говорят о распаде Украины
На Украине допустили, что страну вскоре разделят на части
«Целлюлит отличается от жира»: как побороть главную проблему женщин
Врачи развеяли главные мифы о целлюлите
Когда и почему могут подешеветь авиабилеты
Глава Эмирейтс в России и СНГ сообщил, что отрасль восстанавливается медленнее прогнозов
«Один и тот же пароль годами»: рабочие аккаунты россиян оказались под угрозой
25% россиян признались, что годами не меняли пароль от рабочего компьютера
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
70 лет Toyota Land Cruiser: история в фотографиях
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях