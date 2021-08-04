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Олимпиада 2020

За кого болеть на Играх, день 13-й: боксерская битва с США и попытка побить рекорды Исинбаевой

Россия сразится с Бразилией за выход в финал олимпийского турнира по волейболу

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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

Global Look Press
Мужская сборная России по волейболу поборется за выход в финал с олимпийскими чемпионами из Бразилии, женская команда по водному поло постарается совершить чудо и выбить в полуфинале мощную сборную США, российский боксер Альберт Батыргазиев сразится за золото Олимпиады с американцем, борец Завур Угуев сойдется в поединке за золото с полуфиналистом чемпионата мира, а Анжелика Сидорова постарается побить рекорды Елены Исинбаевой и завоевать медаль в прыжках с шестом. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть в 13-й день Олимпийских игр в Токио.

Борьба в медальном зачете

4 августа Россия завоевала только одну медаль — золото синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, которое стало для страны 14-м на Играх в Токио. По этой причине отечественная сборная откатилась на шестое место в медальном зачете: теперь ее обгоняют Австралия и Великобритания (по 15 золотых), а также Япония (21), США (25) и Китай (32).

Остается надеяться, что в 13-й день Олимпиады россияне смогут завоевать пару золотых медалей и исправить эту ситуацию.

1
Китай
70
32
22
16
2
США
79
25
31
23
3
Япония
40
21
7
12
4
Великобритания
48
15
18
15
5
Австралия
36
15
4
17
6
Россия
53
14
21
18
7
Германия
32
8
8
16
8
Франция
25
6
10
9
9
Италия
30
6
9
15
10
Нидерланды
23
6
8
9

Волейбол

Одно из важнейших событий дня: мужская сборная России по волейболу сыграет с бразильцами в полуфинале олимпийского турнира. Эту встречу можно назвать скрытым финалом.

Бразильцы являются олимпийскими чемпионами Рио-2016 и самой сильной сборной планеты, согласно рейтингу Международной федерации волейбола. Кстати, на прошлой Олимпиаде именно они выбили Россию на стадии полуфинала — тревожное дежавю.

Однако на Играх в Токио сборные встречались между собой на групповом этапе, и россияне уничтожили титулованных соперников со счетом 3-0 по сетам (25:22, 25:20, 25:20). Остается надеяться, что подопечные Туомаса Саммельвуо повторят это чудо и выйдут в финал Токио-2020, где пойдет борьба за золотые медали.

Матч Россия — Бразилия стартует в 07.00 мск.

Водное поло

Еще один матч не на жизнь, а на смерть состоится в полуфинале Олимпийских игр по водному поло: женская сборная России встретится с принципиальными соперницами из США, которые являются сильнейшей командой мира.

На групповом этапе Токио-2020 отечественная сборная уже билась с американками, но тогда это закончилось поражением с унизительным счетом 5:18.

Удастся ли россиянкам совершить невозможное и обыграть явного фаворита всего турнира в полуфинале? Будем смотреть и верить в это. В конце концов, наши девушки уже выбили на стадии 1/4 финала мощную Австралию, где водное поло — национальный вид спорта.

Австралийки были уверены в своей победе, и, по подозрениям российских тренеров, специально проиграли в последнем матче группового этапа слабой Испании, чтобы попасть в плей-офф на Россию. Но не тут-то было: отечественная дружина одолела соперниц со счетом 9:8 и прошла в полуфинал.

В микст-зоне австралийки рыдали навзрыд. Возможно, то же самое скоро ждет и американок.

«Нас считали слабее и специально выбрали в соперники? Откровенно говоря, если отталкиваться от нашей игры на групповом этапе, то все логично. Любой мог подумать, что мы не особо готовы. Но... извините-подвиньтесь.

Вы знаете, из какой мы страны. Из той самой, где женщины коней на скаку останавливают», — заявила капитан сборной России Екатерина Прокофьева в интервью «СЭ».

Полуфинальный матч Россия — США стартует в 09.30 мск.

Пляжный волейбол

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые стали чемпионами мира в Гамбурге-2019, в двух сетах обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера (21:16, 21:19) и вышли в полуфинал олимпийского турнира.

Теперь наших спортсменов ждет серьезное испытание — сильный дуэт из Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиян. Но побеждать их можно и нужно. В таком случае россияне пробьются в финал и смогут побороться за первое олимпийское золото в своей карьере.

Начало матча 1/2 финала — в 16.00 мск.

Бокс

Россиянин Альберт Батыргазиев сразится за золото Олимпиады в категории до 57 кг с американцем Дьюком Рэгеном, который выиграл уже четыре боя на профессиональном уровне.

Сам Батыргазиев с трудом пробился в финал, одолев кубинца Ласаро Альвареса только раздельным решением судей со счетом 3-2. Но понять эти сложности можно: Альварес является трехкратным чемпионом мира.

«Бой получился для меня очень тяжелым, — цитирует спортсмена Федерация бокса России. — При этом мы ожидали, что соперник будет действовать именно с опущенными руками для того, чтобы меня провоцировать. И сейчас тренеры напоминали мне после каждого раунда об этом.

Я рад оказаться в финале, но моя задача — золото Олимпийских игр. Что касается момента с вынесением судейского решения, то я ни о чем не думал и не загадывал. Судьи выполняют свою работу, и сейчас была поднята моя рука. Если бы этого не произошло, я бы признал свое поражение».

Поединок Батыргазиева и американца Рэгена за золотую медаль Токио начнется в 09.35 мск.

Борьба

Также золото Олимпиады России может принести борец вольным стилем Завур Угуев, выступающий в категории до 57 кг. В финале он встретится с индийцем Кумаром Рави.

Россиянин выиграл два последних чемпионата мира — в Будапеште-2018 и Нур-Султане-2019 — и в Токио явно намеревается продолжить свою победную полосу. Что касается индийца, то он уступает Угуеву в мастерстве и уже проигрывал ему в важных поединках — например, в полуфинале ЧМ-2019. Теперь Угуеву нужно лишь доказать свой класс на Олимпиаде.

Поединок начнется в 13.30 мск.

Легкая атлетика

Россиянин Василий Мизинов поборется за золото в спортивной ходьбе на 20 км. В этой дисциплине он уже становился серебряным призером чемпионата мира — 2019 и бронзовым — на Евро-2018. Попадать в тройку на Играх нужно обязательно. Соревнования начнутся в 10.30 мск.

Анжелика Сидорова поборется за медаль в прыжках с шестом. Чемпионка мира 2019 года является одной из фавориток соревнований, который стартуют в 13.00 мск.

Кстати, оба рекорда в прыжках с шестом принадлежат сейчас российской спортсменке Елене Исинбаевой: и олимпийский (5,05 м), и мировой (5,06 м). Так что Сидоровой есть на кого равняться.

И, наконец, в 03.00 мск Илья Шкуренев продолжит свое выступление в десятиборье. Россиянин примет участие в пяти оставшихся видах из десяти в течение дня — его ждет бег на 110 м с барьерами и по два разных вида метания диска и метания копья. Будем надеяться, что призер чемпионатов Европы

После пяти видов Шкуренев идет на 11-м месте, но все еще можно поправить.

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