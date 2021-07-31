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Gazeta.Ru
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Олимпиада 2020

Рапиристы — в финале! Россия сразится за золото Игр с Францией. LIVE

Мужская сборная России по фехтованию гарантировала серебро. ОНЛАЙН

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В девятый день Олимпийских игр будут разыграны 29 комплектов наград в 12 видах спорта. Первую награду принес боксер Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Рапиристы гарантировали себе медали, выйдя в финал турнира по рапире, где нашим парням будут противостоять французы. Также Россия претендует на медали в финалах по спортивной гимнастике на отдельных снарядах, где будут участвовать Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, в финале мужского тенниса, где Карен Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым, в финале микста, в котором встретятся две российские пары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.
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09:34

О допинге в российском спорте высказались в британском парламенте. Член консервативной партии Великобритании Тобиас Эллвуд недоволен тем, что России разрешили выступить на Олимпиаде. «Если вы собираетесь наказать страну за нарушение правил, то вся страна должна это почувствовать, поэтому нужно увидеть, чтобы наказание сработало. То, что cейчас происходит в Токио, — это то, что Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме», — приводит слова Эллвуда The Telegraph.

09:07

Французский боксер Мурад Алиев около часа просидел у ринга в знак протеста против решения судей, которые дисквалифицировали его во втором раунде четвертьфинального боя в весе свыше 91 кг.

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Французский боксер Мурад Алиев

Французский боксер Мурад Алиев

РИА Новости
08:58

Российские волейболисты взяли первый сет матча против команды Туниса — 25:20.

08:51

В финале российские рапиристы встретятся со сборной Франции. Сражение начнется в 13.30 мск.

08:50

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал олимпийского турнира. В полуфинале россияне обыграли сборную США со счетом 45:41

08:30

На Олимпийском стадионе в Токио продолжаются соревнования по легкой атлетике. Представительница Китая Лицзяо Гун завоевала золото в толкании ядра. Серебряным призером стала американка Рейвен Сондерс. Бронза досталась новозеландке Валери Адамс. Легкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Толкание ядра 1. Лицзяо Гун (Китай) — 20,58. 2. Рейвен Сондерс (США) — 19,79. 3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.

08:18

После комбинированной эстафеты 4х100 м российский пловец Евгений Рылов обратился к подписчикам. «Это была хорошая гонка! Парни, спасибо! Я рад быть частью команды. Не получилось проплыть так хорошо, как я хотел, но я старался. Спасибо большое всем за поддержку, это важно. Впереди еще много всего интересного!» — написал Рылов. Напомним, что сборная России по итогам заплыва заняла четвертое место.

08:00

А через 20 минут наша волейбольная дружина выйдет на площадку, чтобы сразиться со сборной Туниса! От исхода этой встречи зависит итоговое место нашей сборной в группе.

Выйти в 1/4 финала с первого места: Россия бьется с Тунисом на Играх. LIVE
В своем пятом матче на Олимпийских играх в Токио мужская волейбольная сборная России играет...
01 августа 09:50
07:45

Дарья Клишина поедет в больницу после проверки на допинг. «В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — говорится в заявлении.

Россиянка не смогла пробиться в финал соревнований.

В первых двух попытках россиянка совершила заступ. В третьей попытке Клишина прервала разбег из-за травмы ноги.

07:35

Боксер Хатаев заявил, что не считает себя проигравшим в полуфинале олимпийского турнира до 81 кг. «Я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал.

Третье место — хороший результат. Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном», — заявил атлет.

07:25

В борцовском турнире российская команда терпит поражения. Из борьбы за медали выбыла Наталья Воробьева, досрочно уступившая представительнице Киргизии на стадии 1/4 финала. А Сергей Семенов не справился с Якобу Каджая — со счетом 3:1 победил грузин.

07:15

Есть первая медаль дня! Ее завоевывает боксер Имам Хатаев. Россиянин проиграл в полуфинальном поединке в весовой категории до 81 кг британцу Бенджамину Уиттакеру.

07:00

Покидает Олимпиаду борец Сергей Емелин. Наш атлет в четвертьфинале уступил кубинцу Альберто Орта Санчезу с минимальным счетом 3:4.

06:50

Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях!

Об этом сообщает USA Today. Напомним, что до этого американка отказалась от участия в финалах соревнований по брусьям и опорному прыжку, так и не сумев справиться с последствиями психологической травмы, из-за которой она досрочно завершила выступление в командном многоборье после первого снаряда.

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Американская гимнастка Симона Байлз

Американская гимнастка Симона Байлз

Reuters
06:35

Своими эмоциями после комбинированной эстафеты по плаванию поделилась Евгения Чикунова.

«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Еще хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашел время написать теплые слова. Это очень важно для меня», — цитирует спортсменку пресс-служба ОКР.

06:25

Борец Сергей Емелин обеспечил себе место в четвертьфинале олимпийского турнира. Россиянин оказался сильнее представителя Египта Махмуда Хайтема — 7:6.

06:15

Мужская сборная по фехтованию на рапире уверенно прошла в полуфинал, где встретится с американцами. На стадии 1/4 финала наши рапиристы сломили сопротивление команды Гонконга — 45:39.

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Reuters
06:00

Мужская сборная России проиграла 0,05 секунды в борьбе за бронзу в комбинированной эстафете! Какая досада! Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место. Победу же с мировым рекордом одержала команда США.

05:50

Наталья Воробьева в 1/8 финала соревнований по вольной борьбе сломила сопротивление египтянки Самар Хамзу. Отличное начало турнира!

05:35

Дарья Клишина покинула стадион на инвалидной коляске. Российская легкоатлетка, не сумевшая квалифицироваться в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину, смогла покинуть арену лишь с помощью медицинских работников, сообщает РИА «Новости».

05:25

Женская эстафета 4х100 метров не принесла медалей в копилку сборной России. Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова по итогам заплыва заняли седьмое место.

05:15

В ВМХ-фристайле мы тоже без наград. В соревнованиях среди женщин Елизавета Посадская заняла девятое место.

05:05

К сожалению, Россия осталась без медалей по итогам заплыва на полтора километра вольным стилем. Кирилл Мартынычев приплыл к финишу лишь шестым.

04:55

Очередной мировой рекорд установлен в олимпийском бассейне! Американец Кейлеб Дрессел выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем за 21,07 секунды! Фантастика!

04:45

Дарья Клишина не смогла отобраться в финал соревнований по прыжкам в длину.

В квалификации россиянка сначала дважды заступила за линию, а в третьей попытке получила травму. Желаем здоровья Дарье!

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Российские спортсмены будут «бедными родственниками» на чемпионате мира в Лондоне

Российские спортсмены будут «бедными родственниками» на чемпионате мира в Лондоне

РИА Новости
04:35

Совсем скоро начнутся медальные заплывы в олимпийском бассейне. А пока мы предлагаем ознакомиться с мнением главы Global Athlete Роба Келера, который недоволен участием российских атлетов на Играх в Токио. «Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими ее соблюдение», — приводит слова Келера Daily Express.

04:25

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет и мировых лидеров по борьбе с допингом. «Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — цитирует чиновника Yahoo! Sport.

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Допинг

Допинг

РИА Новости
04:15

Юлия Ефимова не поможет сборной России в комбинированной эстафете! Россиянка, участвовавшая в квалификационном заплыве, будет наблюдать за финалом на дистанции 4х100 метров с трибуны. Нашу сборную представят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.

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Юлия Ефимова после полуфинального заплыва на 100 метров брассом среди женщин на XXXII Олимпийских играх, 2021 год

Юлия Ефимова после полуфинального заплыва на 100 метров брассом среди женщин на XXXII Олимпийских играх, 2021 год

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
04:05

Сегодня будут разыграны 29 комплектов наград в 12 видах спорта:

1) плавание;

2) спортивная гимнастика;

3) фехтование;

4) теннис;

5) легкая атлетика;

6) бокс;

7) прыжки в воду;

8) велоспорт;

9) бадминтон;

10) гольф;

11) парусный спорт;

12) тяжелая атлетика.

04:00

Приветствуем вас, уважаемые читатели «Газеты.Ru», болельщики сборной России! На Играх стартовал девятый соревновательный день, и в этом материале вы сможете быстро и удобно ознакомиться с теми видами спорта, за которыми надо сегодня следить, а также узнаете, во сколько состоятся финалы, в которых россияне поборются за медали.

За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике
Карен Хачанов сыграет в финале теннисного турнира Олимпиады в Токио против немца Александра Зверева...
31 июля 22:23
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