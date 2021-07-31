Рапиристы — в финале! Россия сразится за золото Игр с Францией. LIVE

Дарья Клишина поедет в больницу после проверки на допинг.

07:45

Дарья Клишина поедет в больницу после проверки на допинг. «В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — говорится в заявлении.

Россиянка не смогла пробиться в финал соревнований.

В первых двух попытках россиянка совершила заступ. В третьей попытке Клишина прервала разбег из-за травмы ноги.