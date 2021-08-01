Выйти в 1/4 финала с первого места: Россия бьется с Тунисом на Играх. LIVE

22:16, судья последовательно фиксирует касание сетки. Главный тренер сборной России призывает... 09:51 22:16, судья последовательно фиксирует касание сетки. Главный тренер сборной России призывает Дмитрия Волкова не спорить с рефери.

Потеряли концентрацию россияне, давая возможность отыграться своим соперникам. 21:15, мы впереди. 09:50 Потеряли концентрацию россияне, давая возможность отыграться своим соперникам. 21:15, мы впереди.

Не очень удобную передачу принял Виктор Полетаев и попадает своим могучим ударом в трос —... 09:49 Не очень удобную передачу принял Виктор Полетаев и попадает своим могучим ударом в трос — 21:13.

Ошибку на передаче свистнули связующему сборной Туниса — 20:11. 09:47 Ошибку на передаче свистнули связующему сборной Туниса — 20:11.

Бен Тара ошибается на подаче, заряжая мяч в сетку — 18:11. 09:46 Бен Тара ошибается на подаче, заряжая мяч в сетку — 18:11.

Нашли свою игру подопечные Саммелвуо — 17:10. 09:45 Нашли свою игру подопечные Саммелвуо — 17:10.

Все увеличивается и увеличивается отрыв сборной России — 16:9. 09:43 Все увеличивается и увеличивается отрыв сборной России — 16:9.

Маловато первого темпа у нас, 14:8 в пользу сборной России. 09:41 Маловато первого темпа у нас, 14:8 в пользу сборной России.

От рук блокирующего сборной России мяч улетел за пределы площадки — 13:7. 09:40 От рук блокирующего сборной России мяч улетел за пределы площадки — 13:7.

Еще один обмен атаками у нас случился с Тунисом — 12:5. 09:39 Еще один обмен атаками у нас случился с Тунисом — 12:5.

Кобзарь рискнул приложиться по мячу и нашел свободную зону в оборонительных редутах... 09:38 Кобзарь рискнул приложиться по мячу и нашел свободную зону в оборонительных редутах оппонентов — 11:4!

Клюка вбил мяч гвоздем просто — 10:4! 09:37 Клюка вбил мяч гвоздем просто — 10:4!

8:3, мы лидируем очень спокойно и уверенно, но нельзя забывать про большое число допущенных... 09:36 8:3, мы лидируем очень спокойно и уверенно, но нельзя забывать про большое число допущенных ошибок — их у россиян аж 12.

Бен Тара забивает из четвертой зоны. 6:2, впереди Россия. 09:34 Бен Тара забивает из четвертой зоны. 6:2, впереди Россия.

Дмитрий Волков опередил блок тунисцев и сделал счет 5:1 в нашу пользу! 09:32 Дмитрий Волков опередил блок тунисцев и сделал счет 5:1 в нашу пользу!

Михайлов набирает очередное очко, доводя свой процент успешных атак до 70%! Браво, Максим! 09:31 Михайлов набирает очередное очко, доводя свой процент успешных атак до 70%! Браво, Максим!

Стартует третий игровой отрезок! 09:29 Стартует третий игровой отрезок! Максим Михайлов приносит первое очко нашей команде!

Второй сет выигрывает сборная России! 09:25 Второй сет выигрывает сборная России! Ошибка на подаче игрока тунисской команды делает счет 25:22.

Ну как же так! Три подряд очка упускает сборная России! Счет 24:22, берет главный тренер нашей... 09:24 Ну как же так! Три подряд очка упускает сборная России! Счет 24:22, берет главный тренер нашей команды небольшую паузу, чтобы успокоить своих ребят.

Пять сет-пойнтов у сборной России — 24:19. 09:23 Пять сет-пойнтов у сборной России — 24:19.

22:18 к этому моменту счет в пользу нашей сборной. Решающий момент партии! 09:22 22:18 к этому моменту счет в пользу нашей сборной. Решающий момент партии!

Прием у Туниса выше, чем у России — 54% на 42%. 09:21 Прием у Туниса выше, чем у России — 54% на 42%.

Запасные сборной России не только разминаются, но и активно поддерживают своих партнеров... 09:19 Запасные сборной России не только разминаются, но и активно поддерживают своих партнеров по команде. Камера не раз выхватывает аплодирующих за пределами площадки волейболистов.

20:15 — Дмитрий Волков ставит сумасшедший блок, перенося руки на чужую половину поля! 09:18 20:15 — Дмитрий Волков ставит сумасшедший блок, перенося руки на чужую половину поля!

Чуть-чуть сокращают отставание африканцы — 18:14. Забуксовала немного российская дружина. 09:16 Чуть-чуть сокращают отставание африканцы — 18:14. Забуксовала немного российская дружина.

Берет тайм-аут при счете 17:11 сборная Туниса. Нашим волейболистам нельзя расслабляться —... 09:14 Берет тайм-аут при счете 17:11 сборная Туниса. Нашим волейболистам нельзя расслабляться — шесть очков по ходу сета отыграть можно.

Не бросает играть Тунис, еще ничего не потеряно для них в этом сете! 15:11. 09:13 Не бросает играть Тунис, еще ничего не потеряно для них в этом сете! 15:11.

И еще две подряд классные атаки проводят подопечные Туомаса Саммелвуо. 15:9! 09:11 И еще две подряд классные атаки проводят подопечные Туомаса Саммелвуо. 15:9!

13:9, продолжается упорная игра от африканской сборной. Не так-то и просто россиянам с ними... 09:09 13:9, продолжается упорная игра от африканской сборной. Не так-то и просто россиянам с ними бороться.

Хороший темп набрали наши парни, 11:7. 09:07 Хороший темп набрали наши парни, 11:7.

Волков набирает свое второе очко в этой игре, делая счет 9:7. 09:05 Волков набирает свое второе очко в этой игре, делая счет 9:7.

Маоло завершил атаку, которую сам же и начал. 7:7, равная борьба во втором сете. 09:04 Маоло завершил атаку, которую сам же и начал. 7:7, равная борьба во втором сете.

Много ошибок на подаче у сборной Туниса. 6:5, мы ведем. 09:02 Много ошибок на подаче у сборной Туниса. 6:5, мы ведем.

Первым темпом очень красиво атаковал Ахмед Хади — 4:4! 09:00 Первым темпом очень красиво атаковал Ахмед Хади — 4:4!

Еще один обмен успешными атаками — 4:2. 08:59 Еще один обмен успешными атаками — 4:2.

Могучий удар Михайлова пробивает блок Туниса! 3:1. 08:58 Могучий удар Михайлова пробивает блок Туниса! 3:1.

Начинаем вторую партию! 08:57 Начинаем вторую партию! И первая атака приносит очко нашей команде!

Первый сет за сборной России! 08:53 Первый сет за сборной России! Касается сетки атакующий игрок сборной Туниса, принося нам 25-е очко в этой игре! Отличное начало!

Слишком близко к сетке прижимаются блокирующие сборной России, дважды тунисцы смогли... 08:52 Слишком близко к сетке прижимаются блокирующие сборной России, дважды тунисцы смогли реализовать свои атаки.

Сразу шесть сетболов есть у сборной России. Нужно реализовывать! 08:50 Сразу шесть сетболов есть у сборной России. Нужно реализовывать!

Набрали ход игроки в синих майках, теперь никаких шансов у Туниса на спасение этой... 08:49 Набрали ход игроки в синих майках, теперь никаких шансов у Туниса на спасение этой партии нет — 22:18.

Блокирующий Туниса Маоло продавил буквально атаку россиян, 20:16. 08:48 Блокирующий Туниса Маоло продавил буквально атаку россиян, 20:16.

Пять ошибок на подаче у сборной России в первой сете, это много. Но преимущество... 08:47 Пять ошибок на подаче у сборной России в первой сете, это много. Но преимущество есть, 20:15.

Уверенно набираем свои очки, 19:14. 08:46 Уверенно набираем свои очки, 19:14.

Ошибается на подаче российский волейболист, 17:13. 08:45 Ошибается на подаче российский волейболист, 17:13.

Вот это рывок удается нашей команде! Три очка подряд набирают россияне. Теперь они ведут... 08:43 Вот это рывок удается нашей команде! Три очка подряд набирают россияне. Теперь они ведут с преимуществом +5.

Быстро события в этом матче происходят, по два очка поочередно набирают россияне и... 08:41 Быстро события в этом матче происходят, по два очка поочередно набирают россияне и тунисцы.

Эйс, уже второй в матче у наших соперников! 12:10. 08:40 Эйс, уже второй в матче у наших соперников! 12:10.

Берет сборная Туниса тайм-аут при счете 11:10. 08:39 Берет сборная Туниса тайм-аут при счете 11:10.

Волков! С краю сетки четко блокирует! И теперь преимущество Туниса сократилось... 08:36 Волков! С краю сетки четко блокирует! И теперь преимущество Туниса сократилось до минимума, 9:10.

Чуть-чуть сокращаем отставание — 7:9. Михайлов здорово вкрутил мяч в площадку. 08:35 Чуть-чуть сокращаем отставание — 7:9. Михайлов здорово вкрутил мяч в площадку.

Не получается у наших парней никак наладить игру в обороне, 8:5. 08:33 Не получается у наших парней никак наладить игру в обороне, 8:5.

Африканцы уходят в отрыв на три очка! 7:4! 08:32 Африканцы уходят в отрыв на три очка! 7:4!

3:5, обменялись удачными атаками оппоненты. 08:31 3:5, обменялись удачными атаками оппоненты.

4:2, Тунис довольно неожиданно выходит вперед. 08:30 4:2, Тунис довольно неожиданно выходит вперед.

Понемногу втягиваются и тунисцы в игру, не давая российской сборной уйти в отрыв —... 08:28 Понемногу втягиваются и тунисцы в игру, не давая российской сборной уйти в отрыв — 2:2.

Первое очко забирает сборная России! 08:26 Первое очко забирает сборная России!

Команды закончили разминку, скоро начнем! 08:25 Команды закончили разминку, скоро начнем!

Напомним, что россияне лидируют в группе В, имея в своем активе после четырех туров девять... 08:15 Напомним, что россияне лидируют в группе В, имея в своем активе после четырех туров девять очков. Тунисцы с одним баллом замыкают турнирную таблицу и уже не рассчитывают на продолжение борьбы в плей-офф.