22:16, судья последовательно фиксирует касание сетки. Главный тренер сборной России призывает Дмитрия Волкова не спорить с рефери.
Выйти в 1/4 финала с первого места: Россия бьется с Тунисом на Играх. LIVE
Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Группа В. 5 тур. Россия — Тунис. ОНЛАЙН
Потеряли концентрацию россияне, давая возможность отыграться своим соперникам. 21:15, мы впереди.
Не очень удобную передачу принял Виктор Полетаев и попадает своим могучим ударом в трос — 21:13.
Ошибку на передаче свистнули связующему сборной Туниса — 20:11.
Бен Тара ошибается на подаче, заряжая мяч в сетку — 18:11.
Нашли свою игру подопечные Саммелвуо — 17:10.
Все увеличивается и увеличивается отрыв сборной России — 16:9.
Маловато первого темпа у нас, 14:8 в пользу сборной России.
От рук блокирующего сборной России мяч улетел за пределы площадки — 13:7.
Еще один обмен атаками у нас случился с Тунисом — 12:5.
Кобзарь рискнул приложиться по мячу и нашел свободную зону в оборонительных редутах оппонентов — 11:4!
Клюка вбил мяч гвоздем просто — 10:4!
8:3, мы лидируем очень спокойно и уверенно, но нельзя забывать про большое число допущенных ошибок — их у россиян аж 12.
Бен Тара забивает из четвертой зоны. 6:2, впереди Россия.
Дмитрий Волков опередил блок тунисцев и сделал счет 5:1 в нашу пользу!
Михайлов набирает очередное очко, доводя свой процент успешных атак до 70%! Браво, Максим!
Стартует третий игровой отрезок!
Максим Михайлов приносит первое очко нашей команде!
Второй сет выигрывает сборная России! Ошибка на подаче игрока тунисской команды делает счет 25:22.
Ну как же так! Три подряд очка упускает сборная России! Счет 24:22, берет главный тренер нашей команды небольшую паузу, чтобы успокоить своих ребят.
Пять сет-пойнтов у сборной России — 24:19.
22:18 к этому моменту счет в пользу нашей сборной. Решающий момент партии!
Прием у Туниса выше, чем у России — 54% на 42%.
Запасные сборной России не только разминаются, но и активно поддерживают своих партнеров по команде. Камера не раз выхватывает аплодирующих за пределами площадки волейболистов.
20:15 — Дмитрий Волков ставит сумасшедший блок, перенося руки на чужую половину поля!
Чуть-чуть сокращают отставание африканцы — 18:14. Забуксовала немного российская дружина.
Берет тайм-аут при счете 17:11 сборная Туниса. Нашим волейболистам нельзя расслабляться — шесть очков по ходу сета отыграть можно.
Не бросает играть Тунис, еще ничего не потеряно для них в этом сете! 15:11.
И еще две подряд классные атаки проводят подопечные Туомаса Саммелвуо. 15:9!
13:9, продолжается упорная игра от африканской сборной. Не так-то и просто россиянам с ними бороться.
Хороший темп набрали наши парни, 11:7.
Волков набирает свое второе очко в этой игре, делая счет 9:7.
Маоло завершил атаку, которую сам же и начал. 7:7, равная борьба во втором сете.
Много ошибок на подаче у сборной Туниса. 6:5, мы ведем.
Первым темпом очень красиво атаковал Ахмед Хади — 4:4!
Еще один обмен успешными атаками — 4:2.
Могучий удар Михайлова пробивает блок Туниса! 3:1.
Начинаем вторую партию! И первая атака приносит очко нашей команде!
Первый сет за сборной России! Касается сетки атакующий игрок сборной Туниса, принося нам 25-е очко в этой игре! Отличное начало!
Слишком близко к сетке прижимаются блокирующие сборной России, дважды тунисцы смогли реализовать свои атаки.
Сразу шесть сетболов есть у сборной России. Нужно реализовывать!
Набрали ход игроки в синих майках, теперь никаких шансов у Туниса на спасение этой партии нет — 22:18.
Блокирующий Туниса Маоло продавил буквально атаку россиян, 20:16.
Пять ошибок на подаче у сборной России в первой сете, это много. Но преимущество есть, 20:15.
Уверенно набираем свои очки, 19:14.
Ошибается на подаче российский волейболист, 17:13.
Вот это рывок удается нашей команде! Три очка подряд набирают россияне. Теперь они ведут с преимуществом +5.
Быстро события в этом матче происходят, по два очка поочередно набирают россияне и тунисцы.
Эйс, уже второй в матче у наших соперников! 12:10.
Берет сборная Туниса тайм-аут при счете 11:10.
Волков! С краю сетки четко блокирует! И теперь преимущество Туниса сократилось до минимума, 9:10.
Чуть-чуть сокращаем отставание — 7:9. Михайлов здорово вкрутил мяч в площадку.
Не получается у наших парней никак наладить игру в обороне, 8:5.
Африканцы уходят в отрыв на три очка! 7:4!
3:5, обменялись удачными атаками оппоненты.
4:2, Тунис довольно неожиданно выходит вперед.
Понемногу втягиваются и тунисцы в игру, не давая российской сборной уйти в отрыв — 2:2.
Первое очко забирает сборная России!
Команды закончили разминку, скоро начнем!
Напомним, что россияне лидируют в группе В, имея в своем активе после четырех туров девять очков. Тунисцы с одним баллом замыкают турнирную таблицу и уже не рассчитывают на продолжение борьбы в плей-офф.
Приветствуем вас, уважаемые читатели «Газеты.Ru», болельщики сборной России! Сегодня наша сборная сыграет с командой Туниса на групповом этапе Олимпийских игр по волейболу. Начало матча — в 08.20 мск.