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Олимпиада 2020

Выйти в 1/4 финала с первого места: Россия бьется с Тунисом на Играх. LIVE

Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Группа В. 5 тур. Россия — Тунис. ОНЛАЙН

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В своем пятом матче на Олимпийских играх в Токио мужская волейбольная сборная России играет с командой Туниса. В случае победы россияне гарантируют себе выход в четвертьфинал с первого места в группе и, как следствие, более легкого соперника в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:51

22:16, судья последовательно фиксирует касание сетки. Главный тренер сборной России призывает Дмитрия Волкова не спорить с рефери.

09:50

Потеряли концентрацию россияне, давая возможность отыграться своим соперникам. 21:15, мы впереди.

09:49

Не очень удобную передачу принял Виктор Полетаев и попадает своим могучим ударом в трос — 21:13.

09:47

Ошибку на передаче свистнули связующему сборной Туниса — 20:11.

09:46

Бен Тара ошибается на подаче, заряжая мяч в сетку — 18:11.

09:45

Нашли свою игру подопечные Саммелвуо — 17:10.

09:43

Все увеличивается и увеличивается отрыв сборной России — 16:9.

09:41

Маловато первого темпа у нас, 14:8 в пользу сборной России.

09:40

От рук блокирующего сборной России мяч улетел за пределы площадки — 13:7.

09:39

Еще один обмен атаками у нас случился с Тунисом — 12:5.

09:38

Кобзарь рискнул приложиться по мячу и нашел свободную зону в оборонительных редутах оппонентов — 11:4!

09:37

Клюка вбил мяч гвоздем просто — 10:4!

09:36

8:3, мы лидируем очень спокойно и уверенно, но нельзя забывать про большое число допущенных ошибок — их у россиян аж 12.

09:34

Бен Тара забивает из четвертой зоны. 6:2, впереди Россия.

09:32

Дмитрий Волков опередил блок тунисцев и сделал счет 5:1 в нашу пользу!

09:31

Михайлов набирает очередное очко, доводя свой процент успешных атак до 70%! Браво, Максим!

09:29

Стартует третий игровой отрезок!

Максим Михайлов приносит первое очко нашей команде!

09:25

Второй сет выигрывает сборная России! Ошибка на подаче игрока тунисской команды делает счет 25:22.

09:24

Ну как же так! Три подряд очка упускает сборная России! Счет 24:22, берет главный тренер нашей команды небольшую паузу, чтобы успокоить своих ребят.

09:23

Пять сет-пойнтов у сборной России — 24:19.

09:22

22:18 к этому моменту счет в пользу нашей сборной. Решающий момент партии!

09:21

Прием у Туниса выше, чем у России — 54% на 42%.

09:19

Запасные сборной России не только разминаются, но и активно поддерживают своих партнеров по команде. Камера не раз выхватывает аплодирующих за пределами площадки волейболистов.

09:18

20:15 — Дмитрий Волков ставит сумасшедший блок, перенося руки на чужую половину поля!

09:16

Чуть-чуть сокращают отставание африканцы — 18:14. Забуксовала немного российская дружина.

09:14

Берет тайм-аут при счете 17:11 сборная Туниса. Нашим волейболистам нельзя расслабляться — шесть очков по ходу сета отыграть можно.

09:13

Не бросает играть Тунис, еще ничего не потеряно для них в этом сете! 15:11.

09:11

И еще две подряд классные атаки проводят подопечные Туомаса Саммелвуо. 15:9!

09:09

13:9, продолжается упорная игра от африканской сборной. Не так-то и просто россиянам с ними бороться.

09:07

Хороший темп набрали наши парни, 11:7.

09:05

Волков набирает свое второе очко в этой игре, делая счет 9:7.

09:04

Маоло завершил атаку, которую сам же и начал. 7:7, равная борьба во втором сете.

09:02

Много ошибок на подаче у сборной Туниса. 6:5, мы ведем.

09:00

Первым темпом очень красиво атаковал Ахмед Хади — 4:4!

08:59

Еще один обмен успешными атаками — 4:2.

08:58

Могучий удар Михайлова пробивает блок Туниса! 3:1.

08:57

Начинаем вторую партию! И первая атака приносит очко нашей команде!

08:53

Первый сет за сборной России! Касается сетки атакующий игрок сборной Туниса, принося нам 25-е очко в этой игре! Отличное начало!

08:52

Слишком близко к сетке прижимаются блокирующие сборной России, дважды тунисцы смогли реализовать свои атаки.

08:50

Сразу шесть сетболов есть у сборной России. Нужно реализовывать!

08:49

Набрали ход игроки в синих майках, теперь никаких шансов у Туниса на спасение этой партии нет — 22:18.

08:48

Блокирующий Туниса Маоло продавил буквально атаку россиян, 20:16.

08:47

Пять ошибок на подаче у сборной России в первой сете, это много. Но преимущество есть, 20:15.

08:46

Уверенно набираем свои очки, 19:14.

08:45

Ошибается на подаче российский волейболист, 17:13.

08:43

Вот это рывок удается нашей команде! Три очка подряд набирают россияне. Теперь они ведут с преимуществом +5.

08:41

Быстро события в этом матче происходят, по два очка поочередно набирают россияне и тунисцы.

08:40

Эйс, уже второй в матче у наших соперников! 12:10.

08:39

Берет сборная Туниса тайм-аут при счете 11:10.

08:36

Волков! С краю сетки четко блокирует! И теперь преимущество Туниса сократилось до минимума, 9:10.

08:35

Чуть-чуть сокращаем отставание — 7:9. Михайлов здорово вкрутил мяч в площадку.

08:33

Не получается у наших парней никак наладить игру в обороне, 8:5.

08:32

Африканцы уходят в отрыв на три очка! 7:4!

08:31

3:5, обменялись удачными атаками оппоненты.

08:30

4:2, Тунис довольно неожиданно выходит вперед.

08:28

Понемногу втягиваются и тунисцы в игру, не давая российской сборной уйти в отрыв — 2:2.

08:26

Первое очко забирает сборная России!

08:25

Команды закончили разминку, скоро начнем!

08:15

Напомним, что россияне лидируют в группе В, имея в своем активе после четырех туров девять очков. Тунисцы с одним баллом замыкают турнирную таблицу и уже не рассчитывают на продолжение борьбы в плей-офф.

08:00

Приветствуем вас, уважаемые читатели «Газеты.Ru», болельщики сборной России! Сегодня наша сборная сыграет с командой Туниса на групповом этапе Олимпийских игр по волейболу. Начало матча — в 08.20 мск.

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