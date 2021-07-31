За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике

Теннис
1 августа российские спортсмены поведут борьбу за два олимпийских золота в теннисе. Причем одно из них уже гарантировано: в миксте сыграют друг с другом два российских дуэта — Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Соответственно, одной из этих пар достанется золото, а другой — серебро.
Жаль, что все эти теннисисты уже вылетели из соревнований в одиночном разряде. Зато остался и дошел до финала мужской сетки Карен Хачанов.
Любопытно, что это его первый матч за титул в основном туре с ноября 2018 года, когда он взял «Мастерс» в Париже. Хачанов стал лишь седьмым игроком из России, который дошел до финала Олимпийских игр.
До него это делали:
1) Евгений Кафельников в Сиднее-2000 (взял золото);
2) Елена Дементьева в Сиднее (серебро) и Пекине-2008 (золото);
3) Динара Сафина в Пекине-2008 (серебро);
4) Мария Шарапова в Лондоне-2012 (серебро);
5) Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой в Рио-2016 (золото).
Соперником Хачанова в финале станет немец российского происхождения Александр Зверев, который одолел на предыдущей стадии самого Новака Джоковича — 1:6, 6:3, 6:1.Будет непросто, но это отличный шанс принести России первое олимпийское золото в одиночном разряде с 2008 года.
Матч начнется вторым запуском после финала в парном разряде у женщин, где сыграют Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия) против Белинды Бенчич и Виктории Голубич (Швейцария).
Примерное начало матча Хачанова — в 10.30 мск.
Спортивная гимнастика
Российские гимнасты в данный момент взяли медали на всех турнирах в Токио, в которых участвовали. В мужском и женском командном многоборье завоевали два исторических золота, в личном многоборье среди мужчин бронзу взял Никита Нагорный, а среди женщин — Ангелина Мельникова.
Теперь настало время финалов на отдельных снарядах. В 11.00 мск начнутся вольные упражнения среди мужчин, где Нагорный поборется за свою третью медаль Токио-2020.
В 11.45 женщины покажут свой опорный прыжок. От России выступят Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова.
В 12.30 мужчины выступят на коне-махе — будем болеть за капитана команды Давида Белявского, хоть он и квалифицировался в финал лишь с восьмого места.
В 13.15 женщины покажут класс на разновысоких брусьях, от России будут Анастасия Ильянкова и Ангелина Мельникова. В квалификации у них — третий и четвертый результаты.
Фехтование
Еще один богатый на медали вид для России. Мы взяли уже три золота в фехтовании: Софья Позднякова победила в личном турнире саблисток, затем женская сборная России в составе Поздняковой, Софьи Великой и Ольги Никитиной выиграла командный турнир по этому виду оружия, а также лучшей на Играх стала женская команда по рапире — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.
Если говорить о достижениях мужчин, то серебряными призерами в командном турнире на шпагах тоже стала российская команда — Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.
1 августа у мужчин будет шанс наконец завоевать свое первое золото в Токио — наша команда по фехтованию на рапирах начнет путь к медалям с 1/4 финала против Гонконга.
Если удастся попасть в финал, то он начнется в 13.45. Матч за бронзу — в 12.30.
Плавание
Евгений Рылов принес России две золотых медали в плавании, и очень хотелось бы снова увидеть наших пловцов на высшей ступени пьедестала.
В 04.44 мск начнется финальный мужской заплыв на 1500 м вольным стилем, в котором примет участие Кирилл Мартынычев. К сожалению, он пробился в финал с худшим временем (14:52.66), так что здесь надежд на медали немного.
В 05.15 женская сборная России стартует в комбинированной эстафете 4х100 м. Наша команда в составе Юлии Ефимовой, Анастасии Фесиковой, Светланы Чимровой и Марии Каменевой вышла в финал с предпоследним результатом — 3:57.36. Хуже было только у Китая — 3:57.70.
В 05.36 стартует мужская комбинированная эстафета 4х100 м, в которой также примет участие сборная России — Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев. Эта команда пробилась в финал с третьего места, уступив только Италии 3:30.02 и Великобритании 3:31.47. Так что здесь надежды на медали вполне себе реальны. Ждем как минимум повторения результата квалификации.
Другие виды
Волейбол. В 08.20 мск мужская сборная России сыграет на групповом этапе с Тунисом. В случае победы наша команда обеспечит себе первое место в группе и наиболее легкого соперника в 1/4 финала.
Бокс. Андрей Замковой в категории до 69 кг поборется за бронзу. Первый полуфинал – в 06.30, второй – в 12.03.
Еще один россиянин Имам Хатаев попытается взять бронзу в весе до 81 кг. В 6.51 – первый полуфинал, в 12.51 – второй.
Прыжки в высоту. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк сразятся за медали в 13.10 мск.
Прыжки в воду. Мария Полякова примет участия в прыжках с трехметрового трамплина.
Велоспорт. В 04.10 мск россияне Елизавета Посадских и Ирек Ризаев примут участие в финале ВМХ-фристайла.