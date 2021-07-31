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Олимпиада 2020

За кого болеть на Играх, день девятый: надежда на историческое золото в теннисе и гимнастике

Гимнасты Нагорный и Мельникова сразятся за золото Токио-2020 в финалах на отдельных снарядах

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Российский гимнаст Никита Нагорный на Олимпийских играх в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный на Олимпийских играх в Токио

Global Look Press
Карен Хачанов сыграет в финале теннисного турнира Олимпиады в Токио против немца Александра Зверева и может стать первым российским теннисистом, который возьмет олимпийское золото в мужском одиночном разряде с 2000 года. Две российских пары Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев сразятся между собой за победу в миксте. Никита Нагорный, Ангелина Мельникова и другие российские гимнасты попытаются взять медали в финалах на отдельных снарядах. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть в девятый день Игр.

Теннис

1 августа российские спортсмены поведут борьбу за два олимпийских золота в теннисе. Причем одно из них уже гарантировано: в миксте сыграют друг с другом два российских дуэта — Елена Веснина и Аслан Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Соответственно, одной из этих пар достанется золото, а другой — серебро.

Жаль, что все эти теннисисты уже вылетели из соревнований в одиночном разряде. Зато остался и дошел до финала мужской сетки Карен Хачанов.

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Любопытно, что это его первый матч за титул в основном туре с ноября 2018 года, когда он взял «Мастерс» в Париже. Хачанов стал лишь седьмым игроком из России, который дошел до финала Олимпийских игр.

До него это делали:

1) Евгений Кафельников в Сиднее-2000 (взял золото);

2) Елена Дементьева в Сиднее (серебро) и Пекине-2008 (золото);

3) Динара Сафина в Пекине-2008 (серебро);

4) Мария Шарапова в Лондоне-2012 (серебро);

5) Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой в Рио-2016 (золото).

Соперником Хачанова в финале станет немец российского происхождения Александр Зверев, который одолел на предыдущей стадии самого Новака Джоковича — 1:6, 6:3, 6:1.Будет непросто, но это отличный шанс принести России первое олимпийское золото в одиночном разряде с 2008 года.

Матч начнется вторым запуском после финала в парном разряде у женщин, где сыграют Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия) против Белинды Бенчич и Виктории Голубич (Швейцария).

Примерное начало матча Хачанова — в 10.30 мск.

Спортивная гимнастика

Российские гимнасты в данный момент взяли медали на всех турнирах в Токио, в которых участвовали. В мужском и женском командном многоборье завоевали два исторических золота, в личном многоборье среди мужчин бронзу взял Никита Нагорный, а среди женщин — Ангелина Мельникова.

Теперь настало время финалов на отдельных снарядах. В 11.00 мск начнутся вольные упражнения среди мужчин, где Нагорный поборется за свою третью медаль Токио-2020.

В 11.45 женщины покажут свой опорный прыжок. От России выступят Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова.

В 12.30 мужчины выступят на коне-махе — будем болеть за капитана команды Давида Белявского, хоть он и квалифицировался в финал лишь с восьмого места.

В 13.15 женщины покажут класс на разновысоких брусьях, от России будут Анастасия Ильянкова и Ангелина Мельникова. В квалификации у них — третий и четвертый результаты.

Фехтование

Еще один богатый на медали вид для России. Мы взяли уже три золота в фехтовании: Софья Позднякова победила в личном турнире саблисток, затем женская сборная России в составе Поздняковой, Софьи Великой и Ольги Никитиной выиграла командный турнир по этому виду оружия, а также лучшей на Играх стала женская команда по рапире — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

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Если говорить о достижениях мужчин, то серебряными призерами в командном турнире на шпагах тоже стала российская команда — Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

1 августа у мужчин будет шанс наконец завоевать свое первое золото в Токио — наша команда по фехтованию на рапирах начнет путь к медалям с 1/4 финала против Гонконга.

Если удастся попасть в финал, то он начнется в 13.45. Матч за бронзу — в 12.30.

Плавание

Евгений Рылов принес России две золотых медали в плавании, и очень хотелось бы снова увидеть наших пловцов на высшей ступени пьедестала.

В 04.44 мск начнется финальный мужской заплыв на 1500 м вольным стилем, в котором примет участие Кирилл Мартынычев. К сожалению, он пробился в финал с худшим временем (14:52.66), так что здесь надежд на медали немного.

В 05.15 женская сборная России стартует в комбинированной эстафете 4х100 м. Наша команда в составе Юлии Ефимовой, Анастасии Фесиковой, Светланы Чимровой и Марии Каменевой вышла в финал с предпоследним результатом — 3:57.36. Хуже было только у Китая — 3:57.70.

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В 05.36 стартует мужская комбинированная эстафета 4х100 м, в которой также примет участие сборная России — Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев. Эта команда пробилась в финал с третьего места, уступив только Италии 3:30.02 и Великобритании 3:31.47. Так что здесь надежды на медали вполне себе реальны. Ждем как минимум повторения результата квалификации.

Другие виды

Волейбол. В 08.20 мск мужская сборная России сыграет на групповом этапе с Тунисом. В случае победы наша команда обеспечит себе первое место в группе и наиболее легкого соперника в 1/4 финала.

Бокс. Андрей Замковой в категории до 69 кг поборется за бронзу. Первый полуфинал – в 06.30, второй – в 12.03.

Еще один россиянин Имам Хатаев попытается взять бронзу в весе до 81 кг. В 6.51 – первый полуфинал, в 12.51 – второй.

Прыжки в высоту. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк сразятся за медали в 13.10 мск.

Прыжки в воду. Мария Полякова примет участия в прыжках с трехметрового трамплина.

Велоспорт. В 04.10 мск россияне Елизавета Посадских и Ирек Ризаев примут участие в финале ВМХ-фристайла.

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