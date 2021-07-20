«Скоро перекрасят кольца и нарисуют темнокожего»: что в России думают о новом девизе Игр

В девизе Олимпийских игр — новое слово. Теперь он официально звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе». «Газета.Ru» опросила людей из мира спорта — и изменение девиза с вековой историей вызывает у них смешанную реакцию. Александр Тихонов негодует, Дмитрий Губерниев предлагает смириться, Андрей Сильнов считает слово «вместе» лишним, а Светлана Журова, Татьяна Тарасова и Наталья Ищенко видят в нововведениях позитивный посыл.

С 1894 года, когда Игры были возрождены французским бароном Пьером де Кубертеном, их девизом была фраза «Быстрее, выше, сильнее», утвержденная на первом олимпийском конгрессе.

Однако на 138-й сессии МОК в Токио 20 июля 2021 года было принято единогласное решение добавить еще одно слово — «Вместе». Теперь девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: «Сitius, altius, fortius — communis»).

Возможно, таким образом Международный олимпийский комитет желает подчеркнуть, что Игры должны служить именно для объединения людей, а не политического соперничества или других околоспортивных разбирательств. В последние годы ситуация в этом плане действительно становилась все напряженнее.

Так, США до сих пор призывают бойкотировать зимние Игры в Пекине — 2022 из-за разногласий с Пекином, в качестве официального предлога используется тема притеснения национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономный районе КНР.

Да и ситуация России, которая выступает на Олимпиаде без своего флага и гимна, а спортсмены получают уведомления о возможном отстранении от Игр из-за неподтвержденных обвинений в допинге за пару недель до соревнований, тоже порой кажется не чисто спортивной.

Так что введение нового девиза кажется важным сигналом от Международного олимпийского комитета. Глава МОК Томас Бах уже назвал ситуацию «эпохальным событием».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» поддержала новый девиз.

«Это вполне уместно. Я всегда считала, что Олимпиада — это не только про спорт, это еще и про дружбу. И «вместе» — это как раз про дружбу, — подчеркнула Журова.

— Это означает вместе с болельщиками, вместе с семьей, вместе с тренерами. Вместе со многими людьми, которые имеют отношение к победам.

Раньше получалось, что только сам спортсмен быстрее, выше и сильнее прыгает — и все. А как же все остальные участники процесса? Вот они как раз в этом слове «вместе» и появляются. Олимпиада не может быть выиграна в одиночку.

Девиз, несомненно, объединяет всех, кто имеет к Играм отношение. И спортсмен уже сам будет интерпретировать, кто в этом «вместе» ему помогал стать «быстрее, выше и сильнее». Это объединяющее начало».

Также олимпийская чемпионка высказалась о возможных двойных стандартах в отношении России, которая выступает под нейтральным статусом и как бы не принадлежит сейчас к олимпийской семье.

«Не строит притягивать за уши ситуацию вокруг российского спорта, хотя, конечно, можно упрекнуть коллег из МОК — раз мы вместе, почему же Россию вычеркнули из этого списка. Но это неоднозначный вопрос. Я надеюсь, что все наши проблемы достаточно скоро закончатся, и мы будем вместе», — подытожила Журова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сказал «Газете.Ru», что протестовать против изменения исторического девиза нет никакого смысла.

«Мы сейчас можем сколько угодно говорить «нет». Но решение принято, и мы будем с этим решением считаться. «Вместе» так «вместе». Есть гендерное равенство, меньшинства разные и все прочее. В конце концов, такое решение принял МОК — я считаю, что это совсем не криминал.

Появляются новые виды спорта. Можно сколько угодно кривить лица по поводу тех или иных изменений, но важно сейчас держать руку на пульсе, потому что еще со времен советского спорта мы очень часто отставали. Когда появились клап-скейты, коньковый ход в лыжах, легковесная гребля – мы не воспринимали это всерьез, а потом нас обыгрывали. Поэтому нам нужно быть в олимпийской струе», — подчеркнул комментатор.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, напротив, возмутился изменением более чем столетней традиции.

«Наверное, скоро все поменяют. Смысл этих изменений сейчас? «Вместе» — а можно подумать, что раньше выступали по одному?

Начинают нарушаться все традиции. Скоро какому-нибудь дураку придет в голову кольца перекрасить, потом нарисуют темнокожего на одном колене… Я категорически против; Есть вековые традиции, и я таких вещей не понимаю, — подчеркнул Тихонов.

— Лучше делайте так, чтобы все было для развития. Разберитесь с этой антидопинговой катавасией! Принимайте какой-то закон, чтобы если попался, то вылетел раз и навсегда — чтобы другим неповадно было. Я не вижу этого, особенно в Российской Федерации. Мы без флага и без гимна — это равносильно тому, чтобы у россиян отобрать паспорта и сказать, что они все бесфамильные!»

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов также считает, что слово «вместе» является лишним в девизе, но лишь потому, что Игры сами по себе означают объединение всех людей вокруг спорта.

«Спорт всегда объединял, и это «вместе» было во все времена. Когда начинались Олимпийские игры, останавливались войны. И хотя мы, спортсмены, на аренах соревновались между собой, но всегда оставались одной-единой командой.

Поэтому я считаю, что слово «вместе» здесь лишнее. «Быстрее, выше, сильнее» — да. Но спорт и так подразумевает «вместе». «О, спорт, ты — мир!» — этот лозунг был и остается. Так что новое слово просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, а после соревнований мы товарищи и друзья», — отметил Сильнов.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что новое слово означает единство людей со всего мира, которых собирают вместе Олимпийские игры.

«Вместе» — я думаю, что имеются в виду все страны вместе, весь мир. Это слово не убрало основной смысл девиза. Я не вижу в этом слове ничего плохого или зачеркивающего того, что было. Мы сейчас едем на Олимпийские игры и хотим достойно на них выступить», — подчеркнула Тарасова.

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко также приветствовала изменения в девизе Игр, правда, увидела в этом несколько другой смысл.

«Жизнь движется вперед, все меняется — и спорт в том числе. Я уверена, что смысл и идея изменения олимпийского девиза заключается в том, что спортсмен не может быть быстрее, выше или сильнее без команды. Это всегда колоссальный труд огромного количества людей.

В любом деле или профессии, если ты хочешь пройти далеко и показать наилучший результат, то тебе надо идти вместе с проверенной командой единомышленников», — подытожила чемпионка.