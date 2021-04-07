«Китай совершает геноцид»: США могут бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Сборная США в полном составе рискует пропустить зимние Олимпийские игры в Пекине — 2022 из-за бойкота.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что руководство страны менее чем за год до Игр до сих пор не решило, отпустит ли своих спортсменов в Китай.

«У нас пока нет никаких объявлений об Олимпийских играх в Пекине. До 2022 года еще далеко, но мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать наш общий подход к деятельности КНР», — написал чиновник в своем Twitter-аккаунте.

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Ранее Прайс на брифинге ответил на вопрос о возможном бойкоте Игр-2022 совместно с другими странами из-за нарушений прав человека, которые якобы допускаются в Китае по отношению к национальным меньшинствам.

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, конечно, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только интересам США, но и интересам наших союзников и партнеров. Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу», — заявил Прайс.

Ответ от Министерства иностранных дел Китая не заставил себя долго ждать.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников Игр и международного олимпийского движения.

Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Вскоре в американском издании The Hill появился комментарий от неназванного представителя Госдепартамента США высокого ранга, который поспешил опровергнуть новости о том, что планируется массовый бойкот Игр.

По словам чиновника, Прайса неправильно поняли в СМИ: он говорил лишь о том, что «администрация обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае», хотя и отвечал на вопрос, связанный с Олимпийскими играми.

Несмотря на это уточнение от неназванного чиновника, ситуация остается сложной и сборная США, которая по общему количеству медалей на зимних Играх уступает только Германии и Норвегии, по-прежнему рискует остаться без главных стартов четырехлетия.

Так, в начале февраля этого года семь республиканцев-конгрессменов представили в американский сенат проект резолюции, в котором попросили Международный олимпийский комитет (МОК) отнять право на проведение Игр-2022 у Китая из-за «грубых нарушений прав человека».

«Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто совершает геноцид, не только противоречит нашим ценностям, но и омрачает надежды всех тех, кто стремится к свободному и справедливому обществу», — заявил республиканец Джон Катко, который также призвал президента США Джо Байдена объявить Играм бойкот.

Национальный олимпийский комитет (НОК) США уже выразил свое несогласие с риторикой властей.

Руководитель организации Сьюзан Лайонс отметила, что бойкот Игр не поможет добиться политических и гуманитарных целей, а лишь заставит страдать множество спортсменов.

«Мы ничуть не преуменьшаем то, что происходит сейчас в Китае в отношении прав человека, но бойкот Игр мы не поддерживаем, — заявила Лайонс. — Мы считаем, такие действия не доказали свою эффективность в прошлом, особенно в 1980 году, когда США пропустили летнюю Олимпиаду в Москве.

Эти бойкоты только повредили спортсменам, которые всю свою жизнь тренировались, чтобы завоевать право представлять свою страну.

На наш взгляд, проблему нарушений прав человека следует решать на межправительственном уровне в переговорах с Китаем».

Такой же позиции придерживается Международный олимпийский комитет.

«Это будут не Игры Китая, а Игры МОК, — подчеркнул вице-президент комитета Ричард Паунд в интервью «Би-би-си». — Спорт оставался средством коммуникации и в куда более сложные с политической точки зрения времена. Наоборот, спортивные соревнования — это способ найти диалог, какие бы проблемы ни существовали в отношениях между странами. Еще ни один бойкот в исторической перспективе не был оправданным».

Паунд предложил Белому дому найти другие варианты протеста: например, прекратить работу консульства в Китае.

В России к сообщениям о возможном пропуске Игр соперниками из США отнеслись с недоверием.

«Это очередные геополитические игры. Между КНР и США длительное время идет торговая и экономическая борьба. Американцы готовы использовать все способы для того, чтобы оказывать давление на Китай,

— подчеркнул депутат Госдумы Игорь Лебедев в комментарии «СЭ». — Вспомните, как многие страны до начала чемпионата мира по футболу в России призывали бойкотировать мундиаль. Крики были до последнего момента. Так и здесь. Но я думаю, что все останется на уровне угроз».

«У нас есть поговорка, которая очень не нравится феминисткам: баба с возу — кобыле легче. Это их выбор, — заявил коллега Лебедева Виталий Милонов. — Видимо, США опасаются, что их спортсмены выступят плохо, поэтому и пытаются давить на Китай и партнеров. Никто не расстроится, если американцы не приедут. Если США считают, что они самые крутые, так пусть выходят на Олимпиаду, нализавшись ботинок».

Не только США продолжают раздумывать над возможным бойкотом Олимпиады. Ранее с призывами пропустить Игры-2022 выступали политики из Канады и Норвегии, а также 180 правозащитных организаций из разных стран.

Причиной для таких инициатив служит внутренняя политика Китая по отношению к национальным меньшинствам — в частности, к жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района, Внутренней Монголии и Тибета.

По сообщениям западных СМИ и правозащитных организаций, китайские власти устраивают на этих территориях геноцид, запрещают родной язык, искусственным образом контролируют численность населения, насильно отправляют нацменьшинства в трудовые лагеря, где заставляют их работать на фабриках и заводах, производящих продукцию для мировых брендов.

Все это якобы сопровождается идеологической обработкой, в ходе которой людей заставляют отказаться от своей религии (у тибетцев и монголов — буддизм, у уйгуров — ислам).

Также Китай обвиняют в ограничении прав человека в бывшей британской колонии Гонконг.

Власти КНР отрицают эти обвинения и утверждают, что вся работа на территориях нацменьшинств направлена на то, чтобы интегрировать их в китайское общество, справиться с бедностью в этих регионах, обучать жителей новым профессиям, а также бороться с очагами экстремизма и терроризма.