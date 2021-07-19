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Спорт

«Все обвинения сняты окончательно»: юрист — о победе российских пловцов в CAS

WADA не сможет возобновить дело против пловцов из России

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) и выступят на Олимпиаде. В федерации плавания ждут извинений от людей, которые злословили по поводу ситуации, спортивный юрист отметил, что дело окончательно закрыто, а Дмитрий Губерниев уверен, что оно изначально было высосано из пальца.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Речь шла о несоответствии в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую эксперты WADA изъяли в начале 2020 года с разрешения властей России. В случае с Андрусенко и Кудашевым российская сторона сразу резко раскритиковала принятое решение, направила жесткое письмо в адрес ФИНА и подала апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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18 июля Суд полностью оправдал российских спортсменов и допустил их к участию в Олимпиаде. ФИНА полностью признала решение CAS.

Вероника Андрусенко порадовалась, что ее честь оправдана и отметила поддержку партнеров по сборной России и болельщиков.

«Когда я получила то письмо об отстранении, пребывала в недоумении — что за шутка такая, я чистый спортсмен, такого со мной и быть не может. Я не паниковала, но потом, когда уже осознала, заплакала. Пошла погуляла, сказала родным, а на следующий день уже было легче. В день, когда опубликовали эту информацию, начался беспрерывный поток писем от знакомых и незнакомых со словами поддержки, что придало сил.

Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому, что выигран суд, а потому, что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так.

Я не могу залезть к людям в голову и что-то поменять. Мне важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идет не зря, что мы как большая страна друг за друга горой. Девчонки из команды успокаивали, говорили, что все будет нормально, что я поеду с ними на Олимпиаду и будем вместе стартовать. Теперь так и будет», — рассказала Андрусенко в интервью «РИА Новости».

Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что возобновление этого разбирательства после Олимпиады уже невозможно и история полностью закрыта.

«Кейсу ФИНА полностью отказано, никакого разбирательства после Олимпийских игр не будет. ФИНА просила применить дисквалификацию, временное отстранение было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу. Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно временное отстранение. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен», — рассказал Пацев «Чемпионату» .

Известный комментатор Дмитрий Губерниев надеется, что произошедшая история не выбила из тренировочного режима, как Андрусенко и Кудашева, так и остальных пловцов. Которые, по мнению телеведущего, могут очень сильно выступить в Токио.

«Мне иногда кажется, что какие-то решения по российским спортсменам перед главными стартами, перед Олимпиадой, связанные с допингом или еще что-то, — они не просто высосаны из пальца, они по принципу «вспомнила бабка, когда девкой была». Поэтому здесь я снимаю шляпу перед Всероссийской федерацией плавания.

Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно, на это и надежда была. Я еще раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение, может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Задача как раз стояла, чтобы немножко заставить нервничать ребят и девчонок. Но я очень рассчитываю, что вся эта ситуация не сильно выбила из колеи пловцов, эту двойку, которая попала, — Андрусенко и Кудашева. Они могут выступать. Поэтому идем вперед», — заявил Губерниев.

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Член президиума Всероссийской федерации плавания Денис Панкратов призвал извиниться перед спортсменами и Федерацией тех, кто не верил в честность российских пловцов.

«Обвинения в допинге рядом с фамилией спортсменов вызывают определенную реакцию. Люди не пытаются разобраться, начинают обвинять, выливать помои. Хорошо, что все так быстро разрешилось. Ждем извинений от тех, кто уже успел позлословить. А так все отлично. Очень жаль, что ребята напереживались», — сказал Панкратов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поздравила Андрусенко и Кудашева с удачным окончанием истории.

«Поздравляю ребят, они смогут принять участие в Олимпиаде. Надеюсь, что эта ситуация не скажется на результате. Ребята должны забыть этот момент и продолжать готовиться к важным соревнованиям», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

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