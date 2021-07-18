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Спорт

Ходят короли: Карлсен и Карякин прошли в третий круг Кубка мира

Карлсен на Кубке мира обыграл Мартиновича, Карякин прошел Вохидова

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Сергей Карякин и Магнус Карлсен

Сергей Карякин и Магнус Карлсен

РИА «Новости»
На Кубке мира ФИДЕ, который проходит в сочинском горном курорте Красная Поляна, завершился второй круг. На этом этапе к победителям первого, предварительного этапа добавились сильнейшие гроссмейстеры (50 у мужчин и 25 у женщин) во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Норвежский гроссмейстер без раскачки включился в борьбу и выиграл обе партии у Саши Мартиновича из Хорватии. В третьем круге чемпиона ждет встреча с его молодым (на 9 лет младше) соотечественником Арьяном Тари.

Вообще, почти все фавориты успешно преодолели первый для себя отборочный барьер, причем чаще всего – в основное время (то есть по результатам двух партий с классическим контролем, без тай-брейка в быстрые шахматы).

Так, россияне Сергей Карякин (одолевший в этом круге узбекистанца Шамсиддина Вохидова), Евгений Томашевский, Владимир Федосеев и Давид Паравян выиграли у своих соперников по две партии, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владимир Малахов, Максим Матлаков праздновали победу со счетом 1,5:0,5 (одна победа и одна ничья). После тай-брейка к ним присоединились Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Григорий Опарин.

К сожалению, покидают турнир Борис Савченко, Володар Мурзин (юный россиянин упустил великолепные шансы на победу в матче с Артемьевым), Евгений Алексеев, Александр Мотылев, Александр Предке, Дмитрий Яковенко, Санан Сюгиров, Алексей Сарана и Кирилл Алексеенко.

Последний среди вышеназванных, молодой гроссмейстер из Санкт-Петербурга совсем недавно выступал в турнире претендентов, где показал достойный результат в компании лучших из лучших. Его соперником в Сочи стал 57-летний Михаил Красенков – московский гроссмейстер, лет 30 назад переехавший в Польшу и представляющий теперь эту страну.

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Бразильский гроссмейстер с богатым именем Дарси Густаво Мачадо Виейра Лима действительно на полтора года старше Краcенкова. Однако Дарси в первом же круге проиграл обе партии и покинул Сочи, тогда как Михаил одолел вначале словенского гроссмейстера Матея Шебеника 1,5:0,5, а затем с таким же счетом – Алексеенко. Причем у Кирилла он выиграл в блестящем стиле: прямой атакой на короля, которая началась с жертвы ладьи за пешку.

Теперь в третьем круге Михаила Красенкова ожидает 15-летний индийский талант Рамешбабу Прагнанандха, один из самых юных участников Кубка. С нетерпением ждем дуэль столь разных поколений!

Главной сенсацией второго круга стало поражение Алирезы Фируджи, которого некоторые эксперты называют будущим чемпионом мира. Несмотря на юный возраст (18 июня ему исполнилось 18 лет), Алиреза занимает 12 строчку в мировой табели о рангах и имеет большой опыт выступлений в элитных турнирах. Уроженец Ирана в декабре 2019 года отказался от выступлений под флагом своей родины из-за запрета играть с израильтянами.

Фируджа с семьей переехал во Францию и до последнего времени выступал под флагом ФИДЕ. Лишь за несколько дней до старта Кубка мира стало известно, что отныне Алиреза будет представлять Францию. Любопытно, что на новой родине он сразу стал № 1 по рейтингу, оттеснив на вторую строчку многолетнего лидера сборной этой страны Максима Вашье-Лаграва.

В Сочи Фируджа встречался с еще более юным шахматистом – 15-летним Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Эта страна переживает сейчас настоящий шахматный бум, юные таланты получают серьезную государственную поддержку. Как следствие – появление сразу нескольких весьма перспективных молодых гроссмейстеров и мастеров.

Синдаров в этом матче ни в чем не уступал своему куда более титулованному сопернику. Скорее, Фирудже еще повезло, что он сумел «дожить» до тай-брейка, ведь во второй партии с классическим контролем у него была крайне подозрительная позиция.

А в третьей дополнительной партии Жавохир воспользовался излишне азартной игрой соперника: забрал все пожертвованные ему пешки, отразил угрозы и реализовал материальный перевес.

Из неприятных новостей: из-за болезни покинул Сочи двукратный обладатель Кубка мира Левон Аронян (Армения). Тест ПЦР у него был отрицательным, но симптомы нехорошими, самочувствие неважным, и Левон решил не рисковать здоровьем – ни своим, ни окружающих.

У другого участника пресловутый тест (здесь их сдают каждые три дня) оказался положительным, и он вынужден был сойти с дистанции. Как и две его соотечественницы, с которыми этот шахматист постоянно контактировал во время долгой дороги в Сочи и на месте игры.

У женщин практически все фавориты продолжают борьбу; осечку допустила лишь Лела Джавахишвили (Грузия), у которой оказался несчастливый 13-й стартовый номер. Вот кто из россиянок вышел в третий круг: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Наталья Погонина, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова, Лея Гарифуллина (Ольга Гиря), Полина Шувалова, Валентина Гунина. К сожалению, покидают турнир Александра Мальцевская и Анастасия Боднарук.

Во втором круге мы увидели уже два «Армагеддона», по одному в женском и мужском турнирах. Напомним, что в этой «партии смерти» белые получают 5 минут против 4-х у соперника, но их устраивает только победа. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных!

Так, в самой концовке поединка Баделько – Матнадзе белорусская шахматистка вскочила со стула и делала ходы, припрыгивая возле доски. Фигуры то летали, то катались, но судьи не вмешивались – напряжение борьбы было колоссальным! Наконец, Ольга радостно вскрикнула: «Флаг!» – время на часах ее соперницы истекло.

В воскресенье 18 июля на Кубке мира ФИДЕ начинается третий круг. В центре нашего внимания будут междоусобные поединки россиян Карякин – Опарин, Дубов – Малахов, Кашлинская – Галлямова, Гарифуллина – Шувалова.

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