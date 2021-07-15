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Червиченко о вакцинации в ЦСКА: они должны учитывать, что потеряют шесть очков

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном отказе футболистов столичного ЦСКА от вакцинации.

«Это сложнейший вопрос. Прививка была создана очень быстро. Непонятно, какие последствия могут быть после нее. Есть объективные причины не доверять нашей вакцине.

Армейцы переживают за состояние футболистов. Каждый игрок может по-разному отреагировать на прививку. «Спартак» привился неделю назад, сразу побежали, четыре забили. Сейчас еще и в Европе хорошо выступят.

Но с вакцинацией шутить не стоит. Медицинский штаб команды должен принять решение. Если они не привьются, то потеряют шесть очков, так как в Краснодарский край попасть не смогут. Руководству нужно это учитывать, таковы нынешние реалии», — приводит слова экс-президента красно-белых «СЭ».

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице первенства и впервые с 2021 года не смог завоевать путевку в еврокубки.

Победителем прошлого сезона РПЛ стал «Зенит», серебряные медали выиграл московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Следующий розыгрыш турнира начнется 23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксенов назвал полной ерундой информацию об отказе от вакцинации.

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