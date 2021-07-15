Экс-игрок ЦСКА заявил, что после вакцины люди заражаются и умирают

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном отказе футболистов столичного клуба от вакцинации.

Экс-футболист поддержал решение игроков, потому что, как считает Кузнецов, вакцина не прошла длительные испытания. Ветеран уверен, что из-за препарата будут побочные эффекты.

«После вакцины стало болеть еще больше людей, а смертность выросла в три раза. После прививок люди заражаются и умирают. Не вижу в вакцине ничего хорошего.

Раньше говорили, что вакцинироваться надо, чтобы не заболеть, а теперь — чтобы болезнь прошла легче. Они сами себе верят?» — цитирует Кузнецова «Чемпионат.com».

15 июля появилась информация, что игроки ЦСКА отказались от вакцинации перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов заявил, что у 85% игроков ЦСКА высокий уровень антител, и поэтому у футболистов есть медотвод.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном отказе футболистов ЦСКА от вакцинации.