«Когда вы будете спать, я убью вас»: Макгрегор угрожает семье Порье

Третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье завершился быстро. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Макгрегора еще не успели увезти с арены в больницу, как он оскорбил жену своего соперника. Уже из больницы ирландец начал писать угрозы в адрес самого Порье и его семьи.

Перед боем

Конор Макгрегор осыпал Дастина Порье оскорблениями на пресс-конференции в преддверии боя, пнул его на битве взглядов и между делом вспомнил Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот якобы сбежал, как «маленькая крыса».

«Я продолблю в его [Порье] голове кучу дырок и снесу ее с плеч. Можете считать, что с Порье уже покончено. В поединке со мной он будет бегать, как побитая собака», — говорил Макгрегор на пресс-конференции.

После боя

«Это еще не конец. Если мне придется с ним подраться на улице, что ж, пусть так и будет! Мне плевать. Ты не сломал мне ногу своим ударом, я проверил. Твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина. Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, чиркни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. Тварь ты неверная!» — кричал Макгрегор еще на арене.

Уходя из октагона вместе с супругом, Джоли Порье показала оскорбительный жест Макгрегору.

«Он сидел на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — прокомментировал крики ирландца победитель боя.

Но Макгрегор на этом не остановился. Хотя подобный трешток — фирменная черта ирландца. Так было со всеми его соперниками, включая россиянина Хабиба Нурмагомедова, поединок с которым закончился поражением и скандалом. Интересно, что за бой ирландский боец заработает минимум $3 млн, Порье – $1 млн. Доход Макгрегора может составить $10 млн за счет отчислений от платной трансляции, а Порье может дополнительно заработать $3 млн.

Конор — самый коммерчески успешный боец в истории ММА, так что его агрессивный маркетинг — вполне рабочий инструмент.

После боя с Порье, кстати говоря, Хабиб высказался так.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.

Будет ли четвертый бой?

Есть версия, что таким образом Макгрегор начал предварительную подготовку к четвертому бою с Порье. Эксперты, впрочем, оценивают вероятность этого боя как не слишком высокую. Известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» рассказал, что все цели последнего боя достигнуты, в следующем просто нет смысла.

Стоит ли проводить четвертый поединок, о котором говорил Дана Уайт? Это уже решат маркетологи UFC. Если они посчитают, что такой поединок соберет какую-то значительную сумму, то могут и провести. Это зависит только от Конора. Если захочет, вернется в топ, нет — так нет. Но я лично большого смысла в его дальнейших выступлениях не вижу. И с финансовой точки зрения, и со всех остальных у него все в порядке. Особенно учитывая недавнюю продажу контрольного пакета акций его фирменного виски (по информации СМИ, сделка принесла Макгрегору и его соучредителям около $600 млн. — «Газета.Ru»). Понятно, что денег много не бывает, что у Конора с этим все отлично. Так что не вижу смысла ему продолжать карьеру», — сказал Жернаков «Газете.Ru».

Что было дальше

Макгрегор продолжил в своем Twitter угрожать Порье.

«Когда вы будете спать, я убью вас. Я убью тебя и твою миссис. Это был не конец», — написал ирландец а адрес американского бойца и его жены.

«Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен», — еще один пост ирландца в адрес Порье.

Затем Макгрегор выложил совместное фото Порье с дочерью, подписав его словом «gonezo», которое обозначает человека, лишившегося силы и разума от употребления алкоголя и сигарет. Потом ирландец удалил посты.

Наконец, Макгрегор принес извинения супруге Порье, но удалил в итоге и этот пост. Как бы забрал свои извинения назад.

Что с Макгрегором

12 июля Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге. Ирландцу вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость. Малоберцовую кость зафиксировали с помощью пластин и винтов. Врачи заявили, что операция прошла успешно, в средине недели боец был выписан из клиники.

Вернется в строй ирландский боец уже в следующем году, во всяком случае UFC отстранил его от боев по медицинским показателям до 2022 года.