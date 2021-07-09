Пнул Порье, оскорбил Хабиба и угрожал журналисту: Макгрегор пошел во все тяжкие перед UFC 264

Возвращение легендарного треш-тока Макгрегора

Уже в воскресенье, 11 июля, рано утром по московскому времени Конор Макгрегор проведет матч-реванш с Дастином Порье в рамках турнира UFC 264. Скандальный ирландец решил устроить настоящее шоу на пресс-конференции перед боем — в лучших традициях треш-тока.

На битве взглядов Печально Известный (The Notorious — прозвище Макгрегора) вел себя так, будто вот-вот накинется на Порье, и в конце концов действительно зарядил ему лоу-киком по ноге, пока тот непонимающе улыбался, явно смущенный агрессией соперника.

На пресс-конференции Макгрегор выкинул со стола фирменный соус Порье, который тот рекламирует на мероприятиях UFC, и публично назвал этот продукт «мусором», а затем разошелся в словесных оскорблениях.

«Я продолблю в его голове кучу дырок и снесу ее с плеч. Можете считать, что с Порье уже покончено. В поединке со мной он будет бегать, как побитая собака, — уверял Макгрегор.

Реклама

— Я убью его. Наш уровень несопоставим. Порье сейчас стыдится сам себя. Весогонка его убила, он совсем отощал, а я готов идеально. В его глазах стресс и недосып. Я вижу перед собой труп, просто мертвое тело. Карьера Порье скоро закончится. А его предыдущая победа надо мной просто была везением, и я это докажу. Он покинет октагон на носилках».

Еще более жестко Макгрегор высказался, когда настал черед Порье отвечать на вопросы журналистов. Печально Известный перебивал соперника и осыпал его оскорблениями, явно пытаясь вывести из себя.

«В прошлом поединке я удачно попадал по голеням Конора лоу-киками, а затем это позволяло мне бить руками в голову», — пояснял Бриллиант.

«Ты будешь бегать от меня по октагону, как собака! Да ты просто мелкая сучка! Твоя жена — мужик в вашей семье. А ты мелкая сучка», — взрывался Макгрегор.

Ирландец пригрозил и журналисту, который напомнил ему, что с ноября 2016 года он одержал лишь одну победу в UFC — над почти 40-летним ветераном Дональдом Серроне.

«Захлопни свою пасть! Я вижу твой крысиный нос. Не заставляй меня спускаться и надирать тебе зад! Я сломаю твой длинный крысиный нос, сломайте его там!» — кричал Макгрегор.

Накануне боя с Порье ирландец умудрился оскорбить даже Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, а их очный поединок и вовсе состоялся три года назад — в октябре 2018-го.

«Откровенно говоря, я вообще не думаю больше о Хабибе. В спорте он не сделал ничего. А теперь он ушел, ускользнул, как маленькая крыса», — заявил Печально Известный в интервью Youtube-каналу «BT Sport».

Нурмагомедов отреагировал на это в своем стиле — философским комментарием под постом в Instagram, в котором приводились эти слова Макгрегора.

«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться», — написал Орел.

Возвращаясь к громким высказываниям ирландца: на пресс-конференции он также заявил, что готов сразиться с Чарльзом Оливейрой за чемпионский титул UFC в легком весе — причем еще до конца 2021 года.

«Мы заполним арену до отказа», — заверил Макгрегор.

Однако для этого ему нужно сначала одолеть Порье.

«Конор зарабатывает деньги»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев заявил «Газете.Ru», что даже такое эпатажное поведение Макгрегора не способно оказать влияние на Порье.

«Дастин — опытный боец, никакие слова оппонента ему не помешают. Конор зарабатывает деньги и делает все для того, чтобы подогреть интерес к своему поединку. Его гонорар напрямую зависит от количества просмотров, — отметил Валуев.

— При этом я считаю, что желание Макгрегора вновь проявить себя в смешанных единоборствах еще не закончилось. Что касается фаворита предстоящего боя, то если спортсмены уйдут в поздние раунды, то там выше возможность победить у Порье. Шанс Макгрегора — в дебюте поединка».

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков признался «Газете.Ru», что будет болеть за американца, с которым они тренировались в одном зале.

«В ночь с субботы на воскресенье состоится бой — завершится эта интересная трилогия между Конором и Порье. В предстоящем поединке я буду симпатизировать Порье. Он мне ближе и по стилистике ведения боя, и как человек, все-таки мы тренировались в одном зале.

Предсказать победителя здесь крайне тяжело, я бы не склонял чашу весов в пользу кого-либо из спортсменов. Ни у кого явного преимущества не будет, равные шансы здесь как и у Макгрегора, так и у Порье — вероятность 50% на 50%. Посмотрим, что они покажут в октагоне», — подытожил Минаков.

Доходы за бой

В качестве гарантированного гонорара за поединок Макгрегор получит $3 млн, а Порье — $1 млн. Доходы от продаж платных трансляций соперники поделят следующим образом: ирландцу — 60%, американцу — 40%.

По информации Sporting Free, общий гонорар Печально Известного составит около $10 млн, а Бриллианта — $3 млн.

История противостояния

Это будет уже третий поединок между бойцами. В 2014 году Макгрегор нокаутировал Порье, нанеся ему первое подобное поражение: ранее Бриллиант проигрывал только сабмишенами (удушением) либо единогласным решением судей.

В январе 2021 года Порье отомстил Макгрегору за тот проигрыш, нокаутировав его во втором раунде главного поединка UFC 257. В тот момент соперники находились уже в совершенно разных кондициях.

Ирландец заявлял о «лучшей форме в жизни», однако это оказалось не более чем бахвальством, — похоже, что со времен боя против Хабиба Нурмагомедова мотивации у Макгрегора не прибавилось и готовиться к поединкам лучше он не начал.

Давно заработав десятки миллионов долларов и завоевав титулы UFC в легком и полулегком весе, ирландец ощутимо расслабился и начал представлять из себя больше скандальную медийную фигуру, чем конкурентного на топовом уровне бойца. Хочется верить, что к третьему поединку против Порье он все-таки подготовился на совесть.

Дастин Порье — боец совершенно другого типа, скромный трудяга. Такой славы, как у Макгрегора, он никогда не получал, хотя выступает в UFC уже с 2011 года. Все эти десять лет Бриллиант поддерживал уровень хорошего середняка, а в последнее время начал входить в категорию «топ». На его счету победы над Максом Холлуэйем, Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и, конечно, Макгрегором.

Порье даже доверили поединок за титул чемпиона UFC в легком весе против Хабиба Нурмагомедова в 2019 году — он проиграл удушающим приемом в третьем раунде.

Теперь луизианец вновь подбирается к титульному бою. Еще одна громкая победа над Макгрегором практически гарантирует ему встречу с Чарльзом Оливейрой — действующим чемпионом UFC в легком весе.

Но и ирландец явно не будет отдавать бой так просто: триумф в поединке с Порье поможет ему официально вернуться в топ лиги и откроет дорогу к еще более серьезным гонорарам, которые являются главной движущей силой в жизни Макгрегора.