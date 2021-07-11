«Порье запомнят как убийцу Конора»: что говорят о главном бое лета

После неудачного для себя боя Конор Макгрегор, обещавший уничтожить Дастина Порье, сам покинул «Ти-Мобайл Арену» в Лас-Вегасе на носилках. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что уже 12 июля ирландцу предстоит операция на травмированной ноге.

«Мне показалось, что у него повреждена лодыжка, но я не врач. Как только ему сделают рентген, его состояние станет понятным.

Завтра ему предстоит операция. Мы не знаем, сколько времени они будет отсутствовать, и сколько ему потребуется времени для восстановления», — цитирует Уайта MMAJunkie.

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Несмотря на травму и досрочное завершение боя, Конор продолжил свой трешток в октагоне.

«Это еще не конец. Если мне придется с ним подраться на улице, что ж, пусть так и будет! Мне плевать. Ты не сломал мне ногу своим ударом, я проверил. Твоя жена в моем списке. К черту Дастина!» — кричал Макгрегор.

Известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков рассказал «Газете.Ru», что ждал от американца уверенной победы, при этом отметив, что предполагал другое окончание поединка.

«Я ожидал победы Порье, хотя не именно такого результата, потому что Макгрегор неожиданно получил травму. Однако я предполагал, что Дастин выиграет именно техническим нокаутом, и думал, что это произойдет примерно во втором раунде. Травма лишь ускорила победу Порье.

Хотя оба спортсмена напряженно готовились к этому бою, было видно, что у американца есть преимущество — как психологическое, так и техническое.

Порье и в предыдущем поединке с Макгрегором достаточно уверенно навязал ему свой план на бой. А если это удается сделать, то шансы на победу становятся очень высокими.

В этом бою я не увидел ничего нового, что мог бы предложить Конор, чтобы это значительно повлияло на результат. Ни в ударной технике, ни в борьбе. Вряд ли за то время, которое прошло между их вторым и третьим боем, Макгрегор мог научиться чему-то кардинально новому, чтобы удивить Порье.

Он показывал то же самое, только, наверное, мог бы сделать упор на каком-то другом техническом аспекте. В итоге все получилось, как получилось», — отметил Жернаков.

Эксперт выразил сомнения в том, что промоушен организует четвертый поединок между Конором и Порье, так как преимущество одного спортсмена над другим минувшей ночью было очевидным.

«В этом бою Макгрегор показывал то же самое, что и в предыдущем, только, наверное, мог бы сделать упор на каком-то другом техническом аспекте. Мне кажется, что если Макгрегор и Порье подерутся еще десять раз, то в девяти случаях победу одержит американец.

Стоит ли проводить четвертый поединок, о котором говорил Дана Уайт? Это уже решат маркетологи UFC. Если они посчитают, что такой поединок соберет какую-то значительную сумму, то могут и провести.

Но, учитывая, что последний бой достаточно уверенно выиграл Порье, в этом есть определенные сомнения», — считает Жернаков.

Промоутер также заявил, что не видит особой мотивации для ирландского экс-чемпиона UFC продолжать выходить в октагон.

«Это зависит только от Конора. Если захочет, вернется в топ, нет — так нет. Но я лично большого смысла в его дальнейших выступлениях не вижу. И с финансовой точки зрения, и со всех остальных у него все в порядке.

Особенно учитывая недавнюю продажу контрольного пакета акций его фирменного виски (по информации СМИ, сделка принесла Макгрегору и его соучредителям около $600 млн. — «Газета.Ru»).

Понятно, что денег много не бывает, что у Конора с этим все отлично. Так что не вижу смысла ему продолжать карьеру», — сказал Жернаков «Газете.Ru».

Своим мнением по поводу боя между Макгрегором и Порье с «Газетой.Ru» поделился и известный промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, американец после этого поединка навсегда вписал свое имя в историю смешанных единоборств.

«Главное, что произошло минувшей ночью — сам факт проведения боя. Мы увидели Макгрегора, который буквально накинулся на Порье. Загадочность этого персонажа, я имею в виду Макгрегора, состоит в том, что любовь фанатов, которая у него есть, приносит фантастический финансовый результат.

На сегодняшний день это около двух миллионов проданных платных трансляций, полная арена, поэтому я думаю, что Конор вряд ли закончит профессиональную карьеру. Хотя после такого поражения скорее всего объявит об этом.

Что касается самого боя, то Порье в глазах любителей смешанных единоборств останется парнем, дважды побеждавшим Макгрегора. Лет через 25 в баре его будут хлопать по плечу и восклицать: «А, это ты? Тот самый, кто два раза победил Конора?». И будут наливать ему виски, который Макгрегор и производит.

Трешток, который вел Макгрегор перед встречей с Дастином, никак не мог повлиять на спортивную составляющую. Разве что только помог продать больше платных трансляций.

Конор вновь обратил внимание на себя тем выдающимся способом, который сам и изобрел. Макгрегор — основоположник «пограничного» трештока, автор этого исторического явления.

По ходу предыдущего поединка по Конору было видно, что он очень редко проводит бои. У него не хватает специального качества — выносливости. В единоборствах нужно постоянно тренироваться, и в какой-то периодике (например, раз в три месяца) выходить в октагон.

А Макгрегор — большая величина, настоящая звезда, которой в какой-то момент показалось, что тренироваться в общем-то и необязательно. Сейчас фанаты сыты, волки целы — очередная победа Порье. Нам остается только в очередной раз поздравить тех, кто подражает Макгрегору.

Шансом Конора в этом бою была больше случайная атака, потому что Порье на ходу, в очень хорошей форме; он физически и тактически очень правильно подготовился к поединку.

Не думаю, что Макгрегор выдержал бы такой темп на протяжении всех пяти раундов, даже если бы не сломал ногу в первом.

Его травма — несчастный случай, ни один спортсмен не будет специально травмировать другого. Просто так получилось. Очевидно, что это слабое место у Конора, он уже не впервые так травмирует ногу», — отметил Хрюнов.

После того, как Дастин легко справился с Макгрегором, он вышел на титульный бой в легком весе против Чарльза Оливейры. Промоутер Алексей Жернаков считает, что у 32-летнего американца есть прекрасный шанс забрать пояс.

«Я оцениваю шансы Порье как очень хорошие. Жду этот бой с большим нетерпением. Не только Порье, но и Оливейра сейчас находится на пике своих возможностей.

В начале карьеры в UFC у бразильца были случаи «попал — не попал», какая-то нестабильность. Чарльз то одерживал яркие победы, то проигрывал, если соперник не ломался и не уступал ему.

Но сейчас Оливейра очень уверенно идет. Давно известно, что у него хорошая техника борьбы в партере, но теперь он добавил еще и классную технику переводов в борьбу. Обычно это является слабой стороной многих хороших партеристов, в частности, бразильцев.

Они отлично борются в партере, но испытывают проблемы с тем, чтобы перевести туда соперника. У Оливейры таких трудностей больше нет.

Кроме того, он очень подтянул свою ударную технику. Я думаю, он составит достойную конкуренцию Порье. Так что шансы у обоих будут 50 на 50. Это очень интересный бой», — заявил Жернаков.

Владимир Хрюнов, в свою очередь, заявил, что американцу будет сложнее настроиться на поединок против бразильца.

«Мне кажется, что Дастин Порье отберет титул чемпиона UFC в легком у Чарльза Оливейры. Но, повторюсь, что даже после этого американец останется в памяти поклонников ММА как парень, который дважды избил Макгрегора.

Если смотреть на все, что будет вокруг этого боя, вряд ли Порье предстанет в нем таким же, каким он был против Конора», — заключает Хрюнов.