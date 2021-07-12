«Англичане всегда агрессивны»: экс-тренер сборной России — о хулиганах и финале Евро

Бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» не согласился со словами Андрея Аршавина о скучном финале Евро-2020, объяснил, почему у Роберто Манчини не получилось проявить себя в «Зените», а также призвал защитить игроков сборной Англии, не реализовавших пенальти в послематчевой серии.

— Андрей Аршавин сказал, что финал Евро получился ужасно скучным, и назвал игроков бездарностям. А как вам финал Евро?

— Ну, у каждого свой взгляд. Я, например, был в напряжении весь финал. Хотя, конечно, нельзя сказать, что матч получился суперинтересным и изобиловал рискованными моментами. Игроки линии атаки в обеих командах очень мало брали игру на себя, и обводки практически отсутствовали за исключением нескольких эпизодов.

Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше риска, побольше открытого футбола, но это финал. Такие матчи всегда сопровождаются большим напряжением и даже мандражом, несмотря на то что в игре участвуют много опытных ребят. Так что финал был интересным, но сказать, что он вызвал какой-то восторг, я тоже не могу.

— Много говорилось о том, что Англия показывает осторожный, прагматичный и скучный футбол, а Италия — красивый и атакующий. Можно ли сделать вывод после этого финала, что атакующий футбол вознаграждается и побеждает скучный?

— В это хотелось бы верить, и мы все выступаем за то, чтобы футбольные игры всегда радовали нас своей эстетикой. А эстетика — это красивые решения на поле, которые сопряжены с определенным риском. Но это был финал, и команды в нем руководствовались в первую очередь соображениями обороны.

Итальянцы тоже поначалу минут 10-15 защищались, и в этот период англичане, на мой взгляд, упустили момент, когда можно было еще серьезнее уколоть соперника (Англия открыла счет на второй минуте. — «Газета.Ru»).

Но они тоже предпочли танцевать от печки, и в итоге большую часть игры итальянцы владели мячом. При этом каких-то красивых атакующих моментов в их исполнении я тоже не увидел. Когда мяч при позиционной атаке попадал на фланг, я надеялся, что игроки попытаются один в один обыграть, но такое случалось лишь в считаных эпизодах.

Тем не менее напряжение висело в воздухе и без этого. Если же рассуждать о справедливости финального результата, то итальянцы мне больше понравились и больше наиграли на победу.

— Матч завершился со счетом 1:1, и все решила серия пенальти, в которой Англия провалилась. Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт выпустил со скамейки запасных Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо специально под серию пенальти, а также доверил 19-летнему Букайо Сака бить последним, — и все они промахнулись. Это тренерская ошибка?

— Во всем, что происходит на футбольном поле, очень многое зависит именно от посыла тренера. Так что и в промахах футболистов в этой серии пенальти есть определенная закономерность.

Например, Рашфорд практически не играл на этом Евро, хотя является игроком основного состава «Манчестер Юнайтед» и уже стал звездой. По этой причине он находился не в самом лучшем психологическом состоянии. Ему не доверяли. И этот момент тоже мог сыграть с ним злую шутку в серии пенальти.

Я уже не говорю о том, что отправили совсем юного мальчика бить пенальти последним. Это риск огромный! Причем он тоже вышел со скамейки. Не каждый может качественно войти в игру с замены: некоторым футболистам это не дано. И я думаю, это тоже сыграло свою роль в том, что и Рашфорд, и Сака не забили.

Им было психологически некомфортно, и их промахи были закономерны. Поэтому, на мой взгляд, тренер Саутгейт допустил здесь ошибку в выборе пенальтистов.

— А как оцените работу главного тренера сборной Италии Роберто Манчини?

— Манчини создал выдающуюся команду. Новая Италия вообще не похожа на ту команду, которую мы давно уже знали. И не случайно та сборная ничего не выигрывала: она играла в сугубо оборонительный, скучный и не динамичный футбол.

А эта сборная Италии с первого тура группового этапа показывала искрометную игру, связанную с определенным риском. Я заметил это сразу, да и многие другие футбольные специалисты это отмечали.

Да, финал Евро стоит в этом плане особняком, потому что результат очень довлел, но во всех остальных матчах итальянцы обостряли, обводили, старались как можно быстрее пройти середину поля, постоянно двигались по вертикали. Эта команда произвела очень хорошее впечатление, и Манчини стоит только поздравить и поблагодарить его за создание такой выдающейся — не побоюсь этого слова! — команды.

— Почему в России у Манчини не получилось показать такой же класс в «Зените»?

— Это две разные профессии. Я уж не говорю о том, что это две разные страны и совершенно разный уровень футболистов.

Работа в сборной очень серьезно отличается от работы в клубе: в национальной команде у тренера нет возможности за короткий период времени серьезно повлиять на уровень мастерства игроков. Но зато есть возможность создать коллектив, выбрать правильную тактику и довести моральное состояние футболистов до нужного. Манчини привил им такое самопожертвование — вспомните, как итальянцы стелились в подкатах при обороне и даже получали травмы.

Манчини очень ярко показал в сборной Италии свои козыри — например, умение создать коллектив. И, конечно, уровень футболистов сыграл в этом успехе свою роль. Редко в какой команде можно найти такой подбор игроков — скоростных, техничных, самоотверженных, которые всегда демонстрируют такой уровень мотивации.

Таким образом, на уровне сборной Италии Манчини создал хорошую команду, а в «Зените» у него этого сделать не получилось — не стоит отрицать, так оно и было. Но за то, что он сделал в своей национальной команде, перед ним стоит снять шляпу и сказать: «Молодец!».

— Темнокожие футболисты сборной Англии — Рашфорд, Санчо, Сака — после промахов в серии пенальти столкнулись с расистскими оскорблениями и угрозами в соцсетях. Стоит ли в таких случаях вмешиваться полиции?

— Если это угрозы, то, конечно, надо реагировать и каким-то образом пытаться оградить ребят от всего этого, потому что это могут быть реальные угрозы. Мало ли у кого что заклинит.

В футболе бывали такие случаи. Например, колумбийский защитник забил автогол на чемпионате мира, и его убили (Андрес Эскобар срезал мяч в свои ворота в матче против сборной США на ЧМ-1994, сборная Колумбии проиграла и вылетела с турнира, а спустя десять дней в него выпустили шесть пуль со словами «Спасибо тебе за этот автогол». — «Газета.Ru»).

Я хотел бы высказать слова поддержки ребятам. Это надо просто пережить. Они совсем молоды, талантливы, и футбольная жизнь еще подарит им серьезные успехи. А это испытание, которое просто надо пройти. Через это проходили многие — вспомним 1994-й год, когда Роберто Баджио промахнулся в серии пенальти в финале чемпионата мира против Бразилии, и Италия упустила кубок.

Это жизнь, бывает всякое. И, конечно, общество и коллеги по клубу и по сборной должны помочь этим ребятам. Надо поскорее забыть эти промахи и двигаться дальше. Я уверен, что у них все будет в жизни хорошо.

— Фанаты сборной Англии вели себя очень агрессивно — избивали болельщиков Италии, кидались бутылками, причем еще до матча, и весь город был загажен пивом, мусором и прочими отходами жизнедеятельности. Может, УЕФА стоит задуматься над тем, доверять ли Англии столь важные матчи, если фанаты ведут себя очень агрессивно?

— Да, на это уже давно стоило бы обратить внимание, потому что англичане не только у себя дома так поступают — они так ведут себя везде. По всей Европе, по всему миру. Они всегда агрессивны.

В Англии есть серьезные наказания за подобные действия. Если нарушения происходят в рамках стадиона, то санкции могут быть вплоть до пожизненного запрета посещать футбольные матчи. А некоторые инциденты заканчиваются и тюремными сроками.

Конечно, это надо все подавлять жесточайшим образом и этих хулиганов надо приводить в чувство. УЕФА должен сказать свое слово, потому что все это может вылиться и в других городах Европы, как уже бывало раньше.