«Дело не только в цвете кожи»: Булыкин об оскорблениях в адрес английских футболистов

— Как вам финал Евро? Понравился по игре или нет?

— Финал понравился, англичане хотели сделать его скучным, но итальянцы сделали его очень эмоциональным.

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— Англия бодро начала и забила. План Саутгейта был только в том, чтобы забить и сесть в оборону?

— Мы это и увидели, потому что англичане могли продолжить дальше играть в своем стиле, но предпочли удерживать счет, если это можно так назвать, и за это, думаю, поплатились.

Хотя был там момент, когда можно было поставить пенальти на Стерлинге, но арбитр не решился после его падения с датчанами. Хотя тут пенальти был намного более явным, чем в том матче.

Не знаю, как там VAR и судьи оценивают, но что был пенальти, видно было невооруженным взглядом.

— Итальянцы после игры говорили о силе своего характера, что их не сломить. Но бросилось в глаза, что в начале игры достаточно опытная итальянская команда мандражировала, согласитесь? И почему так было?

— Начали в гостях не совсем уверенно. Тот антураж, который был вокруг: и атмосфера на стадионе, и в прессе, и везде это чувствовалось. Может, поэтому итальянцы чувствовали себя не в своей тарелке, пропустили гол и могли быть добиты. Но англичане дали им шанс поиграть и даже сравнять счет.

Англичане просто сбавили темп, стали откатываться назад. А если бы продолжили прессинговать на чужой половине поля, итальянцы бы стали ошибаться и пропустили бы еще, думаю.

Но футбол не любит сослагательного наклонения. Англичане отошли на свою половину поля и за это поплатились. Им нужно было продолжать играть впереди. Итальянцы чувствовали себя на первых минутах не очень хорошо, и это могло их сразу же сломить.

— Избитый вопрос про серию пенальти: чего здесь больше — лотереи, психологии, мастерства, всего понемножку?

— Конечно, здесь все вместе. В основном, конечно, это психология. Когда ты выходишь в таком матче, это уже кардинально отличается от того, как ты бьешь на тренировках или в чемпионате Англии, условно говоря.

Здесь вся страна смотрит, и ты это понимаешь. Когда ставишь мяч, понимаешь, что ворота очень резко уменьшаются, а вратарь резко увеличивается. Конечно, тут больше психология.

Некоторые с ней справляются: закрывают глаза и бьют. А некоторые начинают придумывать и не смотреть на мяч, как Рэшфорд. За это англичане и поплатились.

— Многие ругают Саутгейта, что он выпустил Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо только под пенальти и поставил 19-летнего Букайо Сака бить пятым. Это тренерская ошибка или так говорить нельзя? В сборной Англии изучают все аспекты, и в том числе серии пенальти. И это просто иллюстрация, что не все можно просчитать?

— В первую очередь здесь ошибка Саутгейта, который понадеялся на молодых, а нужно было поставить более опытных ребят с крепкими нервами. Он подумал, что молодые справятся, но не получилось. Немножко несерьезно отнеслись. Когда Рэшфорд не смотрит на мяч, а смотрит на вратаря и попадает в штангу... Когда молодой Сака идет бить, только недавно вошедший в игру...

В такой момент при такой ответственности у всех нервы зашалят, а у молодых тем более. Здесь нужно было просто не выдумывать ничего.

Но у всех это случается. У нас это у Смолова было, и ничего. Нужно просто пройти этот момент и двигаться дальше.

— Темнокожие футболисты сборной Англии после промахов столкнулись с расистскими оскорблениями в свой адрес в соцсетях. Вы наверняка сталкивались с критикой болельщиков во время своей карьеры. Как на это нужно реагировать, справляться с этим? И должны ли отреагировать футбольные власти и, например, полиция?

— Естественно, у нас в футболе очень жестко борются с дискриминацией, и я уверен, что все подобные случаи будут пресекаться. Но, конечно, даже если бы они были белыми и не забили пенальти, им все равно пришлось бы несладко.

Думаю, им будут долго вспоминать эту неудачу. Играли дома на «Уэмбли» у себя. Все готовились, что футбол придет домой, что кубок возьмет Англия, и теперь промахнувшимся игрокам еще долго будут все это вспоминать, независимо от цвета кожи.

— То есть вопрос не в расизме, а в неоправданных ожиданиях, как с Альваро Моратой в сборной Испании, которого по ходу турнира тоже много оскорбляли болельщики?

— Думаю, тут тоже психология влияет. Очень многого от них хотели. Но не надо теперь ни с чем связывать промахи, следует просто воспринимать случившееся как поражение.

— Италия заслужила свой титул больше всех? Это лучшая сборная Европы сейчас?

— Сборная Италии 34 матча уже не проигрывает. Это о многом говорит. Заслуженно взяла Евро, потому что итальянцы не переставали верить до самого конца, что могут победить и стать триумфаторами чемпионата Европы.